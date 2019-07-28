رمضان صبحي: عدت للأهلي عندما طلبني وكنا الأحق بالفوز

تحرير:محمد جمال ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ م

رمضان صبحى

وصف رمضان صبحى نجم الأهلى فوز فريقه على الزمالك اليوم الأحد بأنه مهم للغاية، مشيراً إلى أنه رغم انخفاض المستوى العام للاعبى الفريق الأحمر اليوم ألا أنهم نجحوا في الخروج بالثلاث نقاط من المباراة وهو شيء كان ضروريا بعد التتويج بدرع الدوري. وحقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره الزمالك، في قمة الدوري المصري، بهدف نظيف، سجله علي معلول، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، التي حسمها الأهلي لصالحه من الجولة الماضية بعد فوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأضاف رمضان خلال تصريحات تليفزيونية: "المستوى كان ضعيفا، لكننا رغم ذلك خرجنا بالثلاث نقاط لأننا نعرف كيف نخوض المباريات الكبيرة، والفوز هو تكليل لجهودنا كفريق، أكدنا من خلاله أننا الأحق بلقب الدورى". وأكمل صاحب الـ22 عاما: "مررنا بفترة صعبة بعد هزيمة إفريقيا واستطعنا أن نتخطاها، وننتصر فى مباريات الدورى