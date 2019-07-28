أيمن يونس: الزمالك خسر الدوري والقمة بسبب هذا اللاعب

٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ م

الأهلي والزمالك

كشف أيمن يونس أن غياب محمود جنش حارس مرمى الزمالك كان أحد أسباب خسارة الفريق بطولة الدوري الممتاز والأمر نفسه تكرر في مباراة القمة بعد خسارة اللقاء نتيجة خطأ من عماد السيد حارس مرمى الزمالك الذي ساهم في إعادة تسديدة وليد سليمان داخل الملعب لينجح علي معلول في الوصول إلى الكرة وتسديدها داخل المرمى محرزًا هدف اللقاء. وحقق الأهلي فوزا ثمينًا على نظيره الزمالك، في قمة الدوري المصري، بهدف نظيف، سجله علي معلول، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري.

وشدد أيمن يونس في تعليقه على مباراة القمة اثناء تحليله للمباراة عبر قناة أون سبورت على أن عماد السيد أهدى الأهلي الفوز في مباراة كان الزمالك الأفضل فيها، لسبب بسيط أنه لم يكن يشارك بكامل تركيزه في المباراة في ظل المفاوضات التي تدور بينه وبين نادي الاتحاد السكندري، بخلاف أنه تعامل مع الكرة بشكل سيئ للغاية. وأضاف

وشدد أيمن يونس في تعليقه على مباراة القمة اثناء تحليله للمباراة عبر قناة أون سبورت على أن عماد السيد أهدى الأهلي الفوز في مباراة كان الزمالك الأفضل فيها، لسبب بسيط أنه لم يكن يشارك بكامل تركيزه في المباراة في ظل المفاوضات التي تدور بينه وبين نادي الاتحاد السكندري، بخلاف أنه تعامل مع الكرة بشكل سيئ للغاية.

وأضاف يونس أن نتيجة اللقاء لا تعبر عن الأخطاء التي وقع فيها مارتن لاسارتي المدير الفني الأورجوياني سواء في التشكيلة التي اختارها للأهلي أو تغيير مراكز بعض اللاعبين حتى بدأ تصحيح أخطائه بإشراك صالح جمعة الذي أظهر عن الشكل الهجومي المعروف للنادي الأهلي.



واختتم يونس تعليقه اللقاء بالتأكيد على أن الزمالك قدم موسما جيدا، لكنه أنهاه بشكل لا يدل على المجهود الذي بذله الفريق والنتائج منذ بداية الموسم.