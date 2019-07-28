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أصالة تطرح بوستر ألبوم «في قربك»: قريبًا

تحرير:محمد عبدالمنعم ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:١٦ م
أصالة
أصالة
طرحت المطربة أصالة البوستر الرسمى لألبومها الغنائى الجديد "فى قربك"، المقرر طرحه بالأسواق خلال الأيام المُقبلة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وكتبت تعليقا على البوستر: "أصالة هتكون دايما فى قربك، انتظروا الألبوم قريبا". تشارك أصالة لأول مرة التمثيل من خلال مشاركتها كضيفة شرف فى فيلم "ولاد رزق 2" المقرر أن يشارك به فى موسم عيد الأضحى المقبل، كما عبرت عن إعجابها الشديد بالإعلان الترويجي الرسمي للجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، كما أثنت على زوجها المخرج طارق العريان، ونشرت عبر حسابها بـ"إنستجرام" برومو الفيلم.
فيلم "ولاد رزق 2" من المقرر طرحه في دور العرض يوم 8 أغسطس المقبل، وعلقت أصالة على البرومو كاتبة: "طارق العريان ليس له منافس، ولاد رزق قريبًا". وكان العريان قد أعلن انتهاء تصوير الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق 2"، ونشر بوستر الفيلم عبر "إنستجرام"، وكتب: "انتهينا من آخر مشاهد فيلم ولاد رزق، إن شاء الله
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سامو زين يطلق كليب أغنيته الجديدة «حب حب» (فيديو)

أطلق الفنان سامو زين، فيديو كليب أغنيته الجديدة "حب حب"، اليوم الإثنين، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع رفع الفيديوهات "يوتيوب"، تعامل سامو في هذا العمل مع كاتب الكلمات قصي باسل، والملحن معتز أمين والتوزيع الموسيقي لأسامة عبدالهادي أما كليب فيديو فهو من إخراج إسماعيل الأرباس. وقد شوق سامو زين جمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال نشره غلاف الأغنية، بعدما نشر البرومو التشويقي للكليب على يوتيوب منذ أيام، وطرحه الأغنية برفقة الكليب حصريا على تطبيق أنغامي.
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مصطفى حجاج يطرح أغنية «جرح بعد جرح» (فيديو)

طرحت شركة Nj Music Productions للمنتج ومهندس الصوت هاني محروس، مساء اليوم الإثنين، ثاني أغنيات ألبوم الفنان مصطفى حجاج "هتزهزه" والمقرر طرحها في الصيف الجاري. وحملت الأغنية اسم "جرح بعد جرح" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة عبد الهادي وهندسة صوتية هاني محروس وطبلة أحمد عيادي، وتقول كلماتها: "غلطتنا من الأساس إن إحنا ولاد ناس، عندنا مروءة يا عيني وعندنا إحساس، صدقنا الكدابين واتعشمنا في غدارين، والضربة جات من مين، جات من أعز الناس، جرح بعد جرح زادت الجراح، وآدي أحلى عمر من إيدينا راح".
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10 حفلات غنائية في أغسطس.. البداية مع مايا دياب

تشهد الفترة الحالية حالة من النشاط على مستوى الحفلات الغنائية والألبومات التي يحضر نجومها لطرحها خلال موسم الصيف، ويشهد شهر أغسطس المقبل إقامة عدد من الحفلات، إذ يحيي الفنان مدحت صالح حفلا ضمن المهرجان الصيفي بالإسكندرية، على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، يوم 17 أغسطس، بينما يستعد الفنان اللبناني راغب علامة لإحياء حفل غنائي، يوم 3 أغسطس، وذلك ضمن مهرجان قرطاج الدولي فى دورته الخامسة والخمسين، ومن ثم يطير إلى اليونان للتحضير لحفله هناك، الذي سيقام يوم 14، كما يختتم الفنان صابر الرباعي حفلات مهرجان قرطاج الدولي، بحفله يوم 20 أغسطس.
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داليا-مصطفى

وفاة والدة الفنانة داليا مصطفى بعد صراع مع المرض

أعلن الحساب الرسمي للفنانة داليا مصطفى، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وفاة والدتها، صباح اليوم الجمعة، حيث شيع جثمانها من مسجد الحصرى فى أكتوبر. وجاء في الحساب: "الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله تعالى والدة الفنانة داليا مصطفى اليوم، ولم يتم تحديد موعد ومكان العزاء بعد، نسألكم الدعاء للمغفور لها بإذن الله". وقبل 4 أيام، كشفت "داليا" عبر حسابها على "إنستجرام"، عن حالة والدتها التي تعرضت لوعكة صحية صعبة، وطلبت من جمهورها أن يدعو لها بالشفاء.
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طارق الشناوي ويسري نصر الله في وداع يوسف رزق الله

شيع جثمان الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، إلى مثواه الأخير من مسجد السلطان في مصر الجديدة، حيث أقيمت صلاة الجنازة عليه هناك. وحضر الجنازة عدد غير قليل من أصدقاء ومحبي وتلاميذ الفقيد، ومن بينهم الناقد السينمائي طارق الشناوي، والمخرج يسري نصر الله، ورئيس جهاز الرقابة على المصنفات الدكتور خالد عبد الجليل، ولم يتمالك البعض دموعهم وهم في وداع الراحل، متذكرين الكثير من المواقف التي جمعتهم به. رزق الله رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض، على أثر إصابته بفشل كلوي.
يوسف-شريف-رزق الله (2)

صناع السينما ينعون رزق الله: علمنا حب الشاشة الكبيرة

"فارس السينما".. هكذا وصف النقاد والمخرجون، الناقد السينمائي الراحل، يوسف شريف رزق الله، الذي توفى صباح اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض. "رزق الله" دخل إلى العناية المركزة بعد تعرضه لفشل كلوي، وكانت حالته قد استقرت منذ الأربعاء الماضي، حسب زوجته، إلا أنها عادت وتدهورت، ليتوفى في ساعة مبكرة من اليوم. الراحل من مواليد حي غمرة بالقاهرة في 5 سبتمبر 1942، أحب السينما منذ نعومة أظافره، وبدأ في الذهاب لدور العرض منذ العاشرة من عمره. الكثير من التعازي قيلت في المتوفى، وكلها اتفقت على تأثيره في غرس حب السينما في نفوسهم.
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محمد رمضان ينشر صورة جديدة له مع سعد لمجرد

نشر الفنان محمد رمضان، اليوم الأربعاء صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، تجمعه بالمطرب المغربي سعد لمجرد، ويبدو أنها مأخوذة من كليب الأغنية التي سيقدمانها معًا، وكتب بالإنجليزية: "هل نحن جاهزون؟.. قريبًا (انساي).. ثقة في الله نجاح". ويتواجد رمضان مع لمجرد حاليا في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يصوران كليب الأغنية، وقد سبق أن شارك الأول صورة لهما أمام برج إيفل، وعلق على الصورة قائلا: "(انساي) قريبا.. الأسطورة والمعلم".
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