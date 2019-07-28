رسميًّا.. إقالة أيمن حافظ من الزمالك

تحرير:علي الزيني ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ م

الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، إقالة أيمن حافظ منسق الفريق الأول لكرة القدم، بعد الأزمة التي نشبت مع أمير عزمي المدرب المساعد للفريق، قبل مباراة الإسماعيلي، التي انتهت بفوز الفارس الأبيض، بثلاثة أهداف لهدف، ليقرر أمير التقدم باعتذار عن عدم استكمال مهمته، وخلال مواجهة القمة التي تقام حاليا على ملعب برج العرب بين قطبي الكرة المصرية، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز، رفع مسؤولو الأبيض اسم حافظ من القائمة "السكور شيت"، التي تحضر لقاء القمة.

بعد وقوع المشاجرة بين الثنائي، داخل معسكر الفريق استعدادًا للقاء الدراويش، قرر رئيس الزمالك منعهما من التواجد مع الجهاز الفني، خاصة أن المشاجرة وقعت أمام اللاعبين وتدخل أفراد الجهاز الفني لاحتواء الأزمة حتى لا تتطور الأمور بين المدرب المساعد والمدير الإداري. وتوج الأهلي بالدوري للمرة الـ41 في تاريخه،