رياضة

أمير مرتضى يعتذر لجماهير الزمالك بعد خسارة الدوري

تحرير:محمد جمال ٢٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٩ م
أمير مرتضى
أمير مرتضى
اعتذر أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، لجماهير القلعة البيضاء بعد خسارة بطولة الدوري لهذا الموسم والهزيمة الأخيرة أمام الأهلي، حيث أشار إلى عدم رضاه عن مستوى الفريق في الفترة الأخيرة. وحقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره الزمالك، في قمة الدوري المصري، بهدف نظيف، سجله علي معلول، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، التي حسمها الأهلي لصالحه من الجولة الماضية بعد فوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وقال مرتضى في تصريحات لقناة "صدى البلد": "الجماهير كان لديها أمل في تحقيق البطولة ولكن كانت هناك ظروف خارجة عن إرادة الجميع". وأضاف: "راضيين عما حققناه حتى الآن؛ لقد نجحنا في الفوز ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية وهي بطولة غائبة عن الزمالك منذ سنوات". وأكمل قائلا: "المسابقة أقيمت وسط أزمات كثيرة؛ لم
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عواد يوجه رسالة لإدارة الإسماعيلي: «سيبوني أمشي»

كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلى، عن رغبته القوية فى الانضمام لنادى الزمالك خلال الموسم القادم 2019 - 2020. جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، طالب خلالها إدارة الإسماعيلي بالموافقة على تحقيق رغبته فى تمثيل نادى الزمالك. وأشار عواد إلى أن نادى الزمالك بدأ التفاوض مع إدارة الإسماعيلي، التى وافقت بالفعل على الصفقة وأعطته تأشيرة الانتقال للفريق الأبيض، لكن حدث تعثر فى المفاوضات عند وضع اللمسات الأخيرة، مؤكدا أنه استلم بالفعل مقدم تعاقد عن انتقاله.
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الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، بعد الإساءة التي وجها الأخير لمسؤولي القلعة الحمراء. وأعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن مجلس الأهلي كلفه بتقديم ببلاغ للنائب العام، لافتًا إلى أنه سينفذ التكليف خلال الساعات المقبلة. وقال المستشار القانوني للقلعة الحمراء، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: «تم تكليفي من مجلس إدارة النادي الأهلي، بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك، وسأقوم بالتنفيذ خلال ساعات».
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ميدو: المقاصة حصل على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن حصول النادي الفيومي على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم لاعب الزمالك، موضحًا أنه أقنع اللاعب بالانتقال للفريق وأنه سيستفيد فنيا من هذه الخطوة وشدد ميدو على عدم تدخله في المفاوضات المادية بين إدارة المقاصة واللاعب؛ لأنها شأن خاص بالطرفين مؤكدًا أن المفاوضات حول قيمة العقد بين اللاعب والنادي لاتزال جارية حتى الآن وفي حالة الوصول لاتفاق سيتم الإعلان عن الصفقة وقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.
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محمود متولي

التفاصيل الكاملة لمفاوضات الأهلي مع محمود متولي

ارتبط اسم محمود متولي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بالنادي الأهلي والانتقال لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد أن أبدى مارتن لاسارتي المدير الفني للقلعة الحمراء رغبته في تدعيم الفريق خلال الفترة المُقبلة، استعدادًا للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا ومسابقة الدوري لموسم 2019- 2020. وكشفت عدة مصادر داخل النادي الأهلي، أنه عرض 15 مليون جنيه بالإضافة إلى إعارة ثنائي الفريق أحمد حمودي وعمرو جمال، الأمر الذي رفضه مسؤولو الإسماعيلي.
عماد-متعب

ردًّا على لاعب الجونة متعب: "اسمي كابتن عماد"

علق عماد متعب لاعب الأهلى السابق على تغريدة أحمد ياسر ريان لاعب فريق الجونة وصاحب هدف التعديل الأول لفريقه فى المباراة التى جمعته مع الزمالك أمس الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، والتى انتهت بالتعادل بين الفريقين. وجاء رد متعب عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بعد تغريدة أحمد ياسر ريان التى وجهها لنجم الأهلى السابق قائلا له: "خلصت.. تمام يا عمدة"، ليرد صاحب الـ36 عاما ساخرا: "اسمها كابتن عماد يابنى".
مران-الأهلي‎ (2)

عمار حمدي يغادر مران الأهلي بسبب الإصابة

تعرض عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة خلال مشاركته بالمران الجماعي الذي أٌقيم مساء اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم الأربعاء المُقبل، في إطار الإسبوع الثالث والثلاثين، من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وسقط صانع ألعاب الأهلي أثر كرة مشتركة، ولم يستطع استكمال التدريبات، ليخرج محمولا من زملائه برفقة طبيب الفريق لغرفة الملابس، ليخضع لمزيد من الفحوصات.
اطلع-برة

معلومات لا تعرفها عن «اطلع بره» الذي سيواجه بطل مصر

أجريت اليوم الأحد، قرعة مسابقة دوري أبطال إفريقيا بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، والتى حدد من خلالها مواجهات الأدوار التمهيدية من البطولة الإفريقية. ويستهل الفائز ببطولة الدوري المصري (الأهلي أو الزمالك)، مشواره في النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا، بمواجهة فريق (اطلع بره) بطل جنوب السودان، بينما سيقابل وصيف الدوري المصري، فريق (ديكيداها) الصومالي، خلال الدور التمهيدي. وفي حال، تخطى بطل الدوري المصري، بطل جنوب السودان، سيلتقي في دور الـ32 مع الفائز من مواجهتي كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية وماكيلي أندريتا الإثيوبي.
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