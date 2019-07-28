رياضة

عبدالحفيظ: لاسارتي رد على المشككين والكأس ليس هدفنا

تحرير:محمد جمال ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ م
سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ
وصف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلى بطولة الدورى هذا الموسم 2018- 2019 بأنها بطولة تاريخية، وأشار إلى أن اللقب كان من أصعب البطولات، التى مرت على الفريق الأحمر مشيدًا بالدور الذى قدمه الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفنى للمارد الأحمر. وحقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره الزمالك، في قمة الدوري المصري الـ118، بهدف نظيف، سجله علي معلول، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.
وقال عبدالحفيظ: "هى بطولة تاريخية لخص فيها الأهلى كل شيء جميل، وأعتقد أن ما يحققه النادى يجب أن يُدرس فى مرحلة التعليم الأساسى، مثالا للعزيمة والإرادة المصرية، استطعنا أن نحقق ما لم يحققه أحد، كان الفارق كبيرا بيننا وبين المتصدر، اليوم أنهينا الدورى فى المركز الأول". وأكمل: "نحترم الجميع ولن نقلد غيرنا،
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عواد يوجه رسالة لإدارة الإسماعيلي: «سيبوني أمشي»

كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلى، عن رغبته القوية فى الانضمام لنادى الزمالك خلال الموسم القادم 2019 - 2020. جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، طالب خلالها إدارة الإسماعيلي بالموافقة على تحقيق رغبته فى تمثيل نادى الزمالك. وأشار عواد إلى أن نادى الزمالك بدأ التفاوض مع إدارة الإسماعيلي، التى وافقت بالفعل على الصفقة وأعطته تأشيرة الانتقال للفريق الأبيض، لكن حدث تعثر فى المفاوضات عند وضع اللمسات الأخيرة، مؤكدا أنه استلم بالفعل مقدم تعاقد عن انتقاله.
محمود-الخطيب (2)

الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، بعد الإساءة التي وجها الأخير لمسؤولي القلعة الحمراء. وأعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن مجلس الأهلي كلفه بتقديم ببلاغ للنائب العام، لافتًا إلى أنه سينفذ التكليف خلال الساعات المقبلة. وقال المستشار القانوني للقلعة الحمراء، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: «تم تكليفي من مجلس إدارة النادي الأهلي، بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك، وسأقوم بالتنفيذ خلال ساعات».
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ميدو: المقاصة حصل على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن حصول النادي الفيومي على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم لاعب الزمالك، موضحًا أنه أقنع اللاعب بالانتقال للفريق وأنه سيستفيد فنيا من هذه الخطوة وشدد ميدو على عدم تدخله في المفاوضات المادية بين إدارة المقاصة واللاعب؛ لأنها شأن خاص بالطرفين مؤكدًا أن المفاوضات حول قيمة العقد بين اللاعب والنادي لاتزال جارية حتى الآن وفي حالة الوصول لاتفاق سيتم الإعلان عن الصفقة وقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.
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رمضان صبحي: عدت للأهلي عندما طلبني وكنا الأحق بالفوز

وصف رمضان صبحى نجم الأهلى فوز فريقه على الزمالك اليوم الأحد بأنه مهم للغاية، مشيراً إلى أنه رغم انخفاض المستوى العام للاعبى الفريق الأحمر اليوم ألا أنهم نجحوا في الخروج بالثلاث نقاط من المباراة وهو شيء كان ضروريا بعد التتويج بدرع الدوري. وحقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره الزمالك، في قمة الدوري المصري، بهدف نظيف، سجله علي معلول، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، التي حسمها الأهلي لصالحه من الجولة الماضية بعد فوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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نجم الزمالك: تعكير فرحة الأهلي من أهم دوافع القمة

أكد طارق يحيى، نجم نادي الزمالك السابق، أن مباراة «القمة 118» المرتقبة هامة للفريقين، خاصة الفريق الأبيض الذي يسعى إلى تعويض خسارته لقب الدوري المصري هذا الموسم. وقال طارق خلال مداخلة هاتفية، بحلقة السبت، من برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «مباراة القمة مهمة للغاية حتى وإن حُسم الدوري، هي دوافع كثيرة عند الفريقين، والزمالك يهمه الفوز لكي يعوض خسارة الدوري هذا العام، وفي الوقت ذاته يرغب في تعكير فرحة الأهلي باللقب».
عماد-متعب

ردًّا على لاعب الجونة متعب: "اسمي كابتن عماد"

علق عماد متعب لاعب الأهلى السابق على تغريدة أحمد ياسر ريان لاعب فريق الجونة وصاحب هدف التعديل الأول لفريقه فى المباراة التى جمعته مع الزمالك أمس الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، والتى انتهت بالتعادل بين الفريقين. وجاء رد متعب عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بعد تغريدة أحمد ياسر ريان التى وجهها لنجم الأهلى السابق قائلا له: "خلصت.. تمام يا عمدة"، ليرد صاحب الـ36 عاما ساخرا: "اسمها كابتن عماد يابنى".
مران-الأهلي‎ (2)

عمار حمدي يغادر مران الأهلي بسبب الإصابة

تعرض عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة خلال مشاركته بالمران الجماعي الذي أٌقيم مساء اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم الأربعاء المُقبل، في إطار الإسبوع الثالث والثلاثين، من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وسقط صانع ألعاب الأهلي أثر كرة مشتركة، ولم يستطع استكمال التدريبات، ليخرج محمولا من زملائه برفقة طبيب الفريق لغرفة الملابس، ليخضع لمزيد من الفحوصات.
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