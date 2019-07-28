3 إقالات وتحقيق.. أول القرارات بعد وفاة الطفلة بسملة

تحرير:رانيا الديداموني ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١٦ م

الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية

أمر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، بإقالة مدير مستشفى المنزلة العام من منصبه ونائبه ورئيس قسم الأطفال بالمستشفى وإحالتهم للتحقيق و7 أطباء آخرين ورئيسة التمريض، بسبب تقاعسهم عن أداء مهامهم الوظيفية ما تسبب في وفاة الطفلة بسملة محمد صلاح سليم، 9 سنوات، نتيجة تغيب الأطباء بالمستشفىـ ما أدى إلى تدهور الحالة الصحية للطفلة، إذ أن الطفلة مصابة بأنيميا البحر المتوسط، وظلت بالمستشفى لأكثر من 7 ساعات بدون طبيب، بحسب مذكرة من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة.

وقال أحمد صلاح، عم الطفلة، في الشكوى المقدمة منه إلى وكيل وزارة الصحة، إنهم توجهوا بها إلى المستشفى الساعة 12 مساء الأربعاء الماضي، بعد دخولها في حالة اختناق، وظلت في استقبال المستشفى دون أطباء، ولم يسعفها سوى التمريض بتركيب محاليل دون تشخيص للحالة. وأضاف: "حدثت مضاعفات للحالة، وظلت في الاستقبال، ولم