إقالة الجهاز الفني للزمالك بعد الخسارة من الأهلي
٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ م
خالد جلال
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك إقالة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة خالد جلال بعد الخسارة من الأهلي بهدف دون رد، أحرزه علي معلول ظهير أيسر الفريق، في مباراة القمة التي أقيمت مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز، التي توج المارد الأحمر بلقبها للمرة 41 في تاريخه، بعد فوزه على المقاولون العرب في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما اكتفى الزمالك بالمركز الثاني بعد أن وصل رصيده إلى 72 نقطة.
وكشف رئيس الزمالك أن النادي سيتعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق الموسم المقبل على أن يتم الإعلان عن اسمه خلال أسبوع.
وقاد خالد جلال تدريب الزمالك خلفًا للسويسري كرستيان جروس الذي رحل عن تدريب الفريق بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق وكان لقاء حرس الحدود هو أول مباراة يقودها فنيًّا خالد
وكشف رئيس الزمالك أن النادي سيتعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق الموسم المقبل على أن يتم الإعلان عن اسمه خلال أسبوع.
وقاد خالد جلال تدريب الزمالك خلفًا للسويسري كرستيان جروس الذي رحل عن تدريب الفريق بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق وكان لقاء حرس الحدود هو أول مباراة يقودها فنيًّا خالد جلال وجهازه المعاون وانتهت بالتعادل الإيجابي أيضًا بهدف لكل فريق.
ورغم أن الزمالك حصل على فترة راحة لمدة 12 يوما ثم إقامة معسكر مغلق في القاهرة وفي قبرص إلا أنه تعادل مع الجونة في أول مباراة للفريق بعد استئناف مسابقة الدوري وهو التعادل الذي منح الأهلي لقب الدوري ولم يحقق جلال سوى فوز وحيد كان على الإسماعيلي في الأسبوع الماضي قبل أن يسقط اليوم أمام الأهلي في لقاء القمة 118.