رياضة

فرنسا تهزم كرواتيا وتتوج بطلًا لمونديال اليد للشباب

تحرير:علي الزيني ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٣ م
منتخب فرنسا
منتخب فرنسا
توج المنتخب الفرنسي للشباب، ببطولة العالم لكرة اليد، بعد الفوز على نظيره الكرواتي، بنتيجة 28-23، في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، في إسبانيا، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الديوك بنتيجة 15-10، وشهد الشوط الثاني منافسة قوية بين الفريقين، لدرجة أن كلاهما أحرز 13 هدفًا في مرمى الآخر، لتنتهي المباراة بفوز فرنسا بنتيجة 28-23، ويتوج المنتخب الفرنسي باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد تحقيق اللقب الأول في نسخة 2015، بالتغلب على الدنمارك بنتيجة 26-24.
وتأهل منتخب فرنسا إلى نهائى المونديال، بعد تحقيق الفوز على نظيره المصري بنتيجة 35-33، فى نصف النهائى أمس السبت، بينما تأهل منتخب كرواتيا بالفوز على البرتغال 31-28. وتوج المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب، ببرونزية بطولة العالم، بعدما فاز على نظيره البرتغالي بنتيجة 37-27، خلال أحداث المباراة التي أُقيمت
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عواد يوجه رسالة لإدارة الإسماعيلي: «سيبوني أمشي»

كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلى، عن رغبته القوية فى الانضمام لنادى الزمالك خلال الموسم القادم 2019 - 2020. جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، طالب خلالها إدارة الإسماعيلي بالموافقة على تحقيق رغبته فى تمثيل نادى الزمالك. وأشار عواد إلى أن نادى الزمالك بدأ التفاوض مع إدارة الإسماعيلي، التى وافقت بالفعل على الصفقة وأعطته تأشيرة الانتقال للفريق الأبيض، لكن حدث تعثر فى المفاوضات عند وضع اللمسات الأخيرة، مؤكدا أنه استلم بالفعل مقدم تعاقد عن انتقاله.
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الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، بعد الإساءة التي وجها الأخير لمسؤولي القلعة الحمراء. وأعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن مجلس الأهلي كلفه بتقديم ببلاغ للنائب العام، لافتًا إلى أنه سينفذ التكليف خلال الساعات المقبلة. وقال المستشار القانوني للقلعة الحمراء، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: «تم تكليفي من مجلس إدارة النادي الأهلي، بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك، وسأقوم بالتنفيذ خلال ساعات».
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ميدو: المقاصة حصل على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن حصول النادي الفيومي على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم لاعب الزمالك، موضحًا أنه أقنع اللاعب بالانتقال للفريق وأنه سيستفيد فنيا من هذه الخطوة وشدد ميدو على عدم تدخله في المفاوضات المادية بين إدارة المقاصة واللاعب؛ لأنها شأن خاص بالطرفين مؤكدًا أن المفاوضات حول قيمة العقد بين اللاعب والنادي لاتزال جارية حتى الآن وفي حالة الوصول لاتفاق سيتم الإعلان عن الصفقة وقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.
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بعد إخفاق كرة القدم.. منتخب اليد رجال رفعوا اسم مصر

في الوقت الذي ساند فيه الجميع المنتخب الوطني لكرة القدم خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي أقيمت مؤخرًا على أرض الفراعنة، فإن الجماهير تعرضت لصدمة شديدة بعد الخروج بشكل مهين بالسقوط أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف، ضمن منافسات دور الستة عشر للمسابقة.. الجماهير المصرية دون أن تشعر وجدت ضالتها في شباب كرة اليد، الذين فرضوا أنفسهم ليس على المستوى المحلي أو القاري بل على الساحة العالمية، بتحقيق برونزية كأس العالم لكرة اليد، التي تقام في إسبانيا، بالفوز على المنتخب البرتغالي بنتيجة (31- 24) بعد مشوار طويل وشاق للغاية.
منتخب مصر لكرة اليد شباب (3)

نصف نهائي مونديال اليد.. الفراعنة يخسرون من فرنسا

بعد عروضه القوية، فشل المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى طارق محروس، في الوصول لنهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليًا في إسبانيا، بالخسارة من نظيره المنتخب الفرنسي، بنتيجة 35-33، ليثأر منتخب الديوك من خسارته من الفراعنة في الدور الأول، وينتظر منتخب فرنسا الفائز من المباراة الثانية التي تجمع بين المنتخب البرتغالي ونظيره كرواتيا، بينما سيخوض المنتخب المصري مواجهة على المركز الثالث، من أجل حصد برونزية البطولة، حين يواجه الخاسر من المواجهة.
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رئيس الزمالك يهدد بعدم استكمال الدوري بسبب جنش

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حزنه الشديد بسبب إصابة حارسه محمود عبد الرحيم جنش أثناء مشاركته في تدريبات المنتخب الوطني، قبل أيام قليلة. وكان جنش قد أُصيب خلال مران الفراعنة، يوم الجمعة الماضي، وتم نقله للمستشفى عقب تعرضه للإصابة، وخضع لأشعة أثبتت إصابة حارس الزمالك بقطع في «وتر إكيليس»، وأبلغ الجهاز الفني للفراعنة نادي الزمالك بالأمر، مع تأكيده استحالة استكماله البطولة. وخرج جنش من حسابات الفراعنة لبطولة كأس الأمم، علمًا بأن جنش كان يجلس على دكة البدلاء في مباريات الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا لصالح الحارس محمد الشناوي.
هدف المحمدي‎ (3)

بعد الفوز على أوغندا.. «صن» تتغنى بصلاح والمحمدي

تغنت صحيفة الـ"صن" البريطانية، بالفرعون المصرى محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، بعد الهدف الذي أحرزه صلاح فى مرمى أوغندا، خلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 45، ليحصد منتخب مصر نقاط اللقاء ويتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط. وجاء عنوان الصحيفة الإنجليزية عن صلاح: "مو أوقفهم.. بعد تسديدة رائعة افتتح صلاح بها المباراة، مصر تهزم أوغندا لتصعد لدور الـ16".
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