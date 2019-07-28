القمة 118.. محمد إبراهيم يقود الزمالك أمام الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٢٦ م

الزمالك

أعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيل الأساسي لفريقه الذي سيبدأ به مواجهة الأهلي، مساء اليوم الأحد على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، التي حسمها الأهلي لصالحه من الجولة الماضية بعد فوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما احتل الزمالك المركز الثاني رسميًّا بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما الأسبوع الماضي والمؤجل من الجولة الـ27.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: في حراسة المرمى: عماد السيد. في خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبدالغني- حمدي النقاز- عبد الله جمعة. في خط الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي- محمد إبراهيم. في خط الهجوم: إبراهيم حسن- أحمد سيد "زيزو"- عمر السعيد. ويتواجد على دكة البدلاء: عمر صلاح حارس مرمى– محمود حمدي "الونش"–