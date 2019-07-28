رياضة

رسميًّا.. إقالة أيمن حافظ من الزمالك

تحرير:علي الزيني ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ م
الزمالك
الزمالك
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، إقالة أيمن حافظ منسق الفريق الأول لكرة القدم، بعد الأزمة التي نشبت مع أمير عزمي المدرب المساعد للفريق، قبل مباراة الإسماعيلي، التي انتهت بفوز الفارس الأبيض، بثلاثة أهداف لهدف، ليقرر أمير التقدم باعتذار عن عدم استكمال مهمته، وخلال مواجهة القمة التي تقام حاليا على ملعب برج العرب بين قطبي الكرة المصرية، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز، رفع مسؤولو الأبيض اسم حافظ من القائمة "السكور شيت"، التي تحضر لقاء القمة.
بعد وقوع المشاجرة بين الثنائي، داخل معسكر الفريق استعدادًا للقاء الدراويش، قرر رئيس الزمالك منعهما من التواجد مع الجهاز الفني، خاصة أن المشاجرة وقعت أمام اللاعبين وتدخل أفراد الجهاز الفني لاحتواء الأزمة حتى لا تتطور الأمور بين المدرب المساعد والمدير الإداري. وتوج الأهلي بالدوري للمرة الـ41 في تاريخه،
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محمد-عواد-حارس-الوحدة-السعودي

عواد يوجه رسالة لإدارة الإسماعيلي: «سيبوني أمشي»

كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلى، عن رغبته القوية فى الانضمام لنادى الزمالك خلال الموسم القادم 2019 - 2020. جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، طالب خلالها إدارة الإسماعيلي بالموافقة على تحقيق رغبته فى تمثيل نادى الزمالك. وأشار عواد إلى أن نادى الزمالك بدأ التفاوض مع إدارة الإسماعيلي، التى وافقت بالفعل على الصفقة وأعطته تأشيرة الانتقال للفريق الأبيض، لكن حدث تعثر فى المفاوضات عند وضع اللمسات الأخيرة، مؤكدا أنه استلم بالفعل مقدم تعاقد عن انتقاله.
محمود-الخطيب (2)

الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، بعد الإساءة التي وجها الأخير لمسؤولي القلعة الحمراء. وأعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن مجلس الأهلي كلفه بتقديم ببلاغ للنائب العام، لافتًا إلى أنه سينفذ التكليف خلال الساعات المقبلة. وقال المستشار القانوني للقلعة الحمراء، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: «تم تكليفي من مجلس إدارة النادي الأهلي، بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك، وسأقوم بالتنفيذ خلال ساعات».
احمد-حسام-ميدو

ميدو: المقاصة حصل على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن حصول النادي الفيومي على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم لاعب الزمالك، موضحًا أنه أقنع اللاعب بالانتقال للفريق وأنه سيستفيد فنيا من هذه الخطوة وشدد ميدو على عدم تدخله في المفاوضات المادية بين إدارة المقاصة واللاعب؛ لأنها شأن خاص بالطرفين مؤكدًا أن المفاوضات حول قيمة العقد بين اللاعب والنادي لاتزال جارية حتى الآن وفي حالة الوصول لاتفاق سيتم الإعلان عن الصفقة وقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.
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الاهلى

قبل مباراة القمة.. الأهلي ينقل درع الدوري لبرج العرب

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن نية مسؤولي النادي إقامة احتفالية عقب انتهاء مباراة المارد الأحمر مع نظيره فريق الزمالك، التي تجمعهما مساء غد الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ختام مباريات مسابقة الدوري الممتاز، والتي حسمها المارد الأحمر وتوج بالبطولة رقم 41 في تاريخه. وأكد المصدر أن النادي قرر نقل درع الدوري الذي كان بدولاب بطولات النادي بمقر النادي بالجزيرة، وسيتم نقل الدرع رفقة أحد مسؤولي الأهلي صباح غدًا الأحد، على أن يتم تقديمه للاعبين عقب مباراة الزمالك.
كهربا‎

كهربا يشارك في فوز أفيس على ناسيونال ماديرا

شارك محمود عبد المنعم كهربا، مع فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، للمرة الثانية في لقاء ودي أمام نظيره ناسيونال ماديرا استعدادًا للموسم الجديد، بعد انتقاله إلى الفريق البرتغالي، رغم ارتباط اللاعب صاحب الـ25 عاما مع نادي الزمالك بعقد حتى موسم 2022، ودفع أوجوستو إيناسيو المدير الفني لفريق أفيس، بكهربا كأساسي في المباراة الثانية على التوالي، قبل أن يغادر في الشوط الثاني.وسجل كاليندي هدف التقدم لفريق ماديرا، وسجل ويلينتون وميلاد محمدي هدفي أفيس في الشوط الثاني.
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (9)

رسالة خالد جلال للاعبي الزمالك قبل موقعة الأهلي

وجه خالد جلال المدير الفني لفريق نادي الزمالك، رسالة للاعبي فريقه قبل مباراة القمة المرتقبة أمام غريمة التقليدي الأهلي، والمقرر لها الأحد المقبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين، في ختام مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، وطالب مدرب الفارس الأبيض اللاعبين بعدم الانشغال بأي أمور أخرى بعيدًا عن اللقاء، وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين، حيث حرص جلال على عقد جلسة طالب خلالها بتحقيق الفوز بالقمة لمصالحة جماهير القلعة البيضاء، بعد فقد فرصة الحصول على لقب بطولة الدوري الممتاز.
حسام-البدرى

التعليق الأول من حسام البدري على توليه قيادة الزمالك

نفى حسام البدري الرئيس السابق لنادي بيراميدز، والمدير الفني لفريق الأهلي الأسبق، قيامه بالتوقيع على عقود قيادة فريق الزمالك بداية من الموسم المقبل 2019-2020، جاء ذلك في بيان رسمي اليوم الجمعة، قائلًا: "تداول في الأيام الأخيرة خلال وسائل الإعلام المختلفة أمور خاصة بتوقيعي على عقود لتدريب نادي الزمالك.. أؤكد أن هذا لم يحدث واندهشت من كمية الأخبار البعيدة عن الواقع، وإذا تم مراجعة تصريحاتي السابقة بخصوص ترشيحي لتدريب نادي الزمالك فقد أكدت أن سواء الأهلي أو الزمالك أبناؤهم أحق بهما، وإنني أعيد وأكرر ذلك."
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