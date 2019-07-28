رياضة

ليفربول يسقط أمام نابولي بثلاثية نظيفة

تحرير:محمد جمال ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٢٦ م
ليفربول
ليفربول
واصل فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة يورجن كلوب المدير الفنى للفريق، مسلسل السقوط خلال اللقاءات الودية التى يخوضها استعدادا للموسم المقبل، حيث خسر اليوم الأحد بثلاثية نظيفة من نابولى الإيطالى، في المباراة التى أقيمت على ملعب مورايفيلد ستاديوم بإسكتلندا، وسجل لصالح الفريق الإيطالي كل من إينسينى وميليك وأمين يونس. ولم يفز الريدز خلال مبارياته الودية سوى فى مباراتين فقط من أصل ست مباريات، وكان يغيب عن تشكيل الريدز الثلاثى الهجومى مانى وفيرمينو وصلاح وحارس مرمى الريدز اليسون بيكر.
وسيطر أبناء يورجن كلوب على أجواء المباراة على الرغم من الخسارة بثلاثية، لكن استطاع إينسيني خط وسط نابولي فى الوصول لشباك مينيوليه فى الدقيقة الـ17 من عمر المباراة، ليعزز ميليك تقدم نابولي بهدف آخر فى الدقيقة 28 من عمر المباراة. وبدأ الشوط الثانى بسيطرة الفريق الإيطالى الذى استطاع الوصول للهدف الثالث
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عواد يوجه رسالة لإدارة الإسماعيلي: «سيبوني أمشي»

كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلى، عن رغبته القوية فى الانضمام لنادى الزمالك خلال الموسم القادم 2019 - 2020. جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، طالب خلالها إدارة الإسماعيلي بالموافقة على تحقيق رغبته فى تمثيل نادى الزمالك. وأشار عواد إلى أن نادى الزمالك بدأ التفاوض مع إدارة الإسماعيلي، التى وافقت بالفعل على الصفقة وأعطته تأشيرة الانتقال للفريق الأبيض، لكن حدث تعثر فى المفاوضات عند وضع اللمسات الأخيرة، مؤكدا أنه استلم بالفعل مقدم تعاقد عن انتقاله.
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الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام

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ميدو: المقاصة حصل على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن حصول النادي الفيومي على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم لاعب الزمالك، موضحًا أنه أقنع اللاعب بالانتقال للفريق وأنه سيستفيد فنيا من هذه الخطوة وشدد ميدو على عدم تدخله في المفاوضات المادية بين إدارة المقاصة واللاعب؛ لأنها شأن خاص بالطرفين مؤكدًا أن المفاوضات حول قيمة العقد بين اللاعب والنادي لاتزال جارية حتى الآن وفي حالة الوصول لاتفاق سيتم الإعلان عن الصفقة وقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.
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كلوب يكشف عن إمكانية رحيل ثلاثي ليفربول الهجومي

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن النادي أرسل إشارة قوية، إلى الأندية المنافسة من خلال تمديد عقود نجوم الفريق هذا الصيف، مما يغلق الباب أمام الأندية الأخرى التي تسعى للتعاقد مع لاعبى الفريق . وقال كلوب في تصريحات لشبكة «ESPN»: "تجديد التعاقد مع اللاعبين في الوقت الحالي هو سوق انتقالاتنا الحقيقى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، هذه العقود الجديدة مع إبقاء هؤلاء النجوم هنا، كانت إشارة قوية للجميع، إنه أمر رائع بالتأكيد".
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يورجن كلوب يغلق الباب في وجه كوتينيو

استبعد الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، عودة الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة الإسباني لصفوف الريدز مرة أخرى. كوتينيو انتقل من ليفربول إلى برشلونة، مطلع عام 2018، مقابل ما يقرب من 180 مليون يورو، وفشل في حجز مكان له بالتشكيل الأساسي للبلوجرانا، بشكل مستمر، ومؤخرا كان مثار انتقادات كبيرة، ويعد من المرشحين للرحيل عن البرسا. وقال كلوب لشبكة أي إس بي إن، عقب تعادل ليفربول أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي: "هذا غير ممكن فقط، كما قلت أي فريق سيكون أفضل له -بما فيه فريقنا- لكنني أتمنى أن يجد حظه مع برشلونة".
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يورجن كلوب يكشف موعد الرحيل عن الريدز

تحدث الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، عن تجهيزات الريدز للموسم المقبل 2019- 2020، مشيرا إلى أنه سيكون اهتمامه الأول والأخير للدورى الإنجليزى (البريميرليج)، وجاءت هذه التصريحات فى المؤتمر الصحفى التحضيري لمباراة ليفربول وبروسيا دورتموند الودية التي تقام على ملعب نوتردام وذلك خلال المعسكر التدريبي للفريق فى الولايات المتحدة الأمريكية. وبدأ المدير الفنى الألمانى تصريحاته عن إمكانية استكمال مشواره مع الريدز قائلا: "على الاقل لمدة ثلاث سنوات".
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كلوب يحدد موعد عودة صلاح.. ويؤكد: موقف ماني صعب

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن موقف لاعبي فريقه المنتظر عودتهم من معسكرات منتخبات بلادهم خلال الفترة المقبلة. وأشار كلوب، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للريدز، مساء الأربعاء، أن النجم المصري محمد صلاح، والثنائي البرازيلي روبرتو فيرمينو، وأليسون بيكر، سيلحقون بالفريق في إيفيان، وتحديدًا قبل أسبوع من مواجهة مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية. وشارك صلاح مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية التي ودعها منتخب الفراعنة من دور الـ16، فيما توج فيرمينو وأليسون بلقب بطولة كوبا أمريكا التي أقيمت ببلاد السامبا.
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