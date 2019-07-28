رياضة

القمة 118.. محمد إبراهيم يقود الزمالك أمام الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٢٦ م
الزمالك
الزمالك
أعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيل الأساسي لفريقه الذي سيبدأ به مواجهة الأهلي، مساء اليوم الأحد على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، التي حسمها الأهلي لصالحه من الجولة الماضية بعد فوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما احتل الزمالك المركز الثاني رسميًّا بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما الأسبوع الماضي والمؤجل من الجولة الـ27.
وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: في حراسة المرمى: عماد السيد. في خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبدالغني- حمدي النقاز- عبد الله جمعة. في خط الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي- محمد إبراهيم. في خط الهجوم: إبراهيم حسن- أحمد سيد "زيزو"- عمر السعيد. ويتواجد على دكة البدلاء: عمر صلاح حارس مرمى– محمود حمدي "الونش"–
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محمد-عواد-حارس-الوحدة-السعودي

عواد يوجه رسالة لإدارة الإسماعيلي: «سيبوني أمشي»

كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلى، عن رغبته القوية فى الانضمام لنادى الزمالك خلال الموسم القادم 2019 - 2020. جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، طالب خلالها إدارة الإسماعيلي بالموافقة على تحقيق رغبته فى تمثيل نادى الزمالك. وأشار عواد إلى أن نادى الزمالك بدأ التفاوض مع إدارة الإسماعيلي، التى وافقت بالفعل على الصفقة وأعطته تأشيرة الانتقال للفريق الأبيض، لكن حدث تعثر فى المفاوضات عند وضع اللمسات الأخيرة، مؤكدا أنه استلم بالفعل مقدم تعاقد عن انتقاله.
محمود-الخطيب (2)

الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، بعد الإساءة التي وجها الأخير لمسؤولي القلعة الحمراء. وأعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن مجلس الأهلي كلفه بتقديم ببلاغ للنائب العام، لافتًا إلى أنه سينفذ التكليف خلال الساعات المقبلة. وقال المستشار القانوني للقلعة الحمراء، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: «تم تكليفي من مجلس إدارة النادي الأهلي، بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك، وسأقوم بالتنفيذ خلال ساعات».
احمد-حسام-ميدو

ميدو: المقاصة حصل على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن حصول النادي الفيومي على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم لاعب الزمالك، موضحًا أنه أقنع اللاعب بالانتقال للفريق وأنه سيستفيد فنيا من هذه الخطوة وشدد ميدو على عدم تدخله في المفاوضات المادية بين إدارة المقاصة واللاعب؛ لأنها شأن خاص بالطرفين مؤكدًا أن المفاوضات حول قيمة العقد بين اللاعب والنادي لاتزال جارية حتى الآن وفي حالة الوصول لاتفاق سيتم الإعلان عن الصفقة وقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.
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فرحة-الاهلى‎ (8)

رمضان صبحي: تحملنا الكثير لإسعاد الجماهير الحمراء

احتفل لاعبو الأهلي بالتتويج بلقب الدوري الممتاز موسم (2018-2019)، للموسم الرابع على التوالي، وللمرة 41 في تاريخ القلعة الحمراء، ورقص لاعبو المارد الأحمر، احتفالاً بلقب الدوري، كما حملوا حسام عاشور قائد الفريق، على الأعناق، وذلك بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من المسابقة، ليرفع الأهلي رصيده إلى 77 نقطة، في صدارة جدول الترتيب، ليحصد اللقب، وذلك بعدما أصبح الفارق بينه وبين الزمالك، صاحب المركز الثاني، 5 نقاط قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة، ستشهد مواجهة القطبين الأحد المقبل.
ايمن-يونس

تعليق مثير من أيمن يونس بعد فوز الأهلي بالدوري

علق أيمن يونس عضو مجلس إدارة الزمالك السابق على تتويج الأهلي بلقب الدوري للمرة الـ41 في تاريخه، بعد فوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، حيث قال يونس في تصريحات لقناة أون سبورت عقب مباراة الأهلي والمقاولون، إن الأهلي استحق اللقب لأنه نجح في استغلال كل الظروف لصالحه رغم الصعوبات والأزمات التي تعرض لها في بداية الموسم.
أحمد-ياسر-ريان -الجونة

أحمد ياسر ريان: مبروك لأعظم نادٍ في الكون

تغنى أحمد ياسر ريان لاعب فريق الجونة، والمعار من صفوف الأهلي، بتتويج المارد الأحمر، بلقب بطولة الدوري الممتاز للمرة الـ41 في تاريخه، بعد الفوز على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ33 من المسابقة، حيث نشر لاعب الفريق الساحلي، عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر، مساء اليوم الأربعاء، عقب تتويج الأهلي بالمسابقة المحلية، قائلا: "مبروك لأعظم نادٍ فى الكون".
الاهلى-والمقاولون-الشوط-الاول‎ (6)

معلول: التتويج بالدوري شيء عادي في الأهلي

يرى علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي أن فريقه عاش أصعب مواسمه الكروية، ولكنه نجح في النهاية بالتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، وقال معلول خلال تصريحات تليفزيونية عقب مباراة المقاولون العرب لقناة ON sport: «لقد قدمنا موسمًا استثنائيًّا من حيث عدد البطولات التي شاركنا فيها، ولكننا معتادون على هذا الأمر، ونجحنا في الإبقاء على درع الدوري هذا الموسم». وأضاف النجم الدولي التونسي: «الدوري بالنسبة لنا شيء عادي، ولكنه مهم لنا بعد وداع البطولة العربية وخسارة بطولة دوري أبطال إفريقيا، ونسعى للفوز بكأس مصر، وكذلك لقاء القمة الأحد المقبل».
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