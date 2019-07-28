سجى ضحية الحقد.. خنقتها جارتها وأحرقت جثتها في الفرن

خلافات بين والدة الطفلة وجارتها دفعت الأخيرة للانتقام.. استدرجت "سجى" وخنقتها وبعد التأكد من وفاتها حرقت جثتها في الفرن.. والمباحث ضبطت المتهمة واعترفت بجريمتها

تحرير:محمد أبو زيد ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥٨ م

جاءت للحياة بوجه ملائكي وقلب أبيض صغير لم يدنسه غل ولا حقد أو كراهية، طفلة بريئة لم يتجاوز عمرها العامين، لا تعرف سوى اللهو واللعب، ملاك يسير على الأرض بقدمين، بينما يسكن بجوارها شيطانة مات قلبها وغاب ضميرها، ضربت بكل قيم الإنسانية والأعراف عرض الحائط، لا تعرف سوى نار الانتقام التي تأكل في عقلها كما يأكل اللهب عمار الأرض، امرأة فقدت عقلها وسخرت كل قوتها في الانتقام من جارتها عبر طفلتها التي لا تعرف بأي ذنب قتلت، خنقتها بكل ما أوتيت من حقد وكراهية، وألقت جثتها في النار ليختلط عظامها بالحطب وقلبها النقي الأبيض برماد الفرن الأسود.

رياح الشر ببلاو قرية صغيرة في الصعيد الجواني بمركز ديروط شمالي محافظة أسيوط، يغلب عليها الهدوء وكعادة أهل القرى تحل عليهم خلافات جيرة بين الحين والآخر، دائما ما يتم تجاوزها سريعا وتعود المياه لمجاريها، لكن ثمة خلافات بسيطة نشأت بحكم الجيرة بين والدة "سجى صلاح" التي لم تتجاوز العامين والنصف من عمرها

رياح الشر

ببلاو قرية صغيرة في الصعيد الجواني بمركز ديروط شمالي محافظة أسيوط، يغلب عليها الهدوء وكعادة أهل القرى تحل عليهم خلافات جيرة بين الحين والآخر، دائما ما يتم تجاوزها سريعا وتعود المياه لمجاريها، لكن ثمة خلافات بسيطة نشأت بحكم الجيرة بين والدة "سجى صلاح" التي لم تتجاوز العامين والنصف من عمرها وجارتها "ثناء"، كان الخلاف الأخير بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، بعدما هبت رياح الشر على بيت الطفلة التي دفعت حياتها ثمنا غاليا لخلافات والدتها مع الجارة الشيطانة.

ساعة شيطان

الأيام الماضية وقع خلاف بين والدة الطفلة وجارتها وبعدها ذهب كلا منهن إلى داره، وأغلق بابه، وكانت والدة "سجى" تظن أن المشكلة عابرة سيتم تجاوزها بعدما تهدأ الأمور، وتصالح الجارة أو تبدأ هي بالسلام، لكن خابت كل ظنون الجارة، إذ باتت "ثناء" ليتلها تفكر في كيفية الانتقام من جارتها، وترد لها الصاع صاعين وتحرق قلبها وتجعلها تبكي بدلا من الدموع دما، ربما لم تكن تفكر "ثناء" بمفردها بعدما تحالفت مع الشيطان، الذي تملك من عقلها وراح يوسوس لها ويضع معها اللمسات الأخيرة للخطة.

الخطة

تفكير عميق وأفكار بدت تضرب في عقل السيدة الصعيدية في كيفية الانتقام وعدم كشف جريمتها، وكيف تحرق قلب الجارة.. أسئلة كثيرة ومحيرة باتت تنخر في عقل "ثناء" قبل أن تهتدي إللا شيطانها وتطلب مساعدته، في الوقت الذي لم يتوان فيه الشيطان عن مساعدتها، إذ وجدت الجارة ضالتها في الطفلة الصغيرة، واستقرت على تلك الفكرة وراحت تدبر كيفية استدراجها وقتلها.

في الصباح، تربصت الجارة بالطفلة وهي تلهو مع أقرانها أمام منزلها، وأخذتها بدعوى شراء قطعة حلوى، ثم نجحت في استدراجها داخل منزلها لتبدأ فصول أبشع جريمة في حق طفلة شاء حظها العثر أن يوقعها في براثن شيطانة غاب عقلها ودهس ضميرها قطار الغل والحقد وأكلتها نار الانتقام.

اختفاء سجى

مساء الخميس الماضي، كان أهل "سجى" ابنتهم اختفت فجأة من أمام المنزل، وبعد رحلة بحث عنها هنا وهناك باءت بالفشل لم يكن من والد الطفلة "صلاح عبد التواب" عامل، سوى التوجه لمركز شرطة ديروط ليقدم بلاغا بتغيب طفلته "سجى" عن المنزل، واختفائها دون أن يتهم أحد.

في المقابل كانت الطفلة تجلس أمام "ثناء" وتنظر لها بعينين تملأهما البراءة، لا تعرف المصير الذي ينتظرها وأنها ستفارق الدنيا بعد لحظات، حانت اللحظة وقامت الجارة بخنق الطفلة حتى الموت، وعندما تأكدت من وفاتها جلست بجوار جثتها تفكر في اللمسات الأخيرة من خطتها الملعونة وهي التخلص من الجثة.

فك اللغز

فريق بحث تشكل لكشف غموض اختفاء الطفلة، ومناقشة أهلها إذ كان بينهم خلافات مع أحد، فيما كانت الجارة تحاول إخفاء جريمتها، حيث جمعت الحطب وأشعلت النار في الفرن وقذفت الطفلة بداخله حتى تفحمت جثتها وجمعت بعدها الباقي من عظامها وألقته في مقلب قمامة، بينما يكثف رجال المباحث جهودهم للوصول لطرف خيط.

كلمة السر كانت طفل من أبناء الجيران، شاهد "سجى" بصحبة جارتهم "ثناء" لتحوم حولها الشبهات وتتكشف أبعاد جريمتها في الوقت الذي عثر فيه عامل قمامة على بقايا جثة طفل متفحمة بعد مرور يومين، ليتبين من فحص الطب الشرعي أن رفات الجثة للطفلة المتغيبة.

قبض واعترافات

بعد ضبط المتهمة وقفت تروي تفاصيل جريمتها وأنها على خلافات مع والدة المجني عليها دفعتها للتخلص منها وحرق قلبها، إذ نجحت في استدراجها لمنزلها، ثم خنقتها وحرقت جثتها في الفرن، لتقرر النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث النهائية للواقعة، واستعجلت تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها.