جسدوا نموذجا لقوة العزيمة.. السيسي يهنئ شباب اليد

٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:١٢ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمستوى الذي قدمه المنتخب الوطني لكرة اليد في بطولة العالم للشباب تحت 21 سنة المقامة حاليا في إسبانيا، وحصوله اليوم الأحد، على المركز الثالث والميدالية البرونزية، مقدما التهنئة للاعبين والجهاز الفني على هذا الإنجاز، وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الرئيس السيسي أشاد بالأداء الرفيع لكافة أعضاء المنتخب بقيادة جهاز فني وطني، وليجسدوا نموذجاً لقوة عزيمة هذا الجيل من شباب الوطن وقدرته على تحقيق الإنجازات.

وتوج شباب الفراعنة، ببرونزية العالم، بعدما فاز على نظيره البرتغالي بنتيجة (37-27)، خلال أحداث المباراة التي أُقيمت بينهما في إطار لقاءات تحديد المركزين الثالث والرابع. وضمت بعثة المنتخب الوطني للشباب اللاعبين: عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حميد - جلال خورشيد - عبد العزيز إيهاب - شهاب عبد الله - حسن وليد