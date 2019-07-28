القمة118.. الأهلى بالقوة الضاربة أمام الزمالك

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:١٦ م

الاهلى

أعلن الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التشكيل الرسمى الذي سيخوض به المواجهة أمام نظيره الزمالك، مساء اليوم الأحد على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، يقود المباراة تحكيميا طاقم مجري بقيادة فرانس كاراكو، ويعاونه كل من شتيفان ألبرت وبولاش بوزاش (مساعدين) وآدم فوركش (حكمًا رابعا). وتعد هذه المباراة هى القمة رقم (118) بين الأهلي وغريمه الزمالك، ويأمل كلا الفريقان الفوز بالمواجهة لتأكيد أحقيته بالفوز بلقب الدوري الذي فاز به الأهلي.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالى: في حراسة المرمى: محمد الشناوي. في خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول. في خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ووليد سليمان. في خط الهجوم: حسين الشحات ورمضان صبحي ووليد أزارو. ويجلس على دكة البدلاء: علي لطفي وياسر إبراهيم وصالح جمعة