فرنسا تهزم كرواتيا وتتوج بطلًا لمونديال اليد للشباب
تحرير:علي الزيني
٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٣ م
منتخب فرنسا
توج المنتخب الفرنسي للشباب، ببطولة العالم لكرة اليد، بعد الفوز على نظيره الكرواتي، بنتيجة 28-23، في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، في إسبانيا، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الديوك بنتيجة 15-10، وشهد الشوط الثاني منافسة قوية بين الفريقين، لدرجة أن كلاهما أحرز 13 هدفًا في مرمى الآخر، لتنتهي المباراة بفوز فرنسا بنتيجة 28-23، ويتوج المنتخب الفرنسي باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد تحقيق اللقب الأول في نسخة 2015، بالتغلب على الدنمارك بنتيجة 26-24.
وتأهل منتخب فرنسا إلى نهائى المونديال، بعد تحقيق الفوز على نظيره المصري بنتيجة 35-33، فى نصف النهائى أمس السبت، بينما تأهل منتخب كرواتيا بالفوز على البرتغال 31-28.
وتوج المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب، ببرونزية بطولة العالم، بعدما فاز على نظيره البرتغالي بنتيجة 37-27، خلال أحداث المباراة التي أُقيمت
وتأهل منتخب فرنسا إلى نهائى المونديال، بعد تحقيق الفوز على نظيره المصري بنتيجة 35-33، فى نصف النهائى أمس السبت، بينما تأهل منتخب كرواتيا بالفوز على البرتغال 31-28.
وتوج المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب، ببرونزية بطولة العالم، بعدما فاز على نظيره البرتغالي بنتيجة 37-27، خلال أحداث المباراة التي أُقيمت بينهما في إطار لقاءات تحديد المركزين الثالث والرابع.
وتأهلت مصر إلى تلك البطولة بعد التتويج ببطولة إفريقيا للشباب التي أقيمت في المغرب في شهر سبتمبر الماضي، بالفوز بكل مبارياتها في البطولة التي اعتمدت على نظام الدوري.
وحققت مصر اللقب على أرضها في نسخة 1993، وسبق أن احتلت المركز الثالث في نسخة قطر 1999، وحلت رابعة 3 مرات من قبل في نسخ مصر 2009 واليونان 2011 والبرازيل 2015.