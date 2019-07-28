رياضة

رسميًّا.. بيراميدز يتعاقد مع لاعب الإسماعيلي

تحرير:محمد جمال ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٨ م
طارق طه بقميص بيراميدز
طارق طه بقميص بيراميدز
أعلن نادي بيراميدز اليوم الأحد عن تعاقده مع طارق طه الظهير الأيسر لنادى الإسماعيلي بشكل رسمي وذلك بعد مفاوضات مكثفة من جانب المدير التنفيذي ممدوح عيد ومعه عمرو بسيوني مدير التعاقدات، مع مسؤولي الإسماعيلي والتى تمت بنجاح، حسبما أشار النادي في بيانه. ونشر الحساب الرسمى للنادى بيانا عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" مع صورة للاعب بقميص الفريق جاء فيه: أبرم مسؤولو نادي بيراميدز صفقة جديدة لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بضم طارق طه لاعب نادي الإسماعيلي".
وأكمل البيان قائلا: "الصفقة تمت بعد مفاوضات مكثفة من جانب المدير التنفيذي المهندس ممدوح عيد الذي قاد المفاوضات بنجاح كبير ومعه مدير التعاقدات عمرو بسيوني. وحصل النادي على الاستغناء الخاص باللاعب بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الرسمية. ولم يعلن نادي بيراميدز تفاصيل الصفقة الخاصة بمدة التعاقد أو ثمن الصفقة
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عواد يوجه رسالة لإدارة الإسماعيلي: «سيبوني أمشي»

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بيراميدز يقترب من التعاقد مع لاعب أوغندا

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عدلي القيعي: بيراميدز اتظلم والأهلي أحق بالدوري

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وكيل «أفشة» يكشف آخر تطورات مفاوضاته مع الأهلي

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