المهن التمثيلية ترد على الإساءة لفاروق الفيشاوي

تحرير:التحرير ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٣٧ م

فاروق الفيشاوي

أصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانا، ترد فيه على الإساءة التي طالت الراحل فاروق الفيشاوي من قِبل أحد المواقع الصحفية، وفيه: «أثار ما نشر عن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي عقب وفاته ألم واستياء جموع الفنانين المصريين، حيث إنه يعرض بسمعة الفنان الراحل، في إصرار يدل عليه وضع صورته بوضوح وفجاجة على الغلاف وعنونته بجمل صادمة عن فنان كبير ترك أثرا إيجابيا في نفوس الملايين على مدار عقود من الإبداع الراقي، والمؤلم حقا أنه يأتي ذلك عن طريق مؤسسة صحفية عريقة نحترمها جميعا وفي توقيت صعب فلم يمر على وفاة الفنان الراحل ساعات".

وتابعت النقابة: "ما نُشر يتنافى مع التعاليم الدينية التي تحمي حرمة المتوفى وتدعو لذكر مآثره وعدم ذكر ما دون ذلك أو التجاوز في حقه مما يعرض مشاعر ذويه للإيذاء، وأقل ما يوصف به هذا أنه قسوة وعنف من نوع خاص، فالعنف ليس فقط هو العنف الجسدي، كما أن حرية الصحافة لا يمكن أن تتعارض أبدا مع الأعراف والحريات