ضرب وتعذيب وجثة.. الطفلة ملك ضحية عشيق الأم بالعجوزة

تحرير:محمد أبو زيد ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ م

تعبيرية

لم يتحمل جسد الطفلة ملك شعبان، التي لم تتجاوز 4 أعوام، تعذيب زوج والدتها لها بسبب بكائها، تارة يضربها بخرطوم مياه وتارة آخرى ركلآ بالأقدام التي تركت أثار وعلامات على جسدها النحيل، وبعدما لفظت أنفاسها الأخيرة من شدة الضرب، وتوجه بصحبة والدتها لمستشفى قصر العيني وادعيا سقوط الطفلة من علو، إلا أن مفتش الصحة كشف جريمة زوج الأم بعدما أثبت وجود إصابات وآثار تعذيب فى جسد الضحية مع شبهة جنائية في الوفاة ليتلقى مأمور قسم شرطة العجوزة إشارة من المستشفى، بوصول طفلة جثة هامدة ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

انتقلت قوة من مباحث العجوزة وإدارة البحث الجنائي بالجيزة، تحت قيادة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد عمرو البرعى مفتش مباحث وسط الجيزة إلى محل البلاغ، وكشفت تحريات الرائد أحمد عادل رئيس نقطة أرض اللواء، أن زوج والدة الضحية دائم الاعتداء عليها بالضرب. بمواجهة والدة الطفلة "نجلاء