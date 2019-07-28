الشناوي: الفوز بـ«القمة» دفعة معنوية للموسم الجديد

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ م

محمد الشناوي

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمنتخب الوطني، أن الفريق يستحق التحية بعد الفوز على الزمالك بهدف علي معلول في ختام مسابقة الدوري الممتاز التي توج النادي الأهلي بلقبها للمرة الـ41 في تاريخه. وقال الشناوي: «الأهلي فريق بطل، والفوز بالقمة كان مهمًّا لتعزيز عدد النقاط، والتأكيد على تفوّق وشخصية الفريق، معبرًا عن سعادته بما قدمه مع الفريق خلال الموسم الحالي، ومشددا على أن الجميع وراء هذا الفوز، وأن الفريق يعمل على قلب رجل واحد».

وأكد أن الأهلي نجح في تخطي عقبتي المقاولون العرب والزمالك على الرغم من الضغوط الشديدة التي تعرض لها، وحقق اللقب المفضل لدى الأهلي وجماهيره العريضة، وهو ما يمنح اللاعبين دفعة قوية في الموسم الجديد، ويحفّزهم على تحقيق المزيد من البطولات في الموسم الجديد. وحقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره الزمالك،