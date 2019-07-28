نجوم الفن في عزاء النجم فاروق الفيشاوي (صور)

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٣ م

فاروق الفيشاوي

أقيم اليوم الأحد، عزاء الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، عقب صلاة المغرب، وحرص عدد من الفنانين على التواجد منذ الدقائق الأولى، منهم أحمد السقا، هانى مهنا، حسن الرداد، محمد الشقنقيرى، إلهام شاهين، فيفى عبده، هالة سرحان، عماد رشاد، أشرف زكى، أحمد بدير، فتوح أحمد، يسرى نصر الله، أشرف عبد الغفور، المخرج محمد العدل.. فاروق الفيشاوي توفي فجر الخميس الماضي، بعد أن شهدت الساعات الأخيرة قبل رحيله تدهور حالته الصحية، ودخوله في غيبوبة كبد، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 67 عامًا.

وأعلن الفيشاوي، في أكتوبر الماضي، إصابته بمرض السرطان خلال تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط، مؤكدا أنه ليس منزعجا من ذلك، وسيتعامل مع المرض كأنه صداع، وسيواجهه بكل قوة. وولد فاروق الفيشاوي في 5 فبراير 1952 بقرية سرس الليان، بمحافظة المنوفية، لعائلة ميسورة الحال،