الزمالك يعلن عرض محمد إبراهيم للبيع

٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ م

الاهلى والزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عرض محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للبيع بعد الخسارة من الأهلي بهدف دون رد، أحرزه علي معلول ظهير أيسر الفريق، في مباراة القمة التي أقيمت مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز، التي توج المارد الأحمر بلقبها للمرة 41 في تاريخه، بعد فوزه على المقاولون العرب في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما اكتفى الزمالك بالمركز الثاني بعد أن وصل رصيده إلى 72 نقطة.

وشهدت الفترة الماضية توتر كبير في العلاقة بين محمد إبراهيم وإدارة نادي الزمالك وجماهيره بسبب تراجع مستواه ومطالبته بزيادة قيمة عقده قبل تمديده ومساواته بطارق حامد الذي يحصل على 7 ملايين في الموسم.كما شهدت مباراة الزمالك والإسماعيلي تعرض اللاعب لهجوم شديد من الجماهير التي تواجدت في ملعب بتروسبورت بسبب