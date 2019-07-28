وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز الشقيق الأكبر للملك سلمان

٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤٤ م

الأمير بندر بن عبد العزيز

توفي مساء اليوم الأحد، الأمير بندر بن عبد العزيز، عن عمر ناهز 96 عاما، وهو الشقيق الأمبر لملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، ووالد الأمير فيصل الأمير فيصل بن عبد العزيز، والأمير الراحل يعد الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور، وترتيبه بين أخوته بعد الملك فهد مباشره ووالدته هي الأميرة بزة الثني، ولم يتولى الأمير بندر أي مناصب رسمية في المملكة منذ تأسيسها، ويمثله في هيئة البيعة نجله الأمير فيصل.. وأعلن خدم الحرمين الشريفين خبر الوفاة، ونعاه عدد من الأمراء والمقربون.

وقال الأمير فيصل بن تركي بن فيصل: «إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله سيدي ووالدي الأمير بندر بن عبدالعزيز.. اللَّهُمَّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النّار. اللَّهُمَّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله. ولا حول ولا قوة الا