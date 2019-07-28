نقل محمود علاء للمستشفى بعد الإصابة في لقاء القمة

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٩ م

محمود علاء

قام الجهاز الطبي لنادي الزمالك بنقل محمود علاء مدافع الفريق إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد برج العرب لإجراء بعض الفحوصات الطبية بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة القمة 118 التي أقيمت مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية في ختام مباريات الدوري الممتاز، حيث اصطدم مدافع الزمالك بالرأس مع رامي ربيعة مدافع الأهلي في إحدى الهجمات خلال الشوط الأول من المباراة وخضع اللاعب للعلاج، ثم عاد مرة أخرى للملعب قبل أن يفقد الوعي مرة أخرى ويتم استبداله.

وحقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره الزمالك، في قمة الدوري المصري، بهدف نظيف، سجله علي معلول، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، التي حسمها الأهلي لصالحه من الجولة الماضية بعد فوزه على