أول تعليق من «كلوب» بعد الخسارة بثلاثية أمام نابولي

تحرير:محمد جمال ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ م

يورجن كلوب

علق الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي، على خسارة الريدز بثلاثية نظيفة أمام فريق نابولى الإيطالى، اليوم الأحد وذلك فى المباراة الودية التى أقيمت على ملعب مورايفيلد ستاديوم بإسكتلندا، وسجل لصالح الفريق الإيطالي كل من إينسينى وميليك وأمين يونس. ولم يفز الريدز خلال مبارياته الودية سوى فى مباراتين فقط من أصل ست مباريات، وغاب عن التشكيل الأساسى لأبناء كلوب الثلاثى الهجومى: ساديو مانى وفيرمينو وصلاح وحارس مرمى الريدز اليسون بيكر.

وقال كلوب فى تصريحات صحفية: "المعركة كانت بدنية، ماذا يمكنني أن أقول؟ أعرف كل ما أقوله عندما تخسر لعبة، لكن آخر شيء أريد الحديث عنه هو البحث عن أعذار لأننا لا نحتاجها". وأكمل عن تأثير اللاعبين المفقودين على الاستعدادات: "مفقود ستة لاعبين، معتادون على ذلك، علينا أن نقاتل بداية الموسم بنسبة 100 في المائة