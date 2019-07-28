رياضة

الزمالك يعلن عرض محمد إبراهيم للبيع

٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ م
الاهلى والزمالك
الاهلى والزمالك
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عرض محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للبيع بعد الخسارة من الأهلي بهدف دون رد، أحرزه علي معلول ظهير أيسر الفريق، في مباراة القمة التي أقيمت مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز، التي توج المارد الأحمر بلقبها للمرة 41 في تاريخه، بعد فوزه على المقاولون العرب في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما اكتفى الزمالك بالمركز الثاني بعد أن وصل رصيده إلى 72 نقطة.
وشهدت الفترة الماضية توتر كبير في العلاقة بين محمد إبراهيم وإدارة نادي الزمالك وجماهيره بسبب تراجع مستواه ومطالبته بزيادة قيمة عقده قبل تمديده ومساواته بطارق حامد الذي يحصل على 7 ملايين في الموسم.كما شهدت مباراة الزمالك والإسماعيلي تعرض اللاعب لهجوم شديد من الجماهير التي تواجدت في ملعب بتروسبورت بسبب
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محمد-عواد-حارس-الوحدة-السعودي

عواد يوجه رسالة لإدارة الإسماعيلي: «سيبوني أمشي»

كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلى، عن رغبته القوية فى الانضمام لنادى الزمالك خلال الموسم القادم 2019 - 2020. جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، طالب خلالها إدارة الإسماعيلي بالموافقة على تحقيق رغبته فى تمثيل نادى الزمالك. وأشار عواد إلى أن نادى الزمالك بدأ التفاوض مع إدارة الإسماعيلي، التى وافقت بالفعل على الصفقة وأعطته تأشيرة الانتقال للفريق الأبيض، لكن حدث تعثر فى المفاوضات عند وضع اللمسات الأخيرة، مؤكدا أنه استلم بالفعل مقدم تعاقد عن انتقاله.
محمود-الخطيب (2)

الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، بعد الإساءة التي وجها الأخير لمسؤولي القلعة الحمراء. وأعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن مجلس الأهلي كلفه بتقديم ببلاغ للنائب العام، لافتًا إلى أنه سينفذ التكليف خلال الساعات المقبلة. وقال المستشار القانوني للقلعة الحمراء، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: «تم تكليفي من مجلس إدارة النادي الأهلي، بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك، وسأقوم بالتنفيذ خلال ساعات».
احمد-حسام-ميدو

ميدو: المقاصة حصل على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن حصول النادي الفيومي على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم لاعب الزمالك، موضحًا أنه أقنع اللاعب بالانتقال للفريق وأنه سيستفيد فنيا من هذه الخطوة وشدد ميدو على عدم تدخله في المفاوضات المادية بين إدارة المقاصة واللاعب؛ لأنها شأن خاص بالطرفين مؤكدًا أن المفاوضات حول قيمة العقد بين اللاعب والنادي لاتزال جارية حتى الآن وفي حالة الوصول لاتفاق سيتم الإعلان عن الصفقة وقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.
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سيد-عبدالحفيظ

سيد عبدالحفيظ: «يابيه أنا بطل الدوري»

أشاد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بروح اللاعبين عقب تتويج المارد الأحمر، بلقب بطولة الدوري الممتاز للمرة الـ41 في تاريخه، بعد الفوز على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ33 من المسابقة، تقدم علي معلول للفريق الأحمر، وأضاف حسين الشحات الهدفين الثاني والثالث، وسجل سيف الجزيري هدف الذئاب، ليرفع الأهلي رصيده إلى 77 نقطة في الصدارة، وتجمد رصيد ذئاب الجبل عند 48 نقطة في المركز الخامس، بينما احتل الزمالك المركز الثاني برصيد 72 نقطة.
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (7)

الزمالك يهزم الإسماعيلي ويشارك في دوري الأبطال

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، أحرز محمود علاء الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 14 من ركلة جزاء وتعادل الإسماعيلي عن طريق شيلونجو في الدقيقة 37 وأضاف أحمد زيزو الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 47 وعزز عمر السعيد تقدم الزمالك بالهدف الثالث في الدقيقة 58.
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الدرع في الجزيرة.. الأهلي بطلا للدوري للمرة الـ41

تُوج فريق الأهلي ببطولة الدوري الممتاز، للمرة الـ41 في تاريخه، ليُبقي الدرع في الجزيرة، بعدما حقق المارد الأحمر فوزًا كبيرًا على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب، اللقاء المؤجل من الجولة الـ33 من المسابقة، تقدم علي معلول للفريق الأحمر، وأضاف حسين الشحات الهدفين الثاني والثالث، وسجل سيف الجزيري هدف الذئاب، ليرفع الأهلي رصيده إلى 77 نقطة في الصدارة، وتجمد رصيد ذئاب الجبل عند 48 نقطة في المركز الخامس، بينما احتل الزمالك المركز الثاني برصيد 72 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الثالث.
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شيلونجو يقود كتيبة الدراويش في مواجهة الزمالك

أعلن محمود جابر المدير الفني للإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الزمالك، في اللقاء قبل الأخير من مسابقة بطولة الدوري الممتاز، والمؤجل من الجولة السابعة والعشرين من عمر المنافسة، والذي سيقام على ملعب بتروسبورت، ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث برصيد 69 نقطة بفارق نقطة عن نظيره بيراميدز الثاني، و5 نقاط عن الأهلي المتصدر، الذي يسعى لحسم لقب الدوري في حالة فوزه على المقاولون العرب، خلال المواجهة التي ستقام في نفس التوقيت، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب.
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