جريمة

سجى ضحية الحقد.. خنقتها جارتها وأحرقت جثتها في الفرن

خلافات بين والدة الطفلة وجارتها دفعت الأخيرة للانتقام.. استدرجت "سجى" وخنقتها وبعد التأكد من وفاتها حرقت جثتها في الفرن.. والمباحث ضبطت المتهمة واعترفت بجريمتها
تحرير:محمد أبو زيد ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥٨ م
جثة طفلة_ أرشيفية
جثة طفلة_ أرشيفية
جاءت للحياة بوجه ملائكي وقلب أبيض صغير لم يدنسه غل ولا حقد أو كراهية، طفلة بريئة لم يتجاوز عمرها العامين، لا تعرف سوى اللهو واللعب، ملاك يسير على الأرض بقدمين، بينما يسكن بجوارها شيطانة مات قلبها وغاب ضميرها، ضربت بكل قيم الإنسانية والأعراف عرض الحائط، لا تعرف سوى نار الانتقام التي تأكل في عقلها كما يأكل اللهب عمار الأرض، امرأة فقدت عقلها وسخرت كل قوتها في الانتقام من جارتها عبر طفلتها التي لا تعرف بأي ذنب قتلت، خنقتها بكل ما أوتيت من حقد وكراهية، وألقت جثتها في النار ليختلط عظامها بالحطب وقلبها النقي الأبيض برماد الفرن الأسود.
رياح الشر ببلاو قرية صغيرة في الصعيد الجواني بمركز ديروط شمالي محافظة أسيوط، يغلب عليها الهدوء وكعادة أهل القرى تحل عليهم خلافات جيرة بين الحين والآخر، دائما ما يتم تجاوزها سريعا وتعود المياه لمجاريها، لكن ثمة خلافات بسيطة نشأت بحكم الجيرة بين والدة "سجى صلاح" التي لم تتجاوز العامين والنصف من عمرها
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جثة-طفل

لعدم قدرتها على الإنجاب.. سيدة تقتل طفلين بالبحيرة

تجردت ربة منزل بمحافظة البحيرة من كل مشاعر الإنسانية، حين أقدمت على قتل طفلى زوجها لعدم قدرتها على الإنجاب. البداية تعود إلى نحو 3 أشهر مضت، حين توفى ابن الزوج، دون أن يرتاب أحدهم فى وفاته، لكن وبعد مرور الأشهر الأربعة توفيت شقيقته هى الأخرى، وهو ما أثار شكوك الأب، التى أكدتها تحريات المباحث التى أثبتت أن زوجته هى المتهمة بقتل طفليه، وتم القبض عليها. وأمام الأجهزة الأمنية، اعترفت الزوجة «هناء. ط»، 26 سنة، بقتل طفلى زوجها «أنور. ع»، بعد زواجهما بنحو 4 أشهر، وذلك لمعاناتها من العقم، وعدم قدرتها على الإنجاب.
قضية-الرشوة (1)

بعد المشدد.. ننشر قائمة ممتلكات «اللبان» في قضية «الملايين»

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار علي الهواري، الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية الملايين»، والمتهم فيها جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، بتحقيق كسب غير مشروع، إذ عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة، مع إلزامه برد مبلغ 173 مليونًا و720 ألفًا، إذ أوضحت التحقيقات أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة فى ثروته بعد توليه الوظيفة العامة.
شهود-فى-محكمة (4)

تجديد حبس الصحفية شروق أمجد 45 يوما

قبلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، يوم الإثنين، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاستئناف المقدم من نيابة أمن الدولة، على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد بتدابير احترازية، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وجددت المحكمة حبسها 45 يوما جديدة، على خلفية الإتهامات الموجهة إليها.
حريق-في-وسط-البلد (1)

