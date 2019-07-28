أمير مرتضى يعتذر لجماهير الزمالك بعد خسارة الدوري

تحرير:محمد جمال ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٩ م

أمير مرتضى

اعتذر أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، لجماهير القلعة البيضاء بعد خسارة بطولة الدوري لهذا الموسم والهزيمة الأخيرة أمام الأهلي، حيث أشار إلى عدم رضاه عن مستوى الفريق في الفترة الأخيرة. وحقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره الزمالك، في قمة الدوري المصري، بهدف نظيف، سجله علي معلول، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، التي حسمها الأهلي لصالحه من الجولة الماضية بعد فوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال مرتضى في تصريحات لقناة "صدى البلد": "الجماهير كان لديها أمل في تحقيق البطولة ولكن كانت هناك ظروف خارجة عن إرادة الجميع". وأضاف: "راضيين عما حققناه حتى الآن؛ لقد نجحنا في الفوز ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية وهي بطولة غائبة عن الزمالك منذ سنوات". وأكمل قائلا: "المسابقة أقيمت وسط أزمات كثيرة؛ لم