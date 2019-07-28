القمة 118.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول

تحرير:علي الزيني ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ م

الأهلي والزمالك

حسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مواجهة الأهلي والزمالك، التي تقام على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، التي حسمها الأهلي لصالحه من الجولة الماضية بعد فوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما احتل الزمالك المركز الثاني رسميًّا بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما الأسبوع الماضي والمؤجل من الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

المباراة بدأت هادئة، في ظل سيطرة نسبية من لاعبي الأهلي، لكن دون خطورة على مرمى عماد السيد حارس مرمى الزمالك، وفي الدقيقة الثامنة كاد الفارس الأبيض أن يفتتح التسجيل، بعد تمريرة من فرجاني ساسي وضعت محمد إبراهيم في انفراد بمرمى محمد الشناوي، الذي خرج من مرماه وأبعد الكرة عن مناطق الخطورة. انحصر اللعب



المباراة بدأت هادئة، في ظل سيطرة نسبية من لاعبي الأهلي، لكن دون خطورة على مرمى عماد السيد حارس مرمى الزمالك، وفي الدقيقة الثامنة كاد الفارس الأبيض أن يفتتح التسجيل، بعد تمريرة من فرجاني ساسي وضعت محمد إبراهيم في انفراد بمرمى محمد الشناوي، الذي خرج من مرماه وأبعد الكرة عن مناطق الخطورة.



انحصر اللعب في وسط الملعب، دون أي خطورة على مرمى الفريقين، وفي الدقيقة 21 أطلق حسين الشحات تسديدة من داخل منطقة جزاء، اصطدمت بأقدام محمود علاء، وخرجت إلى ركلة ركنية، مرت دون أي خطورة.



وفي الدقيقة 37 سقط محمود علاء، مصابًا على الأرض، ولم يستطيع إكمال المباراة، وشارك بدلًا منه محمود حمدي الونش، واستكملت أحداث المواجهة لكن دون أي خطورة على مرمى الفريقين، لينتهي الشوط الأول سلبيًا.