إخماد حريق هائل في شركة سياحة بوسط البلد (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الإثنين، على حريق نشب بشركة سياحية في شارع محمود بسيونى المتفرع من ميدان طلعت حرب بمنطقة وسط البلد، بعدما نجح رجال الإطفاء في محاصرة ألسنة اللهب التي ارتفعت إلى عنان السماء، فيما حرصت قوات الحماية المدنية بالتعاون من رجال مباحث القاهرة على إخلاء الشركة من العاملين بها، لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء، ضمانا لعدم إصابة أحدهم بأى اختناقات بسبب تصاعد الدخان، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحريق، وقررت ندب خبراء المعمل الجنائي لبيان أسبابه وحصر تلفيات الحريق.
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فتاة-العياط

والد «فتاة العياط»: بنتي نجت من الاغتصاب.. وكفاية صدمتنا

"بنتي لو معملتش كده كانت هتغتصب وتتقتل وتترمي في الجبل وبتمنى إن بنتي تطلع براءة وفي الأول والآخر كانت بتدافع عن نفسها كفاية علينا الصدمة وربنا يعلم بالحال" بهذه الكلمات بدأ أحمد عبدالله رزق والد أميرة والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط" حديثه لـ"التحرير". وأضاف "أميرة كانت جاية المفروض زيارة لجدتها في الجيزة بس أنا مكنش عندي علم بالزيارة دي فوجئت يوم الجمعة إن حد بيتصل عليا بيقولي إلحق بنتك غرقانة دم في جبل طهما في طريق العياط روحت لقيتها عند "عم حجاج" أمام جامع على أول الطريق".
اعدام

«أنا بخونك».. جريمة بدأت بجملة وانتهت بـ«حبل عشماوي»

صراحة قاتلة.. تلخص هاتان الكلمتان كواليس جريمة قتل راحت ضحيتها ربة منزل على يد زوجها "عامل كاوتش" بسيط طعنا بسكين في حي منشأة ناصر في محافظة القاهرة منتصف العام الماضي، وذلك بعدما أسدلت الدائرة 27 محكمة جنايات شمال القاهرة، والمنعقدة بالعباسية الستار على القضية التي هزت الرأي العام وأثارت غضب أهالي المنطقة الشعبية -آنذاك- حتى إن كثيرين من قاطني الحي لا يزالون يتذكرون تفاصيل ما جرى داخل تلك الشقة، لاسيما مشهد قوات الشرطة التي حولت الشارع إلى ما يشبه ثكنة عسكرية.
جريمة-الفيوم‎ (3)

ضبط 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار مع ذابح أسرته بالفيوم

بدأت النيابة العامة بالفيوم، برئاسة المستشار محمد القاضي مدير نيابة بندر الفيوم، التحقيق مع 3 متهمين ألقت مباحث قسم أول الفيوم، القبض عليهم بعدما أدلى "خالد م ع" المتهم بذبح أسرته بأسمائهم وأنهم كانوا يتفقون معه على التنقيب عن الآثار في منطقة محددة. وأشارت التحريات التي أجراها ضباط مباحث قسم أول الفيوم، إلى أنّ المتهم كان يعمل مدرسًا للغة الإنجليزية، ثم سافر للإمارات وبدأ العمل هناك، وبعد ذلك جمع مليون ونصف جنيه من 40 شخصًا بقريته لتوظيفهم في الإمارات.
طفلة-حلوان‎

الدم والنار.. جيران ملك يروون مشاهد حرق جثتها بحلوان

ملك أحمد شبانة صاحبة الـ9 سنوات، طالبة بالصف الثالث الابتدائي، لم تكن تعرف أن نهايتها ستكون مأساوية بهذا الشكل وستدفع حياتها ثمنا لخلافات والدها مع جاره الذي انتقم من والدها بقتله بطريقة بشعة، وقتلها هي الأخرى دون ذنب اقترفته لتلقى مصيرها بجوار والدها جثة متفحمة، بعدما سكب الجاني عليهما البنزين وأشعل في جثتيهما النيران، وخرج ينفض يديه الآثمتين من الدماء ويبحث عن مكان يخفي به أدوات جريمته تاركا خلفه جثتين محروقتين وطفلة في عمر الزهور ودما يغرق أرضية شقتهما المتواضعة.
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