مركز إقليمي لصناعة السيارات.. حلم مصري ينتظر التنفيذ

حققت مصر أعلى معدل نمو في صناعة السيارات على المستوى العالمي بنسبة 95% مقارنة بحجم الإنتاج خلال 2017.. فهل ننجح في السير نحو السيطرة على هذه الصناعة؟

تحرير:كريم ربيع ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:١٥ م

تسعى الحكومة بشكل جاد إلى توطين صناعة السيارات فى مصر، وشهدت الأسابيع الماضية تحركات مكثفة على أرض الواقع لعدد كبير من الوزراء المعنيين وصولا إلى رئيس الحكومة، لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بمليارات الدولارات في قطاع السيارات خلال العامين المقبلين، من خلال برنامج يتضمن مجموعة من المحفِّزات المختلفة، لتوطين الصناعة، سواء للسيارات التى تعمل بالوقود التقليدى، أو السيارات الكهربائية.. فهل تنجح الحكومة في ذلك؟ وما هي العقبات التي تحول دون تحقيق هذا الحلم؟

الحكومة: توطين صناعة السيارات أهم أولوياتنا أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن إحدى أولويات الحكومة، بناء على تكليفات الرئيس السيسى، هى توطين صناعة السيارات فى مصر، موضحًا أن الحكومة تعمل حاليا على صياغة برنامج واضح وفعال يتضمن حِزم محفِّزات مختلفة، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى. وأشار

الحكومة: توطين صناعة السيارات أهم أولوياتنا

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن إحدى أولويات الحكومة، بناء على تكليفات الرئيس السيسى، هى توطين صناعة السيارات فى مصر، موضحًا أن الحكومة تعمل حاليا على صياغة برنامج واضح وفعال يتضمن حِزم محفِّزات مختلفة، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.

وأشار خلال لقاءه مع رئيس الاتحاد الألمانى لصناعة السيارات، إلى الاتفاق الذى تم توقيعه مع «مرسيدس»، والمباحثات الجارية مع شركة «بى إم دبليو»، بالإضافة إلى شركات عالمية أخرى من أجل التوسع فى صناعة السيارات فى مصر، لتتحول مصر فى غضون سنوات قليلة إلى مركز لتصدير السيارات للمنطقة.

وتسير الحكومة في صناعة السيارات، فى 3 اتجاهات، الأول هو التوسع فى تصنيع السيارات الكهربائية فى مصر، وتم توقيع اتفاق بين شركة صينية ووزارة الإنتاج الحربى فى هذا الصدد، والثانى جذب كبريات الشركات العالمية مثل إعادة مرسيدس للسوق المصرى، والثالث هو التوسع فى زيادة الاستثمارات الأجنبية بقطاع مكونات السيارات.

وكشفت مصادر أن الحكومة جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 5 مليارات دولار في قطاع السيارات خلال العامين المقبلين، ضمن خطة لتطوير قطاع السيارات وزيادة المكون والتصنيع المحليين، عبر مجموعة من الحوافز الجمركية، ومنح خصومات في الضريبة الجمركية ترتفع مع زيادة نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات.

أعلى معدل نمو بصناعة السيارات عالميًّا

حققت صناعة السيارات فى مصر أعلى معدل نمو لها على المستوى العالمي خلال العام العام الماضى 2018، بنسبة 95%، بعدما تمكنت من إنتاج 71 ألفًا، و400 سيارة، مقارنة بحجم الإنتاج خلال 2017، والمُقدّر بـ36 ألفًا، و600 وحدة، «ملاكى، ومركبات تجارية»، بحسب بيانات رابطة مصنعى السيارات العالمية OICA.

واحتلت صناعة السيارات فى مصر المركز 37 فى قائمة الدول الأعلى إنتاجًا للسيارات عالميًّا خلال العام الماضى، والمركز الثالث فى قائمة الدول الإفريقية الأعلى إنتاجًا، وتصدرت جنوب إفريقيا قائمة دول القارة الأعلى انتاجًا بإجمالى 610 آلاف، و854 سيارة، بنمو 3.5% عن 2017، وجاءت المغرب بالمركز الثانى بالقائمة بعد إنتاجها 402 ألف سيارة، بنمو 17.5%، فيما احتلت الجزائر المر كز الرابع فى القائمة بإنتاجها 70 ألفًا، و597 سيارة.

وأوضحت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» أن السيارات المجمعة محليًا، استحوذت على 48.7% من إجمالى مبيعات السوق بإجمالى 94.5 ألف سيارة، خلال العام الماضي 2018.

