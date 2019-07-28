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وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز الشقيق الأكبر للملك سلمان

٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤٤ م
الأمير بندر بن عبد العزيز
الأمير بندر بن عبد العزيز
توفي مساء اليوم الأحد، الأمير بندر بن عبد العزيز، عن عمر ناهز 96 عاما، وهو الشقيق الأمبر لملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، ووالد الأمير فيصل الأمير فيصل بن عبد العزيز، والأمير الراحل يعد الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور، وترتيبه بين أخوته بعد الملك فهد مباشره ووالدته هي الأميرة بزة الثني، ولم يتولى الأمير بندر أي مناصب رسمية في المملكة منذ تأسيسها، ويمثله في هيئة البيعة نجله الأمير فيصل.. وأعلن خدم الحرمين الشريفين خبر الوفاة، ونعاه عدد من الأمراء والمقربون.
وقال الأمير فيصل بن تركي بن فيصل: «إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله سيدي ووالدي الأمير بندر بن عبدالعزيز.. اللَّهُمَّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النّار. اللَّهُمَّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله. ولا حول ولا قوة الا
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قوات الاحتلال الإسرائيلي

إصابة 13 فلسطينيا في اشتباكات مع جيش الاحتلال بنابلس

أصيب أكثر من 13 شابا فلسطينيا بالرصاص الحي والمطاطي، خلال مواجهات اندلعت في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، بين شبان فلسطينيين وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، وقعت الاشتباكات عندما دخلت 18 حافلة للمستوطنين المدينة للصلاة في قبر يوسف الموجود في منطقة بلاطة البلد الجزء الشرقي من المدينة. وجرى نقل جميع المصابين فى تلك الاشتباكات إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج. وهناك حالة من الجدل بشأن ما إذا كان هذا القبر للنبي يوسف بن يعقوب.
طائرة-مسيرة (4)

بطائرات مسيرة.. الحوثي تعلن قصف قاعدة الملك خالد بالسعودية

قالت جماعة الحوثي، إن سلاح الجو التابع لها، استهدف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بمنطقة عسير السعودية، بعدد من الطائرات المسيرة، ونقلت موقع قناة "المسيرة" التابع للحوثيين، عن متحدث القوات المسلحة الحوثية العميد يحيى سريع، مساء اليوم الإثنين، إن عملية سلاح الجو المسير، أصابت مرابض الطائرات الحربية وأهداف عسكرية أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بدقة عالية، مضيفا أن العملية تأتي ردا على عمليات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران، التي تصنفها الرياض بأنها إرهابية، بحسب سبوتنيك.
عمر-البشير-اثناء-ذهابه-للتحقيق (1)

وفاة والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

توفيت مساء اليوم الإثنين، والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، في مستشفى السلاح الطبي في مدينة أم درمان السودانية، بعد صراع طويل مع المرض، ونقلت "سبوتنيك" الروسية، عن صحيفة "باج نيوز" السودانية، إن الحاجة هدية محمد الزين والدة البشير، طلبت من المجلس العسكري في أيامها الأخيرة، زيارة ابنها الذي اعتاد زيارتها وقضاء معها أوقات طويلة قبل الإطاحة به واعتقاله إثر ثورة شعبية، لكن طلبها لم يكتب له التحقيق، حتى دخلت المستشفى في حالة صحية متدهورة، وتوفيت اليوم.
السودان

بعد مقتل 6 سودانيين.. فرض حظر التجول في شمال كردفان

فرضت السلطات السودانية، اليوم الإثنين حظرا للتجوال في عدد من مدن ولاية شمال كردفان، بعد مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين. حيث أشارت وكالة "سبوتنيك" الروسية إلى أن المظاهرات التي اندلعت في مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، احتجاجا على تردي أوضاع الخدمات العامة، أسفرت عن سقوط ستة قتلى وإصابة 27 آخرين برصاص مجهولين. ونقلت الوكالة عن شاهد عيان، قوله إن "المظاهرات التي خرجت في مدينة الأُبيض صباح اليوم الإثنين، جاءت احتجاجا على الانقطاع المستمر للكهرباء والمياه وسوء أوضاع المرافق العامة والخدمات الأساسية".
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السعودية ترفع أسعار البنزين في السوق المحلية

قالت شركة أرامكو السعودية إنها رفعت أسعار البنزين في السوق المحلية يوم الأحد بالتوقيت المحلي ليصبح سعر بنزين 91 أوكتين 1.53 ريال ارتفاعا من 1.44 ريال، وبنزين 95 أوكتين 2.18 ريال ارتفاعا من 2.10 ريال، بحسب "رويترز". وقالت أرامكو في بيان إن تعديل أسعار البنزين تأتي في إطار خطط الحكومة لإصلاح أسعار الطاقة والمياه وسوف تكون خاضعة للتغيرات في أسعار الصادرات العالمية. وكانت وزارة الطاقة السعودية أصدرت بيانا بتاريخ 12 ديسمبر 2017، بشأن خطة برنامج التوازن المالي لتصحيح أسعار منتجات الطاقة "المشتقات النفطية المحلية.
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السعودية ترد على ادعاءات قطر بشأن راغبي الحج والعمرة

نفت السعودية ادعاءات وزارة الأوقاف القطرية عن وضع الرياض عراقيل أمام الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة من مواطني ومقيمي قطر، مطالبة الدوحة بإزالة العقبات أمام قدوم الحجاج والمعتمرين إلى المملكة، وفقا لبيان صادر عن وزارة الحج والعمرة، أوردته، اليوم السبت، وكالة الأنباء السعودية (واس). ودعت وزارة الحج والعمرة السعودية السلطات المعنية في دولة قطر بإزالة العقبات أمام الأشقاء القطريين الراغبين في أداء "الشعيرة المقدسة". وأكدت السعودية حرصها على تقديم جميع التسهيلات للقطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، أسوة ببقية الجنسيات.
حج-وعمرة (4)

السعودية تتوقع حالة الطقس أيام الحج: حر ومطر ورياح

حذرت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، من أن الطقس خلال موسم الحج سيكون شديد الحرارة، بحسب الوكالة الرسمية "واس". وقالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، في تقريرها عن الحالة المناخية السائدة والمتوقعة خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، على مكة المكرمة والمدينة المنورة، إن موسم الحج لهذا العام يتزامن مع شهر أغسطس 2019، ويمكن وصفه من خلال تحليل البيانات المناخية التاريخية بأنه طقس حار إلى شديد الحرارة خلال النهار، يميل نسبيا للاعتدال ليلا، مع تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع التي تتخللها خلايا ركامية رعدية ممطرة أحيانا، والرؤية الأفقية جيدة بشكل عام انخفضت في بعض الفترات لأقل من 4 كم بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.
صحف-سعودية

صحف سعودية: تميم في أمريكا وترامب يطيح بسفير لندن

تنوعت عناوين ومانشيتات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الخميس، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وأبرزت زيارة رئيس قطر لأمريكا كما تناولت تطورات الصراع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات. تحت عنوان "تميم في أمريكا"، ذكرت صحيفة "سبق" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقبل أمس الأربعاء، أمير النظام القطري تميم بن حمد في مشاهد معبّرة للغاية عن حجم التقدير العالمي لحاضنة الإرهاب وداعمته، وموالية أكبر شر إرهابي في العالم متمثلا في إيران.
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