الحكم على جمال اللبان بالسجن المشدد 15 عاما

تحرير:محمد أبو زيد ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ م

جمال اللبان

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامي بمعاقبة جمال الدين اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة فى اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وألزمته المحكمة برد مبلغ قدره 173 مليونًا و720 ألفًا و30 جنيهًا.. وكشفت التحقيقات، إن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة فى ثروته بعد توليه الوظيفة العامة.

وأشارت التحقيقات، إلى أن ثروته لا تتناسب مع موارده طبقًا لما تضمنه تقرير لجنة الخبراء، وقد عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لها. وتوصلت إلى أن المبالغ مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن أثمان لسيارات وعقارات مملوكة له، وقيمة شهادات بنكية باسم نجلته، واعتياد المتهم استغلال سلطاته واختصاصاته الوظيفية فى