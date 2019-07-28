فرنسا تهزم كرواتيا وتتوج بطلًا لمونديال اليد للشباب

تحرير:علي الزيني ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٣ م

منتخب فرنسا

توج المنتخب الفرنسي للشباب، ببطولة العالم لكرة اليد، بعد الفوز على نظيره الكرواتي، بنتيجة 28-23، في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، في إسبانيا، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الديوك بنتيجة 15-10، وشهد الشوط الثاني منافسة قوية بين الفريقين، لدرجة أن كلاهما أحرز 13 هدفًا في مرمى الآخر، لتنتهي المباراة بفوز فرنسا بنتيجة 28-23، ويتوج المنتخب الفرنسي باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد تحقيق اللقب الأول في نسخة 2015، بالتغلب على الدنمارك بنتيجة 26-24.

وتأهل منتخب فرنسا إلى نهائى المونديال، بعد تحقيق الفوز على نظيره المصري بنتيجة 35-33، فى نصف النهائى أمس السبت، بينما تأهل منتخب كرواتيا بالفوز على البرتغال 31-28. وتوج المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب، ببرونزية بطولة العالم، بعدما فاز على نظيره البرتغالي بنتيجة 37-27، خلال أحداث المباراة التي أُقيمت