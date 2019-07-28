حازم إمام: الجماهير وراء رحيل كارتيرون عن الأهلى

تحرير:محمد جمال ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥٨ م

حازم إمام

كشف حازم إمام عضو مجلس اتحاد الكرة السابق خلال تصريحات له أن إدارة النادى الأهلى كانت تنساق وراء رغبة الجماهير فى قراراتها، مضيفا أن ذلك كان السبب فى رحيل، باتريس كارتيرون، المدير الفنى السابق للأهلى. وقال الثعلب فى تصريحات لقناة أون سبورت: "كاريترون رحل عن الأهلي بعد ضغط من الجماهير وليس لأسباب فنية، والضغط الجماهيرى لا يجب أن يؤثر عليك دائما". وأَضاف نجم الزمالك السابق: "بعد فوز صن داونز على الأهلى بخمسة أهداف كان سيرحل لاسارتي هو الآخر عن الفريق بسبب ضغط الجماهير أيضا، لكن الوقت لم يكن يسمح للأهلى لأنهم كانوا في نصف الموسم".

وعلق الثعلب اليوم خلال تصريحات صحفية على لقاء القمة مؤكدا أن اللقاء سيكون فى غاية الصعوبة والقوة بين الفريقين، رغم حسم الأهلي للقب بشكل رسمى. ويلتقي قطبا الكرة المصرية (الأهلى والزمالك) فى ختام مباريات الدورى المصرى، اليوم فى تمام الساعة الثامنة على استاد برج العرب، وتعد المباراة غير مؤثرة على صعيد