19 شركة منتجة للسيارات

أوضح عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن هناك 19 شركة تقوم تجميع السيارات، وتعد المصرية الألمانية للسيارات «أجا»، ونيسان موتورز، وMCV لإنتاج الأتوبيسات، وجنرال موتورز، والعربية الأمريكية للتصنيع AVV، أكبر مصانع السيارات بمصر، بجانب 150 شركة تعمل في مجال تصنيع عدد من مكونات السيارات، والصناعات المغذية.

وتبلغ الاستثمارات في قطاع السيارات نحو 3 مليارات دولار منها 1.6 مليار دولار فى صناعة السيارات، و1.4 مليار دولار فى الصناعات المغذية، كما يعمل حاليا فى مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها نحو 86 ألف عامل.

مرسيدس تعود لمصر

منح إعلان شركة مرسيدس بنز، عن عودتها لتجميع طرازاتها على الأراضى المصرية، عقب توقيع مذاكرة تفاهم مع الحكومة المصرية، ثقة في تصميم الحكومة للارتقاء بهذا القطاع، بخلاف إعلان عدد من الشركات الأخرى منها شركة «إم جي» ذات الأصول البريطانية.

كما أن الحكومة تجري مفاوضات مع عدد من شركات السيارات الأمريكية ومنها شركة فورد، وترحيب شركات يابانية -تويوتا وإيسوزو ونيسان وسوزوكى- أيضا لكنها طالبت بالإعفاء الكامل من الرسوم عن المكونات المستوردة بعد تخطي الحد الأدنى للتصنيع المحلي البالغ 45%، إلا أن الاتجاه الحالي يشترط أن تصل نسب التصنيع المحلي لأكثر من 60% وهى أعلى نسبة ستحصل على حوافز تقترب من الصفر.

وأعلنت شركة السيارات الصينية «بريليانس» استثمار 120 مليون دولار للعودة لتصنيع سياراتها محليا في مصر، حيث تخطط لبدء التصنيع مؤقتا على خطوط تجميع سيارات بي إم دبليو، الشركة الأم لبريليانس، اعتبارا من الربع الأول من 2020.

مستقبل واعد.. ولكن

أكد اللواء حسين مصطفى، خبير سوق السيارات المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن ما يتم حاليا من تفاهمات مع عدد من الشركات العالمية الرائدة في صناعة السيارات لتدشين خطوط تجميع في مصر خطوة على الطريق الصحيح، مشيرًا إلى أن الرهان حاليا أصبح على ضخامة السوق المصرى، إضافة إلى إمكانيات وصول الشركات المُصنعة فى مصر بمنتجاتها إلى الأسواق فى إفريقيا وآسيا.

قال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن عقد شراكات قوية مع شركات السيارات الكبرى لنقل وتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية هو السبيل للنجاح في هذا المجال، مضيفًا أن مصر تحتاج إلى مجموعة من الأمور؛ كي تنجح في هذا التوجه، أولها انتشار محطات الشحن على كافة الطرق.

وتابع: «ثانيها تغيير ثقافة المستهلك إلى استخدام السيارات الكهربائية، خاصة؛ لأنها مرتفعة الثمن مقارنة للسيارات التقليدية، وتوضيح أن الفارق في الثمن، سيعوضه من تكلفة التشغيل المنخفضة؛ حيث إنها توفر ثمن الوقود إلى الثلث مقارنة بالنزين، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة الصيانة».

وأوضح مصطفى في تصريحات خاصة، أن مصر ينقصها مراكز أبحاث متخصصة في مجال السيارات سواء كانت «تقليدية، أو كهربائية»، وهذا ما نحتاجه فعلا، وفيما يخص الإمكانات التكنولوجية لإنتاج السيارة الكهربية، فهي متوفرة لدينا.

وتمنى حسين مصطفى بأن تتحول الاتفاقية الموقّعة بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة فوتون الصينية، للتنفيذ على أرض الواقع، خاصة أن مصانع الانتاج الحربي لديها كفاءات وإمكانات قادرة على النجاح، موضحًا أن معدل إنتاج 500 سيارة في العام ليس قليلا، وأن شركة فوتون من كبريات شركات السيارات الصينية، ولها باع في تكنولوجيا السيارات الكهربائية.

«مصر باتت فى مفترق طرق فى هذه الصناعة العملاقة» هكذا قال المهندس رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، وخبير صناعة السيارات، لافتًا أن يتم الانطلاق قريبًا نحو تصنيع المركبات صديقة البيئة، والسيارات عالية التقنية، بالتعاون مع شركات أوروبية، ما يفتح لمصر مجالا لأن تكون مصدرًا للتكنولوجيا بالمنطقة العربية ومنطقة دول الكوميسا.

وبرر مسروجة، اتجاه الشركات العالمية إلى الاستثمار فى دولة المغرب، بسبب الحوافز الكبيرة التى قدمتها، إلا أن مصر أصبح لديها فرص استثمارية أكبر، تجمع بين مميزات المغرب وتركيا.