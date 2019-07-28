عبدالحفيظ: لاسارتي رد على المشككين والكأس ليس هدفنا

تحرير:محمد جمال ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ م

سيد عبدالحفيظ

وصف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلى بطولة الدورى هذا الموسم 2018- 2019 بأنها بطولة تاريخية، وأشار إلى أن اللقب كان من أصعب البطولات، التى مرت على الفريق الأحمر مشيدًا بالدور الذى قدمه الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفنى للمارد الأحمر. وحقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره الزمالك، في قمة الدوري المصري الـ118، بهدف نظيف، سجله علي معلول، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عبدالحفيظ: "هى بطولة تاريخية لخص فيها الأهلى كل شيء جميل، وأعتقد أن ما يحققه النادى يجب أن يُدرس فى مرحلة التعليم الأساسى، مثالا للعزيمة والإرادة المصرية، استطعنا أن نحقق ما لم يحققه أحد، كان الفارق كبيرا بيننا وبين المتصدر، اليوم أنهينا الدورى فى المركز الأول". وأكمل: "نحترم الجميع ولن نقلد غيرنا،