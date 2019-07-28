رياضة

أول تعليق من «كلوب» بعد الخسارة بثلاثية أمام نابولي

تحرير:محمد جمال ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
علق الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي، على خسارة الريدز بثلاثية نظيفة أمام فريق نابولى الإيطالى، اليوم الأحد وذلك فى المباراة الودية التى أقيمت على ملعب مورايفيلد ستاديوم بإسكتلندا، وسجل لصالح الفريق الإيطالي كل من إينسينى وميليك وأمين يونس. ولم يفز الريدز خلال مبارياته الودية سوى فى مباراتين فقط من أصل ست مباريات، وغاب عن التشكيل الأساسى لأبناء كلوب الثلاثى الهجومى: ساديو مانى وفيرمينو وصلاح وحارس مرمى الريدز اليسون بيكر.
وقال كلوب فى تصريحات صحفية: "المعركة كانت بدنية، ماذا يمكنني أن أقول؟ أعرف كل ما أقوله عندما تخسر لعبة، لكن آخر شيء أريد الحديث عنه هو البحث عن أعذار لأننا لا نحتاجها". وأكمل عن تأثير اللاعبين المفقودين على الاستعدادات: "مفقود ستة لاعبين، معتادون على ذلك، علينا أن نقاتل بداية الموسم بنسبة 100 في المائة
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ليفربول يسقط أمام نابولي بثلاثية نظيفة

واصل فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة يورجن كلوب المدير الفنى للفريق، مسلسل السقوط خلال اللقاءات الودية التى يخوضها استعدادا للموسم المقبل، حيث خسر اليوم الأحد بثلاثية نظيفة من نابولى الإيطالى، في المباراة التى أقيمت على ملعب مورايفيلد ستاديوم بإسكتلندا، وسجل لصالح الفريق الإيطالي كل من إينسينى وميليك وأمين يونس. ولم يفز الريدز خلال مبارياته الودية سوى فى مباراتين فقط من أصل ست مباريات، وكان يغيب عن تشكيل الريدز الثلاثى الهجومى مانى وفيرمينو وصلاح وحارس مرمى الريدز اليسون بيكر.
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كلوب يكشف عن إمكانية رحيل ثلاثي ليفربول الهجومي

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن النادي أرسل إشارة قوية، إلى الأندية المنافسة من خلال تمديد عقود نجوم الفريق هذا الصيف، مما يغلق الباب أمام الأندية الأخرى التي تسعى للتعاقد مع لاعبى الفريق . وقال كلوب في تصريحات لشبكة «ESPN»: "تجديد التعاقد مع اللاعبين في الوقت الحالي هو سوق انتقالاتنا الحقيقى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، هذه العقود الجديدة مع إبقاء هؤلاء النجوم هنا، كانت إشارة قوية للجميع، إنه أمر رائع بالتأكيد".
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يورجن كلوب يكشف موعد الرحيل عن الريدز

تحدث الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، عن تجهيزات الريدز للموسم المقبل 2019- 2020، مشيرا إلى أنه سيكون اهتمامه الأول والأخير للدورى الإنجليزى (البريميرليج)، وجاءت هذه التصريحات فى المؤتمر الصحفى التحضيري لمباراة ليفربول وبروسيا دورتموند الودية التي تقام على ملعب نوتردام وذلك خلال المعسكر التدريبي للفريق فى الولايات المتحدة الأمريكية. وبدأ المدير الفنى الألمانى تصريحاته عن إمكانية استكمال مشواره مع الريدز قائلا: "على الاقل لمدة ثلاث سنوات".
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كلوب يحدد موعد عودة صلاح.. ويؤكد: موقف ماني صعب

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن موقف لاعبي فريقه المنتظر عودتهم من معسكرات منتخبات بلادهم خلال الفترة المقبلة. وأشار كلوب، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للريدز، مساء الأربعاء، أن النجم المصري محمد صلاح، والثنائي البرازيلي روبرتو فيرمينو، وأليسون بيكر، سيلحقون بالفريق في إيفيان، وتحديدًا قبل أسبوع من مواجهة مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية. وشارك صلاح مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية التي ودعها منتخب الفراعنة من دور الـ16، فيما توج فيرمينو وأليسون بلقب بطولة كوبا أمريكا التي أقيمت ببلاد السامبا.
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