وكيل جاريث بيل ينتقد زيدان ويكشف سبب الأزمة

٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:١٠ م

جاريث بيل

وجه جوناثان بارنيت، وكيل أعمال الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، انتقادات حادة إلى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للميرنجي، حيث قال بارنيت، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "الأمر بسيط، زيدان لا يُحب جاريث بيل، لا توجد أي علاقة بينهما، ولم تكن هناك علاقة على الإطلاق" وتأتي تلك التصريحات للتأكيد على العلاقة السيئة بين زيدان وجاريث بيل منذ تولي المدرب الفرنسي تدريب الفريق الملكي، حيث ألمح زيدان أكثر من مرة إلى عدم حاجته لوجود بيل في الفريق.

وكانت شبكة "سكاي سبورتس" قد أكدت أن جاريث بيل سيوقع لجيانجسو سونينج الصيني لمدة 3 مواسم، وسيحصل على راتب أسبوعي يصل إلى مليون جنيه إسترليني، وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن اللاعب سيستمر في أوروبا حيث ستتم إعارته من النادي الصيني إلى إنتر ميلان بناء على طلب أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق الإيطالي،