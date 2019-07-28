إقالة الجهاز الفني للزمالك بعد الخسارة من الأهلي

٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ م

خالد جلال

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك إقالة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة خالد جلال بعد الخسارة من الأهلي بهدف دون رد، أحرزه علي معلول ظهير أيسر الفريق، في مباراة القمة التي أقيمت مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز، التي توج المارد الأحمر بلقبها للمرة 41 في تاريخه، بعد فوزه على المقاولون العرب في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما اكتفى الزمالك بالمركز الثاني بعد أن وصل رصيده إلى 72 نقطة.

وكشف رئيس الزمالك أن النادي سيتعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق الموسم المقبل على أن يتم الإعلان عن اسمه خلال أسبوع. وقاد خالد جلال تدريب الزمالك خلفًا للسويسري كرستيان جروس الذي رحل عن تدريب الفريق بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق وكان لقاء حرس الحدود هو أول مباراة يقودها فنيًّا خالد