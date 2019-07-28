الزمالك يحدد موعد الإعلان عن الصفقات الجديدة

٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٣ م

الزمالك

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤتمرًا صحفيًّا يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الـ11 صباحًا، للإعلان عن الصفقات الجديدة التي تم التعاقد عليها، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لدعم صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل واستكمال مشوار المنافسة على البطولات المحلية والقارية، كما سيتم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي عن قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين محمد إبراهيم الذي تم عرضه للبيع رسميًّا.

الجدير بالذكر أن آخر موعد للقيد الإفريقي هو 30 يوليو الجاري وفقا لما أعلنه الاتحاد الإفريقي وبذلك سيكون الزمالك مطالبا بالإعلان عن قائمته الإفريقية خلال يومين. وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك إقالة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة خالد جلال بعد الخسارة من الأهلي بهدف دون رد، أحرزه علي معلول