بعد إخفاق كرة القدم.. منتخب اليد رجال رفعوا اسم مصر

خطف منتخب مصر للشباب لكرة اليد الأنظار بعد التألق الشديد خلال بطولة كأس العالم للشباب التي أقيمت في إسبانيا وحصد الميدالية البرونزية بعد الفوز على نظيره البرتغالي

تحرير:علي الزيني ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤١ م

في الوقت الذي ساند فيه الجميع المنتخب الوطني لكرة القدم خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي أقيمت مؤخرًا على أرض الفراعنة، فإن الجماهير تعرضت لصدمة شديدة بعد الخروج بشكل مهين بالسقوط أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف، ضمن منافسات دور الستة عشر للمسابقة.. الجماهير المصرية دون أن تشعر وجدت ضالتها في شباب كرة اليد، الذين فرضوا أنفسهم ليس على المستوى المحلي أو القاري بل على الساحة العالمية، بتحقيق برونزية كأس العالم لكرة اليد، التي تقام في إسبانيا، بالفوز على المنتخب البرتغالي بنتيجة (31- 24) بعد مشوار طويل وشاق للغاية.

مشوار بداية مشوار المنتخب الوطني للشباب جاءت هادئة، بل لم يشعر الكثيرون بأن لدينا منتخبا يلعب في بطولة من البطولات الكبرى للألعاب الجماعية، وجاءت أول مواجهة أمام منتخب أستراليا، في الدور التمهيدي للمونديال، ونجح منتخب الفراعنة في الفوز بنتيجة 44- 17، وفي دور المجموعات فاز منتخب مصر بكل مبارياته، حيث

مشوار

بداية مشوار المنتخب الوطني للشباب جاءت هادئة، بل لم يشعر الكثيرون بأن لدينا منتخبا يلعب في بطولة من البطولات الكبرى للألعاب الجماعية، وجاءت أول مواجهة أمام منتخب أستراليا، في الدور التمهيدي للمونديال، ونجح منتخب الفراعنة في الفوز بنتيجة 44- 17، وفي دور المجموعات فاز منتخب مصر بكل مبارياته، حيث اكتسح نيجيريا بنتيجة 47- 30، وبعدها فاز على السويد بنتيجة 32- 22، ثم كوريا الجنوبية 38- 36، وفي ختام دور المجموعات حقق فوزًا صعبًا عل فرنسا بنتيجة 37- 32.



وفى دور الـ16، فاز المنتخب الوطني على صربيا 30- 29، وفي دور ربع النهائي هزم النرويج بنتيجة 29- 27، قبل أن يخسر أمام فرنسا -الذي توج بلقب المونديال- فى الدور قبل النهائى من منافسات البطولة بنتيجة 35- 33.



بعدما فقد منتخب الفراعنة، فرصة التأهل لنهائي المونديال بالخسارة أمام فرنسا، واجه منتخب البرتغال، بعد خسارته أمام كرواتيا بنتيجة (31- 28) في نصف النهائي، وفي لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، حصد المنتخب برونزية مونديال اليد للشباب، ببعد فوزه بنتيجة (37- 27).

أرقام مصرية

خلال مشواره في البطولة، سجل لاعبو الفراعنة 327 هدفًا عن طريق كل من محسن رمضان 40 هدفًا، في المركز العاشر ضمن هدافي البطولة، عمر سامي 36 هدفًا، سيف الدرع 32 هدفًا، شهاب عبدالله 30 هدفًا، وعمر خالد 30 هدفًا، حازم ممدوح 29 هدفًا، أحمد هشام 26 هدفًا، وخالد وليد 26 هدفًا، حسن وليد 24 هدفًا، جلال خورشيد 17 هدفًا، عبدالعزيز إيهاب 15 هدفًا، أحمد راضي 12 هدفًا، محمد الأزهري 6 أهداف، ياسر محمد 4 أهداف.



عمر سامي لاعب المنتخب الوطني، يعد هو أفضل مصوب في البطولة بعدما أحرز 36 هدفًا من أصل 38 تصويبة، فيما جاء محسن رمضان في المركز الثاني ضمن أفضل مصوبين من خارج الـ9 أمتار بالبطولة برصيد 31 هدفًا من أصل 46 تصويبة، وجاء خالد وليد في المركز الثاني ضمن أفضل مصوبين من الستة أمتار بالبطولة برصيد 18 هدفًا من أصل 20 تصويبة.



وتعد هذه البرونزية هي الثانية التي يحصل عليها المنتخب الوطني للشباب في تاريخ كأس العالم تحت 21 سنة، بعد غياب دام 20 عاما، منذ نسخة قطر 1999، كما أصبح منتخب الفراعنة هو أول فريق غير أوروبي يتصدر مجموعته منذ عام 2009.



ستة لاعبين حصلوا على جائزة رجل المباراة، خلال مشوار شباب الفراعنة في المونديال، حيث نالها كل من سيف الدرع، شهاب عبدالله، حازم ممدوح، وحسن وليد قداح مرة وحيدة، بجانب مرتين لكل من محسن رمضان، وحارس المرمى عبد الرحمن طه.

كتيبة الرجال

تضم قائمة أبطال المنتخب الوطني للشباب كلا من «عبدالرحمن طه وعبدالرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبدالعزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد».

القائد



طارق محروس صاحب الـ53 عامًا، هو المدير الفني لمنتخب الفراعنة، بدأ رحلته لاعبًا فى صفوف فريق الأهلى منذ موسم 1973 حتى 1989، قبل أن يعتزل ويتجه للتدريب فى قطاع الناشئين بالنادى.تولى منصب رئيس قطاع الناشئين بالأهلى، قبل أن يقود الفريق الأول لكرة اليد، كما قاد اتحاد الشرطة، والجزيرة الإماراتى، وعمل مساعدًا فى جهاز المنتخب الوطنى مع جمال شمس، وتولى قيادة المنتخب الأوليمبى.مع المنتخب الوطني، توج بذهبية دورة الألعاب الإفريقية بالجزائر 2007، وحصد المركز الثالث لبطولة القارات عام 2009، وفي نفس العام توج ببطولة إفريقيا مع المنتخب الأولمبي، وبطولة أمم إفريقيا للشباب عام 2018.