رياضة

الشناوي: الفوز بـ«القمة» دفعة معنوية للموسم الجديد

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ م
محمد الشناوي
محمد الشناوي
أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمنتخب الوطني، أن الفريق يستحق التحية بعد الفوز على الزمالك بهدف علي معلول في ختام مسابقة الدوري الممتاز التي توج النادي الأهلي بلقبها للمرة الـ41 في تاريخه. وقال الشناوي: «الأهلي فريق بطل، والفوز بالقمة كان مهمًّا لتعزيز عدد النقاط، والتأكيد على تفوّق وشخصية الفريق، معبرًا عن سعادته بما قدمه مع الفريق خلال الموسم الحالي، ومشددا على أن الجميع وراء هذا الفوز، وأن الفريق يعمل على قلب رجل واحد».
وأكد أن الأهلي نجح في تخطي عقبتي المقاولون العرب والزمالك على الرغم من الضغوط الشديدة التي تعرض لها، وحقق اللقب المفضل لدى الأهلي وجماهيره العريضة، وهو ما يمنح اللاعبين دفعة قوية في الموسم الجديد، ويحفّزهم على تحقيق المزيد من البطولات في الموسم الجديد. وحقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره الزمالك،
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عواد يوجه رسالة لإدارة الإسماعيلي: «سيبوني أمشي»

كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلى، عن رغبته القوية فى الانضمام لنادى الزمالك خلال الموسم القادم 2019 - 2020. جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، طالب خلالها إدارة الإسماعيلي بالموافقة على تحقيق رغبته فى تمثيل نادى الزمالك. وأشار عواد إلى أن نادى الزمالك بدأ التفاوض مع إدارة الإسماعيلي، التى وافقت بالفعل على الصفقة وأعطته تأشيرة الانتقال للفريق الأبيض، لكن حدث تعثر فى المفاوضات عند وضع اللمسات الأخيرة، مؤكدا أنه استلم بالفعل مقدم تعاقد عن انتقاله.
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الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، بعد الإساءة التي وجها الأخير لمسؤولي القلعة الحمراء. وأعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن مجلس الأهلي كلفه بتقديم ببلاغ للنائب العام، لافتًا إلى أنه سينفذ التكليف خلال الساعات المقبلة. وقال المستشار القانوني للقلعة الحمراء، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: «تم تكليفي من مجلس إدارة النادي الأهلي، بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك، وسأقوم بالتنفيذ خلال ساعات».
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ميدو: المقاصة حصل على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن حصول النادي الفيومي على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم لاعب الزمالك، موضحًا أنه أقنع اللاعب بالانتقال للفريق وأنه سيستفيد فنيا من هذه الخطوة وشدد ميدو على عدم تدخله في المفاوضات المادية بين إدارة المقاصة واللاعب؛ لأنها شأن خاص بالطرفين مؤكدًا أن المفاوضات حول قيمة العقد بين اللاعب والنادي لاتزال جارية حتى الآن وفي حالة الوصول لاتفاق سيتم الإعلان عن الصفقة وقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.
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رسالة خالد جلال للاعبي الزمالك قبل موقعة الأهلي

وجه خالد جلال المدير الفني لفريق نادي الزمالك، رسالة للاعبي فريقه قبل مباراة القمة المرتقبة أمام غريمة التقليدي الأهلي، والمقرر لها الأحد المقبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين، في ختام مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، وطالب مدرب الفارس الأبيض اللاعبين بعدم الانشغال بأي أمور أخرى بعيدًا عن اللقاء، وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين، حيث حرص جلال على عقد جلسة طالب خلالها بتحقيق الفوز بالقمة لمصالحة جماهير القلعة البيضاء، بعد فقد فرصة الحصول على لقب بطولة الدوري الممتاز.
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عرض سعودي لنجم الزمالك بعد التألق في بطولة إفريقيا

كشفت صحيفة "الكأس الرياضية" السعودية، عن دخول نادي أهلي جدة السعودي، في مفاوضات لضم الدولي المصري محمود علاء مدافع فريق الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد طلب المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني للفريق ، التعاقد مع لاعب الفراعنة، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب مع الفارس الأبيض والمنتخب الوطني، وأشارت الصحيفة أن الأيام المقبلة قد تشهد تطورا في المفاوضات بين الناديين، وخصوصا مع رغبة الأهلي في حسم ملف اللاعبين الأجانب، نظرا لضيق الوقت المتبقي على رفع قائمة العناصر المشاركة في دوري أبطال آسيا".
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وائل جمعة: عبد الحفيظ كان حائط صد لكل من يكره الأهلي

يرى وائل جمعة، لاعب الأهلي السابق، أن المارد الأحمر كان يتعرض لمعركة شرسة، تم إيقافها بالفوز بلقب بطولة الدوري الممتاز، جاء ذلك عبر قناة النادي اليوم الجمعة، قائلًا: "كانت هناك حرب ضد النادي الأهلي ومجلس الإدارة واللاعبين، الجميع شاهد هذه الحرب، لكن تم إنهاء كل هذه الأمور بالفوز بالدوري.. اللاعبون مطالبون بالفوز بكل البطولات، أشعر في بعض الوقت بتقصير من جانب اللاعبين في هذه النقطة، وأظن أن السبب هو غياب جماهير القلعة الحمراء، لكن على اللاعبين أن يدركوا جيداً أنهم مطالبون بالفوز بكل البطولات التي يشارك فيها الأهلي."
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رمضان صبحي: تحملنا الكثير لإسعاد الجماهير الحمراء

احتفل لاعبو الأهلي بالتتويج بلقب الدوري الممتاز موسم (2018-2019)، للموسم الرابع على التوالي، وللمرة 41 في تاريخ القلعة الحمراء، ورقص لاعبو المارد الأحمر، احتفالاً بلقب الدوري، كما حملوا حسام عاشور قائد الفريق، على الأعناق، وذلك بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من المسابقة، ليرفع الأهلي رصيده إلى 77 نقطة، في صدارة جدول الترتيب، ليحصد اللقب، وذلك بعدما أصبح الفارق بينه وبين الزمالك، صاحب المركز الثاني، 5 نقاط قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة، ستشهد مواجهة القطبين الأحد المقبل.
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