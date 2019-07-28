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3 إقالات وتحقيق.. أول القرارات بعد وفاة الطفلة بسملة

تحرير:رانيا الديداموني ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١٦ م
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
أمر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، بإقالة مدير مستشفى المنزلة العام من منصبه ونائبه ورئيس قسم الأطفال بالمستشفى وإحالتهم للتحقيق و7 أطباء آخرين ورئيسة التمريض، بسبب تقاعسهم عن أداء مهامهم الوظيفية ما تسبب في وفاة الطفلة بسملة محمد صلاح سليم، 9 سنوات، نتيجة تغيب الأطباء بالمستشفىـ ما أدى إلى تدهور الحالة الصحية للطفلة، إذ أن الطفلة مصابة بأنيميا البحر المتوسط، وظلت بالمستشفى لأكثر من 7 ساعات بدون طبيب، بحسب مذكرة من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة.
وقال أحمد صلاح، عم الطفلة، في الشكوى المقدمة منه إلى وكيل وزارة الصحة، إنهم توجهوا بها إلى المستشفى الساعة 12 مساء الأربعاء الماضي، بعد دخولها في حالة اختناق، وظلت في استقبال المستشفى دون أطباء، ولم يسعفها سوى التمريض بتركيب محاليل دون تشخيص للحالة. وأضاف: "حدثت مضاعفات للحالة، وظلت في الاستقبال، ولم
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الفقر-في-صعيد-مصر (2)

الإحصاء: محافظات الوجه القبلي تتجاوز خط الفقر القومي

حدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خط الفقر عند مستوى 8827 جنيها في السنة، بما يعادل 735 جنيها شهريا، وفقا لنتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، مقابل 5787.9 جنيه سنويا، أو نحو 482 جنيها شهريا، في بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2015، وأوضح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن نتائج البحث أظهرت أن محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي، لافتا إلى أن العينة التي خضعت للبحث بلغت 26 ألف أسرة، صممت لتكون ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية وتم زيارتها 8 مرات خلال مدة البحث.
اسعار-سوق-الخضار-الخضروات

الإحصاء: دخل الأسرة 58.9 ألف جنيه سنويا وإنفاقها 51 ألفا

كشف اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، أن متوسط دخل الأسرة سنويا ارتفع إلى 58.9 ألف جنيه، عن عام 2015، الذي سجل 44.2 ألف، لافتا خلال كلمته في مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، اليوم الإثنين، إلى أن متوسط إنفاق المصريين ارتفع إلى 51 ألف جنيه في العام، مقابل 36.7 ألف جنيه في 2015، مضيفا أن خط الفقر في مصر هذا العام تحدد عند مستوى 8827 جنيها، للفرد، بما يعادل 735 جنيها شهريا، وأن هناك ارتفاعا في الدعم الغذائي، وصل إلى 2000 جنيه سنويا للأسرة مقابل 860 جنيها سنويا في البحث السابق.
فلوس

8827 جنيها.. الإحصاء تعلن مستوى خط الفقر في مصر

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن خط الفقر في مصر هذا العام تحدد عند مستوى 8827 جنيها، للفرد، بما يعادل 735 جنيها شهريا، مشيرا خلال كلمته في مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق واستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، اليوم الإثنين، إلى أن متوسط إنفاق المصريين ارتفع إلى 51 ألف جنيه في العام، مقابل 36.7 ألف جنيه في عام 2015، مضيفًا أن قيمة الدعم الغذائي ارتفعت من 2000 جنيه للأسرة المصرية لعام 2017-2018 مقابل 800 جنيه لعام 2015-2016.
اسواق (5)

الإحصاء: ارتفاع معدل الفقر في مصر إلى 32.5%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مؤتمر صحفي اليوم، أحدث إحصائيات نسب الفقر في مصر بحسب بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017-2018، كاشفا أن نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5%، بزيادة 4.7% مقارنة بمؤشرات البحث ذاته لعام 2015، والذي سجل 27.8% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وأوضح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، أن نتائج البحث أظهرت أن محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي، لافتا إلى أن العينة التي خضعت للبحث بلغت 26 ألف أسرة، صممت لتكون ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية وتم زيارتها 8 مرات خلال مدة البحث.
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باجى-قايد-السبسى (3)

إلغاء احتفالات «عيد الإسكندرية» حدادًا على رئيس تونس

أعلنت محافظة الإسكندرية إلغاء احتفالات العيد القومي السابع والستين فى المحافظة، والمقرر له اليوم الجمعة، بالتزامن مع ذكرى خروج الملك فاروق من مصر على متن يخت المحروسة من القاعدة البحرية فى رأس التين؛ وذلك حدادًا على وفاة الرئيس التونسي قايد السبسي، أمس الخميس، عن عمر يناهز 93 عاما، على أثر وعكة صحية ألمّت به مؤخرا عقب مغادرته المستشفى العسكري بتونس، حيث توفي في مقر إقامته بقرطاج، ومن المقرر تشييع الجثمان غدا السبت. وذلك بحسب القيادة السياسية فى تونس.
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نقل مدير مكتب وسائق «منى محرز» لمستشفى بالقاهرة

قررت إدارة مستشفى المنيا الجامعي توفير سيارة مجهزة لنقل سائق نائب وزير الزراعة ومدير مكتبها إلى مستشفى الزراعيين بالقاهرة، وذلك بناءً على رغبتهما بعد استقرار حالتيهما الصحية جراء إصابتهما في حادث انقلاب سيارة كانت تستقلها الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة التى جرى نقلها في وقت سابق إلى مستشفى دار الفؤاد بالقاهرة، لاستكمال علاجها، بعد إصابتها في نفس الحادث. وكانت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، أصيبت على أثر انقلاب سيارة كانت تستقلها بالقرب من مركز مطاي شمال محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، وتم نقلها إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج.
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ما مصير منحة «الصندوق الكويتي» لمستشفيات الدقهلية؟

أجهزة عناية مركزة وغسيل كلوي تتجاوز قيمتها ملايين الجنيهات -منحة من "الصندوق الكويتي"- معبأة في "الكراتين" وملقاة في مخازن 4 مستشفيات بمحافظة الدقهلية، وهي "جمصة وطلخا وميت غمر وشبراهور" التابعة لمركز السنبلاوين، منذ أكثر من عامين ونصف، فيما يلقى عشرات المرضى مصرعهم بسبب سوء الخدمة الطبية بحجة عدم توافر الأجهزة والمعدات اللازمة بالمستشفيات، ويتم نقلهم إلى مستشفيات أخرى قد تبعد لمسافات طويلة عنهم.
التحقيق-مع-مسؤولين بمستشفى-ميت سلسسيل-بسبب تخزين-أجهزة طبية

بسبب تخزين أجهزة| التحقيق مع مسؤولي مستشفى ميت سلسيل

أحال الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، أمين المخازن بمستشفى ميت سلسيل، للتحقيق، بعد اكتشاف أجهزة ومعدات -لم تُستخدم- داخل المخازن، وتبين سوء التشوين وحالة التخزين، وعدم استخدامها في الغرض الذي تم شراؤها من أجله، كما قرر إحالة مدير المستشفى و8 أطباء للتحقيق؛ لتغيبهم عن العمل وتدنّي مستوى الخدمة الطبية بالمستشفى. يأتي هذا عقب زيارة المحافظ المفاجئة للمستشفى، أمس، واطلاعه على كشوف الحضور والانصراف، وتبين تغيب الأطباء عن العمل، وعدم وجود سوى طبيبين، وتردّي الحالة العامة للمستشفى.
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