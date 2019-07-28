محمد ناجي جدو يجري جراحة ناجحة في الوجه

تحرير:أحمد شحاتة ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ م

جدو

أجرى محمد ناجي «جدو»، مهاجم نادي الجونة، جراحة ناجحة لإزالة شرائح من منطقة عظام الوجه عقب انتهاء منافسات فريقه في بطولة الدوري الممتاز. وتعرض محمد ناجي جدو لإصابة قوية في الوجه خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في الدور الأول، من مسابقة الدوري العام، وأكمل اللاعب الموسم مرتديا قناعا واقيا لمنطقة الوجه في بعض الفترات. الجدير بالذكر أن اللاعب جدد تعاقده مع نادي الجونة خلال الأيام الماضية، ليستمر ضمن صفوف الفريق في الموسم الجديد، بعد أن قاد الفريق للبقاء في الدوري.

وقاد جدو فريق الجونة للبقاء في الدوري الممتاز بعد أن كان الفريق يصارع على الهبوط إلا أنه استطاع أن يضمن البقاء قبل نهاية مسابقة الدوري بجولتين كما قاد الفريق للتعادل مع الزمالك في أخر مباريات الجونة بمسابقة الدوري وهو التعادل الذي منح الأهلي لقب الدوري الممتاز. ويعد محمد ناجي جدو من اللاعبين الكبار