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نجوم الفن في عزاء النجم فاروق الفيشاوي (صور)

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٣ م
فاروق الفيشاوي
فاروق الفيشاوي
أقيم اليوم الأحد، عزاء الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، عقب صلاة المغرب، وحرص عدد من الفنانين على التواجد منذ الدقائق الأولى، منهم أحمد السقا، هانى مهنا، حسن الرداد، محمد الشقنقيرى، إلهام شاهين، فيفى عبده، هالة سرحان، عماد رشاد، أشرف زكى، أحمد بدير، فتوح أحمد، يسرى نصر الله، أشرف عبد الغفور، المخرج محمد العدل.. فاروق الفيشاوي توفي فجر الخميس الماضي، بعد أن شهدت الساعات الأخيرة قبل رحيله تدهور حالته الصحية، ودخوله في غيبوبة كبد، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 67 عامًا.
وأعلن الفيشاوي، في أكتوبر الماضي، إصابته بمرض السرطان خلال تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط، مؤكدا أنه ليس منزعجا من ذلك، وسيتعامل مع المرض كأنه صداع، وسيواجهه بكل قوة. وولد فاروق الفيشاوي في 5 فبراير 1952 بقرية سرس الليان، بمحافظة المنوفية، لعائلة ميسورة الحال،
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مسلسل the expanse

أمازون تستعد لإطلاق الموسم الخامس من The Expanse

أعلنت شركة أمازون، إنتاج الجزء الخامس من مسلسل الخيال العلمي والفانتزيا المشهور دوليا "The Expanse"، وذلك خلال المؤتمر الدولى لجمعية نقاد التليفزيون الأمريكية اليوم الإثنين، حسب صحيفة cent الأمريكية. تدور أحداث مسلسل The Expanse حول حياة البشر في نظام شمسيٍّ استعمروه في المستقبل، والقصة مأخوذة من سلسلة الكتب الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة التي تحمل نفس الاسم، لمؤلفها وكاتبها دانيال أبراهام وتى فرانك، والمسلسل من بطولة توماس جين، وستيفن سترايت.
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أبطال «حواديت الشانزليزيه» يصورون بمدينة الإنتاج

يواصل أبطال مسلسل «حواديت الشانزليزيه» التصوير داخل ديكور العمل الرئيسي بمدينة الإنتاج الإعلامي، وقد انضمت لهم اليوم الفنانة داليا مصطفى لتصوير أولى مشاهدها وذلك بعد تغايبها الفترة الماضية بسبب وفاة والدتها، وكان أبطال العمل كلا من إياد نصار، مى سليم، إدوارد، أمانى كمال، إنجى المقدم، عايدة رياض، فريدة سيف النصر وهاجر الشرنوبي، قد بدأ التصوير قبل أسبوعين، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، التي تشهد بناء الديكور الخاص بالمسلسل الذي تدور أحداثه فى فترة الخمسينات ويستعرض الحياة الإجتماعية فى هذا العصر.
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درة وخالد سليم يواصلان تصوير مسلسل «بلا دليل» (صور)

تواصل أسرة مسلسل «بلا دليل» بطولة النجمين درة وخالد سليم، التصوير داخل ديكور العمل الرئيسي، قبل الانتقال للتصوير فى لوكيشن آخر بشوارع القاهرة، وذلك من أجل سرعة الانتهاء من العمل وتسليم الحلقات لجهة العرض قبل شهر أكتوبر. مسلسل «بلا دليل» من تأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى، ينتمى لنوعية مسلسلات الحلقات الطويلة في 45 حلقة، وبالتزامن مع التصوير تواصل مؤلفة العمل الانتهاء من الحلقات الأخيرة، ويعد هذا المسلسل هو أول عمل يجمع كلا من درة وخالد سليم فى الدراما التليفزيونية.
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الهضبة ينعى الفيشاوي.. والصاوي: رحل المبهج

حرص الفنان عمرو دياب على نعى الراحل فاروق الفيشاوى، الذى توفى فجر اليوم بعد تدهور حالته الصحية عن عمر ناهز 67 عاما، وكتب الهضبة عبر حسابه الخاص على «تويتر»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان»، كما نعاه أيضا الفنان خالد الصاوي، الذي قام بنشر صورة له من تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، وعلق عليها: «إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا لفراقك لمحزونون».
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حضور فني وجماهيري كثيف بجنازة فاروق الفيشاوي «صور»

شُيع قبل قليل، جثمان الفنان الراحل فاروق الفيشاوى بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وسط حضور كبير لمحبيه والفنانين الذين حرصوا على مساندة نجليه أحمد وعمر، والفنانة سمية الألفى، ومن بينهم "الفنان عمرو يوسف، الفنان نبيل الحلفاوي، الموسيقار هانى مهنا، الفنان سامح الصريطي، الفنانة رجاء الجداوي، الفنانة دنيا عبد العزيز، الفنان أحمد عبد العزيز، المخرج سمير فرج، المخرجة كاملة أبو ذكري، المنتج جمال العدل، المخرج أشرف فايق، أكرم حسني، عمرو محمود ياسين، السياسي حمدين صباحي، الفنان طارق لطفى، الفنان بيومي فؤاد".
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هند الحناوي تنعى الفيشاوي: حفيدتك ستجلب لك الرحمة

نعت طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، هند الحناوى، الراحل فاروق الفيشاوي بكلمات مؤثرة، من خلال حسابها على موقع «فيسبوك»، حيث قامت بنشر صور له مع حفيدته (لينا)، قبل قليل، وعلقت عليها: «عسى أن ترتاح فى سلام وحفيدتك تجلب لك الرحمة»، وذلك بعد أن نعته (لينا) من خلال حسابها على موقع «إنستجرام» قائلة: «سأفتقدك.. ولا أعرف ماذا أقول لك، فأنا أحاول الآن أن أعثر على كلمات لكى أعبر لك عن حزني الشديد.. ستبقى دائما فى قلبي وقلوب محبيك، لقد توفيت فى سن مبكرة جدًا.. قبل ما تحضر تخرجي، وتقرأ كتابي، ولكنى عارفة إنك هتفضل تراقبني أينما كنت».
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حفيدة فاروق الفيشاوى تنعيه: مت بطلا وستبقى فى قلبي

كان الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، دائما يؤكد أن أسعد لحظات حياته هى الأوقات التي يقضيها بصحبة حفيدته (لينا أحمد الفيشاوي)، والتي نعت جدها بكلمات مؤثرة من خلال حسابها على موقع «إنستجرام»، حيث قامت بنشر مجموعة من الصور التي تجمعها بجدها فى مراحل عمرها المختلفة، وعلقت عليها بكلمات مؤثرة تصف كيف ستفقد وجوده فى حياتها، قائلة: «سأفتقدك.. ولا أعرف ماذا أقول لك، فأنا أحاول الآن أن أعثر على كلمات لكى أعبر لك عن حزني الشديد.. ستبقى دائما فى قلبي وقلوب محبيك الذين جلبتم لهم الفرح والسعادة».
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