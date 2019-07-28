رياضة

بعد إخفاق كرة القدم.. منتخب اليد رجال رفعوا اسم مصر

خطف منتخب مصر للشباب لكرة اليد الأنظار بعد التألق الشديد خلال بطولة كأس العالم للشباب التي أقيمت في إسبانيا وحصد الميدالية البرونزية بعد الفوز على نظيره البرتغالي
تحرير:علي الزيني ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤١ م
منتخب شباب اليد
منتخب شباب اليد
في الوقت الذي ساند فيه الجميع المنتخب الوطني لكرة القدم خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي أقيمت مؤخرًا على أرض الفراعنة، فإن الجماهير تعرضت لصدمة شديدة بعد الخروج بشكل مهين بالسقوط أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف، ضمن منافسات دور الستة عشر للمسابقة.. الجماهير المصرية دون أن تشعر وجدت ضالتها في شباب كرة اليد، الذين فرضوا أنفسهم ليس على المستوى المحلي أو القاري بل على الساحة العالمية، بتحقيق برونزية كأس العالم لكرة اليد، التي تقام في إسبانيا، بالفوز على المنتخب البرتغالي بنتيجة (31- 24) بعد مشوار طويل وشاق للغاية.
مشوار بداية مشوار المنتخب الوطني للشباب جاءت هادئة، بل لم يشعر الكثيرون بأن لدينا منتخبا يلعب في بطولة من البطولات الكبرى للألعاب الجماعية، وجاءت أول مواجهة أمام منتخب أستراليا، في الدور التمهيدي للمونديال، ونجح منتخب الفراعنة في الفوز بنتيجة 44- 17، وفي دور المجموعات فاز منتخب مصر بكل مبارياته، حيث
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عواد يوجه رسالة لإدارة الإسماعيلي: «سيبوني أمشي»

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الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام

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فرنسا تهزم كرواتيا وتتوج بطلًا لمونديال اليد للشباب

توج المنتخب الفرنسي للشباب، ببطولة العالم لكرة اليد، بعد الفوز على نظيره الكرواتي، بنتيجة 28-23، في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، في إسبانيا، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الديوك بنتيجة 15-10، وشهد الشوط الثاني منافسة قوية بين الفريقين، لدرجة أن كلاهما أحرز 13 هدفًا في مرمى الآخر، لتنتهي المباراة بفوز فرنسا بنتيجة 28-23، ويتوج المنتخب الفرنسي باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد تحقيق اللقب الأول في نسخة 2015، بالتغلب على الدنمارك بنتيجة 26-24.
منتخب مصر لكرة اليد شباب (3)

مصر تكتسح البرتغال وتحصد برونزية مونديال اليد للشباب

توج المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب، ببرونزية بطولة العالم تحت (21 عامًا) المقامة حاليًا في إسبانيا، بعدما فاز على نظيره البرتغالي بنتيجة (37-27)، خلال أحداث المباراة التي أُقيمت بينهما في إطار لقاءات تحديد المركزين الثالث والرابع، وضمت بعثة المنتخب الوطني للشباب اللاعبين: عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حميد - جلال خورشيد - عبد العزيز إيهاب - شهاب عبد الله - حسن وليد - سيف الدرع - أحمد هشام - أحمد راضي - حازم ممدوح - محسن رمضان - محمد الأزهري - عمر خالد - عمر سامي - خالد وليد - ياسر محمد.
منتخب مصر لكرة اليد شباب (1)

الفراعنة تتفوق على البرتغال في برونزية مونديال اليد

تفوق منتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم للشباب، على نظيره البرتغالي، بنتيجة (17-15)، خلال أحداث الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما في إطار لقاءات تحديد المركزين الثالث والرابع، في بطولة العالم تحت 21 عامًا المقامة حاليا في إسبانيا، وتضم بعثة المنتخب الوطني للشباب اللاعبين: عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حميد - جلال خورشيد - عبد العزيز إيهاب - شهاب عبد الله - حسن وليد - سيف الدرع - أحمد هشام - أحمد راضي - حازم ممدوح - محسن رمضان - محمد الأزهري - عمر خالد - عمر سامي - خالد وليد - ياسر محمد.
منتخب مصر لكرة اليد شباب (3)

نصف نهائي مونديال اليد.. الفراعنة يخسرون من فرنسا

بعد عروضه القوية، فشل المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى طارق محروس، في الوصول لنهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليًا في إسبانيا، بالخسارة من نظيره المنتخب الفرنسي، بنتيجة 35-33، ليثأر منتخب الديوك من خسارته من الفراعنة في الدور الأول، وينتظر منتخب فرنسا الفائز من المباراة الثانية التي تجمع بين المنتخب البرتغالي ونظيره كرواتيا، بينما سيخوض المنتخب المصري مواجهة على المركز الثالث، من أجل حصد برونزية البطولة، حين يواجه الخاسر من المواجهة.
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