رياضة

حازم إمام: الجماهير وراء رحيل كارتيرون عن الأهلى

تحرير:محمد جمال ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥٨ م
حازم إمام
حازم إمام
كشف حازم إمام عضو مجلس اتحاد الكرة السابق خلال تصريحات له أن إدارة النادى الأهلى كانت تنساق وراء رغبة الجماهير فى قراراتها، مضيفا أن ذلك كان السبب فى رحيل، باتريس كارتيرون، المدير الفنى السابق للأهلى. وقال الثعلب فى تصريحات لقناة أون سبورت: "كاريترون رحل عن الأهلي بعد ضغط من الجماهير وليس لأسباب فنية، والضغط الجماهيرى لا يجب أن يؤثر عليك دائما". وأَضاف نجم الزمالك السابق: "بعد فوز صن داونز على الأهلى بخمسة أهداف كان سيرحل لاسارتي هو الآخر عن الفريق بسبب ضغط الجماهير أيضا، لكن الوقت لم يكن يسمح للأهلى لأنهم كانوا في نصف الموسم".
وعلق الثعلب اليوم خلال تصريحات صحفية على لقاء القمة مؤكدا أن اللقاء سيكون فى غاية الصعوبة والقوة بين الفريقين، رغم حسم الأهلي للقب بشكل رسمى. ويلتقي قطبا الكرة المصرية (الأهلى والزمالك) فى ختام مباريات الدورى المصرى، اليوم فى تمام الساعة الثامنة على استاد برج العرب، وتعد المباراة غير مؤثرة على صعيد
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محمد-عواد-حارس-الوحدة-السعودي

عواد يوجه رسالة لإدارة الإسماعيلي: «سيبوني أمشي»

كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلى، عن رغبته القوية فى الانضمام لنادى الزمالك خلال الموسم القادم 2019 - 2020. جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، طالب خلالها إدارة الإسماعيلي بالموافقة على تحقيق رغبته فى تمثيل نادى الزمالك. وأشار عواد إلى أن نادى الزمالك بدأ التفاوض مع إدارة الإسماعيلي، التى وافقت بالفعل على الصفقة وأعطته تأشيرة الانتقال للفريق الأبيض، لكن حدث تعثر فى المفاوضات عند وضع اللمسات الأخيرة، مؤكدا أنه استلم بالفعل مقدم تعاقد عن انتقاله.
محمود-الخطيب (2)

الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، بعد الإساءة التي وجها الأخير لمسؤولي القلعة الحمراء. وأعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن مجلس الأهلي كلفه بتقديم ببلاغ للنائب العام، لافتًا إلى أنه سينفذ التكليف خلال الساعات المقبلة. وقال المستشار القانوني للقلعة الحمراء، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: «تم تكليفي من مجلس إدارة النادي الأهلي، بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك، وسأقوم بالتنفيذ خلال ساعات».
احمد-حسام-ميدو

ميدو: المقاصة حصل على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن حصول النادي الفيومي على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم لاعب الزمالك، موضحًا أنه أقنع اللاعب بالانتقال للفريق وأنه سيستفيد فنيا من هذه الخطوة وشدد ميدو على عدم تدخله في المفاوضات المادية بين إدارة المقاصة واللاعب؛ لأنها شأن خاص بالطرفين مؤكدًا أن المفاوضات حول قيمة العقد بين اللاعب والنادي لاتزال جارية حتى الآن وفي حالة الوصول لاتفاق سيتم الإعلان عن الصفقة وقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.
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الاهلى-والمقاولون-الشوط-الاول‎ (7)

القمة118.. الأهلى بالقوة الضاربة أمام الزمالك

أعلن الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التشكيل الرسمى الذي سيخوض به المواجهة أمام نظيره الزمالك، مساء اليوم الأحد على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، يقود المباراة تحكيميا طاقم مجري بقيادة فرانس كاراكو، ويعاونه كل من شتيفان ألبرت وبولاش بوزاش (مساعدين) وآدم فوركش (حكمًا رابعا). وتعد هذه المباراة هى القمة رقم (118) بين الأهلي وغريمه الزمالك، ويأمل كلا الفريقان الفوز بالمواجهة لتأكيد أحقيته بالفوز بلقب الدوري الذي فاز به الأهلي.
لاسارتى (1)

لاسارتى: حققنا المستحيل ولن أرحل من الأهلي

قال الأوروجويانى مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إنه تولى تدريب القلعة الحمراء والفريق متأخر عن منافسه بحوالي 17 نقطة فى جدول بطولة الدورى المصرى، مشددًا على أنه بذل مجهودًا كبيرًا على مدار الموسم الحالى ليصل بالفريق للتتويج اليوم ببطولة الدورى، وأضاف المدير الفني للفريق الأحمر أنه كان يعرف الوضع الذي يمر به فريق الاهلى، ولكنه وافق عليه، واجتهد قدر الإمكان حتى استطاع الفوز ببطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2018-2019 .
لاسارتي

مفاجأت في قائمة الأهلي استعدادًا للمقاولون والزمالك

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق التي تتوجه إلى الإسكندرية مساء اليوم للدخول في معسكر مغلق؛ استعدادا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك في ختام مباريات الأهلي في بطولة الدوري، حيث تقام مباراة المقاولون مساء غد الاربعاء على استاد الجيش ببرج العرب، فيما تقام مباراة الزمالك على نفس الملعب يوم 28 يوليو الجاري. ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري الممتاز برصيد 74 نقطة، ويحتاج فقط ثلاثة نقاط من مباراتي المقاولون العرب والزمالك، ليتوج بطلا للمسابقة للمرة 41 في تاريخه.
علي جبر - بيراميدز‎ (2)

الأهلي يقترب من التعاقد مع علي جبر تعرف على التفاصيل

توصل مسؤولو النادي الأهلي لاتفاق مع نظرائهم في نادي بيراميدز بشأن اتمام التعاقد مع علي جبر، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأزرق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، بعد رغبة النادي الأحمر ضم جبر وتدعيم خط دفاع الفريق بناءً على رغبة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق. وعلمت "التحرير" أن النادي الأهلي اتفق مع المسؤولين في نادي بيراميدز على ضم علي جبر، مُقابل مبلغ مالي وانتقال الثنائي إسلام محارب وحسين السيد لفريق بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسم، الأمر الذي نال موافقة المسؤوليين في الناديين.
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