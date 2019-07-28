«ما بعد الخلافة».. سيناريوهات المستقبل والنهاية لداعش

عند انتهاء الصراع إما بالقوة أو التفاوض من المرجح أن يبقى "المقاتلون المتشددون" بالعراق وسوريا.. وإذا استمر تراجع داعش قد يرى البعض الحل الوحيد هو التحالف مع القاعدة

تحرير:منة عبد الرازق ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ م

"في عام 2014، أعلن داعش إقامة دولة الخلافة الإسلامية، وسط إشادة من قبل الحركات الجهادية العلمية، باعتبارها انتصارا كبيرا، لكنها سرعان ما انتهت دولتهم، فبعد 3 سنوات، دمرت الخلافة، وترك التنظيم الإرهابي مقاتليه الباقين على قيد الحياة وكثير منهم من المجندين الأجانب، للتراجع والتشتت في جميع أنحاء العالم".. يقول كولن كلارك باحث بمركز صوفان وأستاذ مساعد بمعهد السياسة (IPS) بجامعة كارنيجي، في كتابه "ما بعد الخلافة تنظيم الدولة الإسلامية ومستقبل الشتات الإرهابي".

كلارك الذي قضى قرابة عقد من الزمن في مؤسسة راند سياسيًّا بارزا يركز على الإرهاب والتمرد والشبكات الإجرامية، يتساءل في كتابه عن: ماذا يحدث الآن؟ هل هذه بداية النهاية؟ أو هل يمكن أن تتكيف وتعيد تجميع صفوفها بعد السقوط الفعلي للخلافة؟ ما هو الشتات الإرهابي؟ يصف كلارك مصطلح الشتات الإرهابي، بأنه المقاتلون

كلارك الذي قضى قرابة عقد من الزمن في مؤسسة راند سياسيًّا بارزا يركز على الإرهاب والتمرد والشبكات الإجرامية، يتساءل في كتابه عن: ماذا يحدث الآن؟ هل هذه بداية النهاية؟ أو هل يمكن أن تتكيف وتعيد تجميع صفوفها بعد السقوط الفعلي للخلافة؟

ما هو الشتات الإرهابي؟

يصف كلارك مصطلح الشتات الإرهابي، بأنه المقاتلون الأجانب الذين سافروا من أكثر من 80 دولة مختلفة للقتال مع الجماعات المسلحة في العراق وسوريا والذين انتقلوا أو سوف ينتقلون قريبا إلى بلدان أخرى، في حين أن بعض هؤلاء المقاتلين قد يواصلون تقديم الدعم لحركات التمرد السلفية الجهادية، وجزء من "الشتات الإرهابي" هم المقاتلون الأجانب الذين سينتقلون من سوريا والعراق للمشاركة في الحروب الأهلية، حيث انضم عدد غير مسبوق من المقاتلين إلى الحرب في العراق وسوريا، أكثر بكثير من المجاهدين الذين قاتلوا في الصراع السوفيتي الأفغاني خلال الثمانينات.

ويشير الخبير في شؤون الإرهاب توماس هيجامر، إلى أن عدد المقاتلين الأجانب في أفغانستان خلال الصراع السوفيتي بين 5 آلاف إلى 20 ألفا، في حين التقديرات تشير لوجود 30 ألف مقاتل أجنبي في العراق وسوريا.

"الخلافة" حالة شاذة

يرى كلارك أن الخلافة كانت حالة شاذة، دعمتها عدة عوامل جعلت الخلافة ممكنة، منها الهيمنة العربية والعراقية على وجه التحديد، وجود دولة مترهلة ذات احتياطي نفطي كبير، والطبيعة الجغرافية السهلة لسوريا والتي سمحت لتدفق ودخول العناصر الأجنبية وسهولة اختراقها من الحدود التركية، بالإضافة إلى تحالف القبائل السنية ووجود مؤسس قوي وهو أبو مصعب الزرقاوي.

ويضيف أن مستقبل الحركة الجهادية العالمية سيصبح إلى حد كبير مثل ماضيها المجزأ والمفتت في هذا الشكل، لذلك يمكن أن يصبح تنظيم داعش أكثر خطورة وتحديًا بالنسبة لقوى مكافحة الإرهاب، حيث تهدد مجموعاته المنشقة أعمال عنف متجددة ومتصاعدة في جميع أنحاء العالم.

داعش منظمة سرية

يتوقع كلارك أنه عندما ينتهي الصراع، إما عن طريق القوة أو عن طريق التسوية من خلال التفاوض، فمن المرجح أن يبقى "المقاتلون المتشددون" في العراق وسوريا ويتطلعون إلى الانضمام إلى أي احتمال يفرضه قادة التنظيم، لكن في جميع الاحتمالات، سوف يختبئ فلول داعش في العراق وسوريا للراحة، وإعادة التسليح، والاستجمام، والذهاب تحت الأرض لإعادة التنظيم قبل العودة، ثم ستكون المرحلة التالية هي عمل التنظيم كمنظمة إرهابية سرية مع الاحتفاظ بالقدرة على القيام بغارات متفرقة، وكمائن، وربما الهجمات الانتحارية المذهلة، سواء في المنطقة أو في الخارج.. ويرى أيضا أن تنظيم داعش سيظل ينشط في المناطق غير الخاضعة للحكم، ولا تزال خارج سيطرة القوات الحكومية السورية أو العراقية وحلفائها.

التحالف مع تنظيم القاعدة

يرى خبير الإرهاب أنه إذا استمرت حظوظ تنظيم داعش في الانخفاض، قد يرى بعض الإرهابيين أن الحل الوحيد هو التحالف مع تنظيم القاعدة كخيار وحيد لمواصلة أعمالهم الإرهابية، والتعاون بين الرفاق السابقين، ويرى أن هذا الاحتمال يمكن أن يحدث في حالة وفاة زعيم داعش أبوبكر البغدادي، مما يؤدي إلى مرحلة جديدة في الإرهاب العالمي.

ملاذات آمنة

يشير كلارك لوجود مجموعة ثانية من المقاتلين هم العملاء أو المرتزقة، الذين سيسافرون في الخارج للمشاركة في المسرح الجهادي المقبل، سواء كان ذلك في اليمن وليبيا والقوقاز ،غرب إفريقيا، أو أفغانستان، والشيشان والبلقان

ورجح أنه يمكن لتنظيم داعش، أن يعيد بناء نفسه في منطقة أخرى سيئة الحكم؛ حيث تحتل ليبيا وشبه جزيرة سيناء قائمة كلارك.

عودة المقاتلين

ويتحدث الكاتب أيضا، عن وجود مجموعة ثالثة من المقاتلين الذين يريدون العودة والانسجام مرة أخرى في المجتمع، حيث تشير التقديرات إلى وجود 6 آلاف مقاتل من الغرب، نحو 150 من الولايات المتحدة و5000 من أوروبا الغربية، ما يقرب من ثلاثة أرباع مقاتلي أوروبا الغربية ينحدرون من أربعة بلدان فقط، هي فرنسا (1800) والمملكة المتحدة (760) وألمانيا (760) وبلجيكا (470).

لذلك فإن موجة المقاتلين الذين يمكن أن يخرجوا من الصراع تنذر بالخطر بشكل خاص، فقد ذهب المقاتلون من الصراع الأفغاني لتشكيل جوهر تنظيم القاعدة والقتال في النزاعات الداخلية في البوسنة والهرسك والجزائر والشيشان خلال التسعينيات، لذلك يسعى المقاتلون الخارجون من صراع داعش إلى ترك إرث مماثل.