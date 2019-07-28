معلول: شخصية الأهلي تظهر في الأوقات الحاسمة

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ م

معلول والنقاز

أعرب التونسي علي معلول، ظهير أيسر الأهلي، عن سعادته بالفوز اليوم على الزمالك بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم في ختام مشوار مسابقة الدوري الممتاز. أضاف: «التسجيل في ‘الديربي’ أمر مهم، وهدية للجماهير ولكن في النهاية حققنا الهدف الرئيسي بالفوز على الزمالك، اليوم، وتأكيد جدارتنا بحصد مسابقة الدوري للموسم الرابع على التوالي». وأوضح معلول أن شخصية الأهلي تظهر في الأوقات الحاسمة، مؤكدًا أن ‘روح الفانلة الحمراء’ كانت كلمة السر في الانتصارات الأخيرة والاحتفاظ بالدوري، وإحرازها للمرة رقم 41 في تاريخ النادي.

وذكر لاعب الأهلي أن الفوز على الزمالك في الجولة الأخيرة من الدوري يبقى بمثابة خير ختام للمسابقة، ونقطة انطلاق للفوز بدوري الأبطال، والاستعداد بقوة للموسم الجديد. وحقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره الزمالك، في قمة الدوري المصري، بهدف نظيف، سجله علي معلول، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد،