ليفربول يسقط أمام نابولي بثلاثية نظيفة

تحرير:محمد جمال ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٢٦ م

ليفربول

واصل فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة يورجن كلوب المدير الفنى للفريق، مسلسل السقوط خلال اللقاءات الودية التى يخوضها استعدادا للموسم المقبل، حيث خسر اليوم الأحد بثلاثية نظيفة من نابولى الإيطالى، في المباراة التى أقيمت على ملعب مورايفيلد ستاديوم بإسكتلندا، وسجل لصالح الفريق الإيطالي كل من إينسينى وميليك وأمين يونس. ولم يفز الريدز خلال مبارياته الودية سوى فى مباراتين فقط من أصل ست مباريات، وكان يغيب عن تشكيل الريدز الثلاثى الهجومى مانى وفيرمينو وصلاح وحارس مرمى الريدز اليسون بيكر.

وسيطر أبناء يورجن كلوب على أجواء المباراة على الرغم من الخسارة بثلاثية، لكن استطاع إينسيني خط وسط نابولي فى الوصول لشباك مينيوليه فى الدقيقة الـ17 من عمر المباراة، ليعزز ميليك تقدم نابولي بهدف آخر فى الدقيقة 28 من عمر المباراة. وبدأ الشوط الثانى بسيطرة الفريق الإيطالى الذى استطاع الوصول للهدف الثالث