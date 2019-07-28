رياضة

بعد الأداء البطولي.. صلاح يهنئ منتخب مصر لليد

تحرير:محمد جمال ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥٨ م
محمد صلاح
محمد صلاح
أعرب الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطنى، عن تقديره وسعادته بالإنجاز الذى وصل له المنتخب المصرى لكرة اليد، واصفا إياه بالـ"معتاد". وجاءت تهنئة صلاح لمنتخب اليد عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث كتب نجم الريدز: "ألف مبروك لمنتخب مصر لكرة اليد.. إنجاز كبير ومعتاد من كرة اليد المصرية بالتوفيق دائما". وحصد المنتخب الوطني لكرة اليد شباب تحت 21 عاما بقيادة طارق محروس المدير الفني، المركز الثالث والميدالية البرونزية خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم، وذلك بعد الفوز على المنتخب البرتغالي بنتيجة 37- 27.
ألف مبروك لمنتخب مصر لكرة اليد. إنجاز كبير ومعتاد من كرة اليد المصرية بالتوفيق دائما. — Mohamed Salah (@MoSalah) July 28, 2019 وتوقف المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد عن دور نصف النهائى من البطولة الدولية، بقيادة مديره الفنى طارق محروس، وذلك بعد الفشل في الوصول لنهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد
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عواد يوجه رسالة لإدارة الإسماعيلي: «سيبوني أمشي»

كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلى، عن رغبته القوية فى الانضمام لنادى الزمالك خلال الموسم القادم 2019 - 2020. جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، طالب خلالها إدارة الإسماعيلي بالموافقة على تحقيق رغبته فى تمثيل نادى الزمالك. وأشار عواد إلى أن نادى الزمالك بدأ التفاوض مع إدارة الإسماعيلي، التى وافقت بالفعل على الصفقة وأعطته تأشيرة الانتقال للفريق الأبيض، لكن حدث تعثر فى المفاوضات عند وضع اللمسات الأخيرة، مؤكدا أنه استلم بالفعل مقدم تعاقد عن انتقاله.
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الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، بعد الإساءة التي وجها الأخير لمسؤولي القلعة الحمراء. وأعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن مجلس الأهلي كلفه بتقديم ببلاغ للنائب العام، لافتًا إلى أنه سينفذ التكليف خلال الساعات المقبلة. وقال المستشار القانوني للقلعة الحمراء، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: «تم تكليفي من مجلس إدارة النادي الأهلي، بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك، وسأقوم بالتنفيذ خلال ساعات».
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ميدو: المقاصة حصل على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن حصول النادي الفيومي على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم لاعب الزمالك، موضحًا أنه أقنع اللاعب بالانتقال للفريق وأنه سيستفيد فنيا من هذه الخطوة وشدد ميدو على عدم تدخله في المفاوضات المادية بين إدارة المقاصة واللاعب؛ لأنها شأن خاص بالطرفين مؤكدًا أن المفاوضات حول قيمة العقد بين اللاعب والنادي لاتزال جارية حتى الآن وفي حالة الوصول لاتفاق سيتم الإعلان عن الصفقة وقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.
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منتخب-فرنسا-لكرة-اليد‎

فرنسا تهزم كرواتيا وتتوج بطلًا لمونديال اليد للشباب

توج المنتخب الفرنسي للشباب، ببطولة العالم لكرة اليد، بعد الفوز على نظيره الكرواتي، بنتيجة 28-23، في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، في إسبانيا، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الديوك بنتيجة 15-10، وشهد الشوط الثاني منافسة قوية بين الفريقين، لدرجة أن كلاهما أحرز 13 هدفًا في مرمى الآخر، لتنتهي المباراة بفوز فرنسا بنتيجة 28-23، ويتوج المنتخب الفرنسي باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد تحقيق اللقب الأول في نسخة 2015، بالتغلب على الدنمارك بنتيجة 26-24.
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إنجاز 93 يراود أحلام فراعنة اليد للشباب أمام فرنسا

يواجه المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد، بقيادة مديره الفني طارق محروس، نظيره المنتخب الفرنسي، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت، في إطار منافسات نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليا في إسبانيا، حيث يسعى الفراعنة لتحقيق حلم الوصول إلى النهائي للاقتراب من منصة التتويج العالمية، بعد النتائج المذلهة التي يحققها منذ انطلاق المنافسة في ظل تحقيقه الفوز في 7 لقاءات متتالية بدءا من تحقيق العلامة الكاملة في الدور الأول مرورا بدور الـ16 وربع النهائي.
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كلوب يكشف عن إمكانية رحيل ثلاثي ليفربول الهجومي

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن النادي أرسل إشارة قوية، إلى الأندية المنافسة من خلال تمديد عقود نجوم الفريق هذا الصيف، مما يغلق الباب أمام الأندية الأخرى التي تسعى للتعاقد مع لاعبى الفريق . وقال كلوب في تصريحات لشبكة «ESPN»: "تجديد التعاقد مع اللاعبين في الوقت الحالي هو سوق انتقالاتنا الحقيقى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، هذه العقود الجديدة مع إبقاء هؤلاء النجوم هنا، كانت إشارة قوية للجميع، إنه أمر رائع بالتأكيد".
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مصر تهزم النرويج وتتأهل إلى نصف نهائي مونديال اليد

واصل المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد عروضه القوية الباهرة في كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليا في إسبانيا، بتحقيقه الفوز، اليوم الخميس، على حساب النرويج بنتيجة (29-27)، ضمن مواجهات دور الثمانية. ومن المنتظر أن يواجه منتخبنا الوطني، نظيره الفرنسي بعد فوز الأخير على الدانمارك، مساء اليوم الخميس، وصعد المنتخب الوطني، إلى دور الـ16، بعدما حقق الفراعنة الصغار 5 انتصارات متتالية على أستراليا وفرنسا ونيجيريا وكوريا الجنوبية والسويد. وحققت مصر اللقب على أرضها في نسخة 1993.
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