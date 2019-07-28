أصالة تطرح بوستر ألبوم «في قربك»: قريبًا

تحرير:محمد عبدالمنعم ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:١٦ م

أصالة

طرحت المطربة أصالة البوستر الرسمى لألبومها الغنائى الجديد "فى قربك"، المقرر طرحه بالأسواق خلال الأيام المُقبلة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وكتبت تعليقا على البوستر: "أصالة هتكون دايما فى قربك، انتظروا الألبوم قريبا". تشارك أصالة لأول مرة التمثيل من خلال مشاركتها كضيفة شرف فى فيلم "ولاد رزق 2" المقرر أن يشارك به فى موسم عيد الأضحى المقبل، كما عبرت عن إعجابها الشديد بالإعلان الترويجي الرسمي للجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، كما أثنت على زوجها المخرج طارق العريان، ونشرت عبر حسابها بـ"إنستجرام" برومو الفيلم.

فيلم "ولاد رزق 2" من المقرر طرحه في دور العرض يوم 8 أغسطس المقبل، وعلقت أصالة على البرومو كاتبة: "طارق العريان ليس له منافس، ولاد رزق قريبًا". وكان العريان قد أعلن انتهاء تصوير الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق 2"، ونشر بوستر الفيلم عبر "إنستجرام"، وكتب: "انتهينا من آخر مشاهد فيلم ولاد رزق، إن شاء الله