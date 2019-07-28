رياضة

معلول: شخصية الأهلي تظهر في الأوقات الحاسمة

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ م
معلول والنقاز
معلول والنقاز
أعرب التونسي علي معلول، ظهير أيسر الأهلي، عن سعادته بالفوز اليوم على الزمالك بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم في ختام مشوار مسابقة الدوري الممتاز. أضاف: «التسجيل في ‘الديربي’ أمر مهم، وهدية للجماهير ولكن في النهاية حققنا الهدف الرئيسي بالفوز على الزمالك، اليوم، وتأكيد جدارتنا بحصد مسابقة الدوري للموسم الرابع على التوالي». وأوضح معلول أن شخصية الأهلي تظهر في الأوقات الحاسمة، مؤكدًا أن ‘روح الفانلة الحمراء’ كانت كلمة السر في الانتصارات الأخيرة والاحتفاظ بالدوري، وإحرازها للمرة رقم 41 في تاريخ النادي.
وذكر لاعب الأهلي أن الفوز على الزمالك في الجولة الأخيرة من الدوري يبقى بمثابة خير ختام للمسابقة، ونقطة انطلاق للفوز بدوري الأبطال، والاستعداد بقوة للموسم الجديد. وحقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره الزمالك، في قمة الدوري المصري، بهدف نظيف، سجله علي معلول، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد،
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عواد يوجه رسالة لإدارة الإسماعيلي: «سيبوني أمشي»

كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلى، عن رغبته القوية فى الانضمام لنادى الزمالك خلال الموسم القادم 2019 - 2020. جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، طالب خلالها إدارة الإسماعيلي بالموافقة على تحقيق رغبته فى تمثيل نادى الزمالك. وأشار عواد إلى أن نادى الزمالك بدأ التفاوض مع إدارة الإسماعيلي، التى وافقت بالفعل على الصفقة وأعطته تأشيرة الانتقال للفريق الأبيض، لكن حدث تعثر فى المفاوضات عند وضع اللمسات الأخيرة، مؤكدا أنه استلم بالفعل مقدم تعاقد عن انتقاله.
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الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، بعد الإساءة التي وجها الأخير لمسؤولي القلعة الحمراء. وأعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن مجلس الأهلي كلفه بتقديم ببلاغ للنائب العام، لافتًا إلى أنه سينفذ التكليف خلال الساعات المقبلة. وقال المستشار القانوني للقلعة الحمراء، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: «تم تكليفي من مجلس إدارة النادي الأهلي، بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك، وسأقوم بالتنفيذ خلال ساعات».
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ميدو: المقاصة حصل على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن حصول النادي الفيومي على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم لاعب الزمالك، موضحًا أنه أقنع اللاعب بالانتقال للفريق وأنه سيستفيد فنيا من هذه الخطوة وشدد ميدو على عدم تدخله في المفاوضات المادية بين إدارة المقاصة واللاعب؛ لأنها شأن خاص بالطرفين مؤكدًا أن المفاوضات حول قيمة العقد بين اللاعب والنادي لاتزال جارية حتى الآن وفي حالة الوصول لاتفاق سيتم الإعلان عن الصفقة وقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.
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نقل محمود علاء للمستشفى بعد الإصابة في لقاء القمة

قام الجهاز الطبي لنادي الزمالك بنقل محمود علاء مدافع الفريق إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد برج العرب لإجراء بعض الفحوصات الطبية بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة القمة 118 التي أقيمت مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية في ختام مباريات الدوري الممتاز، حيث اصطدم مدافع الزمالك بالرأس مع رامي ربيعة مدافع الأهلي في إحدى الهجمات خلال الشوط الأول من المباراة وخضع اللاعب للعلاج، ثم عاد مرة أخرى للملعب قبل أن يفقد الوعي مرة أخرى ويتم استبداله.
هدف-على-معلول (3)

«معلول» يواصل تألقه ويقود الأهلي للفوز على الزمالك

حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره الزمالك، في قمة الدوري المصري، بهدف نظيف، سجله علي معلول، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، التي حسمها الأهلي لصالحه من الجولة الماضية بعد فوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 80 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الزمالك الوصيف صاحب الـ72 نقطة، و10 نقاط عن بيراميدز الثالث.
شريف-اكرامى

شريف إكرامي: سأرحل عن الأهلي في هذه الحالة

تحدث شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تتويج فريقه الأحمر بلقب الدوري الممتاز رقم 41، موضحًا في تصريحات تليفزيونية اليوم الخميس، أن فريقه استطاع أن يوجه رسالة للجميع بقدرتهم على الحصول على لقب الدوري رغم الصعوبات التي تعرض الفريق لها خلال هذا الموسم، مضيفًا: «تتويجنا بالدوري خلال هذا الموسم كان بمثابة توجيه رسالة للجميع أن الأموال لا تصنع أبطالا.. نجحنا في توجيه رسالة بأن القيم والمبادئ هي التي تقودنا للبطولات وهذا ما حققناه خلال هذا الموسم».
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معلول: التتويج بالدوري شيء عادي في الأهلي

يرى علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي أن فريقه عاش أصعب مواسمه الكروية، ولكنه نجح في النهاية بالتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، وقال معلول خلال تصريحات تليفزيونية عقب مباراة المقاولون العرب لقناة ON sport: «لقد قدمنا موسمًا استثنائيًّا من حيث عدد البطولات التي شاركنا فيها، ولكننا معتادون على هذا الأمر، ونجحنا في الإبقاء على درع الدوري هذا الموسم». وأضاف النجم الدولي التونسي: «الدوري بالنسبة لنا شيء عادي، ولكنه مهم لنا بعد وداع البطولة العربية وخسارة بطولة دوري أبطال إفريقيا، ونسعى للفوز بكأس مصر، وكذلك لقاء القمة الأحد المقبل».
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