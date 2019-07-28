«معلول» يواصل تألقه ويقود الأهلي للفوز على الزمالك

بعد حسم بطولة الدوري الممتاز في الجولة الماضية.. نجح الأهلي في حسم القمة 118 بالفوز على نظيره الزمالك بهدف نظيف، عن طريق النجم التونسي علي معلول

تحرير:علي الزيني ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

الأهلي والزمالك

حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره الزمالك، في قمة الدوري المصري، بهدف نظيف، سجله علي معلول، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، التي حسمها الأهلي لصالحه من الجولة الماضية بعد فوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 80 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الزمالك الوصيف صاحب الـ72 نقطة، و10 نقاط عن بيراميدز الثالث.

المباراة بدأت هادئة، في ظل سيطرة نسبية من لاعبي الأهلي، لكن دون خطورة على مرمى عماد السيد حارس مرمى الزمالك، وفي الدقيقة الثامنة كاد الفارس الأبيض يفتتح التسجيل، بعد تمريرة من فرجاني ساسي وضعت محمد إبراهيم في انفراد بمرمى محمد الشناوي، الذي خرج من مرماه وأبعد الكرة عن مناطق الخطورة. انحصر اللعب في

المباراة بدأت هادئة، في ظل سيطرة نسبية من لاعبي الأهلي، لكن دون خطورة على مرمى عماد السيد حارس مرمى الزمالك، وفي الدقيقة الثامنة كاد الفارس الأبيض يفتتح التسجيل، بعد تمريرة من فرجاني ساسي وضعت محمد إبراهيم في انفراد بمرمى محمد الشناوي، الذي خرج من مرماه وأبعد الكرة عن مناطق الخطورة.



انحصر اللعب في وسط الملعب، دون أي خطورة على مرمى الفريقين، وفي الدقيقة 21 أطلق حسين الشحات تسديدة من داخل منطقة جزاء، اصطدمت بأقدام محمود علاء، وخرجت إلى ركلة ركنية، مرت دون أي خطورة.



وفي الدقيقة 37 سقط محمود علاء، مصابًا على الأرض، ولم يستطع إكمال المباراة، وشارك بدلا منه محمود حمدي الونش، واستكملت أحداث المواجهة لكن دون أي خطورة على مرمى الفريقين، لينتهي الشوط الأول سلبيًّا.



الزمالك بدأ الشوط الثاني ضاغطًا، وكاد يضيف هدف التقدم في الدقيقة 47، بعدما انطلق حمدي النقاز من الجهة اليمنى، وأرسل عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، حاول محمد الشناوي اللحاق بها ولكنها سقطت من يديه، ووصلت إلى عمر السعيد، المتمركز داخل المنطقة، وسدد كرة قوية مرت أعلى المرمى.



انحصر اللعب في وسط الملعب، وأرسل فرجاني ساسي بينية إلى عمر السعيد المنطلق خلف دفاعات الأهلي، لكن خرج محمد الشناوي من مرماه وأمسك الكرة، وفي الدقيقة 59 افتتح علي معلول التسجيل للمارد الأحمر، بعد ركلة حرة مباشرة، نفذها وليد سليمان فشل عماد السيد في الإمساك بها، وسقطت من يده لتجد علي معلول، الذي تابعها بتسديدة في الشباك.



الزمالك رد سريعًا، بعد ركلة حرة، نفذها فرجاني ساسي، لتصل إلى محمد إبراهيم المنفرد بمرمى محمد الشناوي، الذي خرج من مرماه وأبعد الكرة ببراعة، واستمرت محاولات الفارس الأبيض لإدراك هدف التعادل، لكن التمركز الدفاعي كان جيدا من لاعبي الأهلي.



وفي الدقيقة 69 أجرى مارتن لاسارتي مدرب الأهلي أول تبديلاته بخروج وليد سليمان ونزول صالح جمعة، في المقابل دفع خالد جلال المدير الفني للزمالك بأيمن حفني في ثاني تبديلاته بدلا من محمد إبراهيم، وشارك جونيور أجاي بدلا من حسين الشحات.



الزمالك سيطر على الكرة، بحثًا عن إدراك هدف التعادل، وأبعد محمد الشناوي أكثر من فرصة هدف محقق، في المقابل اعتمد الأهلي على الهجمات المرتدة، التي شكلت خطورة على مرمى عماد السيد، بعدما انطلق رمضان صبحي وراوغ مدافعي الفارس الأبيض، وأرسل تمريرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، إلى صالح جمعة المنطلق من الخلف، وصوب كرة مرت بجوار القائم.



في الربع الأخير من المواجهة، انحصر اللعب بين أقدام لاعبي الفريقين في وسط الملعب، قبل أن يحصل الزمالك على ركلة ركنية في الدقيقة 88، نفذها حمدي النقاز، استقبلها فرجاني ساسي برأسية قوية، تصدى لها محمد الشناوي.



وأضاف الحكم 4 دقائق وقتا محتسبا بدلا من الضائع، كاد الأهلي يعزز تقدمه بهدف ثان، بعد هجمة مرتدة سريعة، انتهت بخطأ على رمضان صبحي لصالح طارق حامد، وحصل أحمد سيد زيزو على البطاقة الحمراء، بعد الاعتراض على حكم اللقاء، الذي أطلق صافرة نهاية اللقاء، بفوز الأهلي بهدف دون رد.