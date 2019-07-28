رياضة

وكيل جاريث بيل ينتقد زيدان ويكشف سبب الأزمة

٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:١٠ م
جاريث بيل
جاريث بيل
وجه جوناثان بارنيت، وكيل أعمال الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، انتقادات حادة إلى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للميرنجي، حيث قال بارنيت، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "الأمر بسيط، زيدان لا يُحب جاريث بيل، لا توجد أي علاقة بينهما، ولم تكن هناك علاقة على الإطلاق" وتأتي تلك التصريحات للتأكيد على العلاقة السيئة بين زيدان وجاريث بيل منذ تولي المدرب الفرنسي تدريب الفريق الملكي، حيث ألمح زيدان أكثر من مرة إلى عدم حاجته لوجود بيل في الفريق.
وكانت شبكة "سكاي سبورتس" قد أكدت أن جاريث بيل سيوقع لجيانجسو سونينج الصيني لمدة 3 مواسم، وسيحصل على راتب أسبوعي يصل إلى مليون جنيه إسترليني، وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن اللاعب سيستمر في أوروبا حيث ستتم إعارته من النادي الصيني إلى إنتر ميلان بناء على طلب أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق الإيطالي،
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محمد-عواد-حارس-الوحدة-السعودي

عواد يوجه رسالة لإدارة الإسماعيلي: «سيبوني أمشي»

كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلى، عن رغبته القوية فى الانضمام لنادى الزمالك خلال الموسم القادم 2019 - 2020. جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، طالب خلالها إدارة الإسماعيلي بالموافقة على تحقيق رغبته فى تمثيل نادى الزمالك. وأشار عواد إلى أن نادى الزمالك بدأ التفاوض مع إدارة الإسماعيلي، التى وافقت بالفعل على الصفقة وأعطته تأشيرة الانتقال للفريق الأبيض، لكن حدث تعثر فى المفاوضات عند وضع اللمسات الأخيرة، مؤكدا أنه استلم بالفعل مقدم تعاقد عن انتقاله.
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الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، بعد الإساءة التي وجها الأخير لمسؤولي القلعة الحمراء. وأعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن مجلس الأهلي كلفه بتقديم ببلاغ للنائب العام، لافتًا إلى أنه سينفذ التكليف خلال الساعات المقبلة. وقال المستشار القانوني للقلعة الحمراء، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: «تم تكليفي من مجلس إدارة النادي الأهلي، بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك، وسأقوم بالتنفيذ خلال ساعات».
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ميدو: المقاصة حصل على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن حصول النادي الفيومي على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم لاعب الزمالك، موضحًا أنه أقنع اللاعب بالانتقال للفريق وأنه سيستفيد فنيا من هذه الخطوة وشدد ميدو على عدم تدخله في المفاوضات المادية بين إدارة المقاصة واللاعب؛ لأنها شأن خاص بالطرفين مؤكدًا أن المفاوضات حول قيمة العقد بين اللاعب والنادي لاتزال جارية حتى الآن وفي حالة الوصول لاتفاق سيتم الإعلان عن الصفقة وقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.
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جاريث-بيل (5)

بيل يقترب من الرحيل إلى الدوري الصيني

بات النجم الويلزي جاريث بيل قريبًا للغاية من الانتقال المفاجئ إلى الدوري الصيني، ودخل النجم الويلزي في محادثات مغلقة مع فريق جيانجسو سونينج الصيني على مدى الـ24 ساعة الماضية، تمهيدًا لصفقة ستمنح النجم الويلزي أجرا أسبوعيا يصل إلى مليون جنيه إسترليني، ويأمل النادي الصيني في إتمام الصفقة قبل نهاية الأسبوع الجاري، حيث سيغلق سوق الانتقالات في الصين مساء يوم الأبعاء المقبل، ويبحث النادي الصيني عن تقديم عقد لبيل البالغ من العمر 30 عامًا يمتد لثلاث سنوات مقابل حصوله على 150 مليون جنيه إسترليني، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
لوكا-زيدان

نجل زيدان يرغب في الانضمام لمنتخب الجزائر

تحدثت وسائل إعلام جزائرية عن رغبة لوكا زيدان نجل النجم الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد فى اللعب لصفوف المنتخب الجزائرى، ويلعب لوكا فى مركز حراسة المرمى فى فريق راسينج سانتدير الإسبانى، وكشفت التقارير أن اللاعب على الرغم من مشاركته فى منتخب فرنسا للشباب، إلا أنه يرغب في اللعب للجزائر ويبلغ من العمر 21 سنة، وهو الابن الثانى لزيدان، وبدأ مسيرته الكروية عام 2004 فى صفوف فريق ريال مدريد الذى تألق فيه والده كلاعب منذ عام 2001 حتى عام 2006 شارك خلالها فى 155 مباراة وسجل 37 هدفا، ولعب لوكا مع منتخبات فرنسا تحت 16 سنة وتحت 20 سنة.
ريال-مدريد

انتهاء موسم أسينسيو مع ريال مدريد قبل بدايته

بدأت الأخبار السيئة تتهافت على ريال مدريد خلال الفترة الإعدادية للموسم الجديد، وتحديدًا عقب المباراة الودية أمس أمام أرسنال، حيث تعرض النجم الإسباني ماركو أسينسيو لإصابة قوية في الركبة ومن المشتبه تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، وذلك بحسب ما أوردت صحيفة "ماركا" الإسبانية، وقدم أسينسيو مستوى مميزا أمام المدفعجية وسجل هدفًا في تلك المباراة وسدد كرة ارتطمت بالعارضة، إلا أنه سقط على أرض الملعب في الدقيقة 64، ليخرج مباشرة من الملعب إلى المستشفى، بعد الألم الشديد الذي شعر به.
جاريث-بيل (1)

زيدان: مشاركة بيل أمام أرسنال لا تعني بقاءه

قال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، إن لاعبه جاريث بيل أراد المشاركة في فوز الفريق الملكي وديًا على أرسنال، إلا أن تلك المشاركة لن تغير أي شيء في مستقبله مع الفريق، وسجل بيل الهدف الأول لريال مدريد، وأخرج كرة من على خط المرمى وأهدر ركلة جزاء في ركلات الترجيح، وقبل تلك المباراة بـ48 ساعة، أكد زيدان أن مستقبل بيل مع ريال مدريد انتهى، وأنه من الأفضل له الرحيل بأسرع وقت ممكن، وعن مباراة أرسنال قال زيدان: "جاريث قدم مباراة جيدة ولعب بصورة مميزة، أنا سعيد من أجله".
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