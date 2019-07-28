بعد الأداء البطولي.. صلاح يهنئ منتخب مصر لليد

تحرير:محمد جمال ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥٨ م

محمد صلاح

أعرب الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطنى، عن تقديره وسعادته بالإنجاز الذى وصل له المنتخب المصرى لكرة اليد، واصفا إياه بالـ"معتاد". وجاءت تهنئة صلاح لمنتخب اليد عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث كتب نجم الريدز: "ألف مبروك لمنتخب مصر لكرة اليد.. إنجاز كبير ومعتاد من كرة اليد المصرية بالتوفيق دائما". وحصد المنتخب الوطني لكرة اليد شباب تحت 21 عاما بقيادة طارق محروس المدير الفني، المركز الثالث والميدالية البرونزية خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم، وذلك بعد الفوز على المنتخب البرتغالي بنتيجة 37- 27.

ألف مبروك لمنتخب مصر لكرة اليد. إنجاز كبير ومعتاد من كرة اليد المصرية بالتوفيق دائما. — Mohamed Salah (@MoSalah) July 28, 2019 وتوقف المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد عن دور نصف النهائى من البطولة الدولية، بقيادة مديره الفنى طارق محروس، وذلك بعد الفشل في الوصول لنهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد