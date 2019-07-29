حبس صديقة شيرين سيف النصر بتهمة سرقة مجوهراتها

تحرير:محمد أبو زيد ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ ص

شرين سيف النصر

أمرت نيابة قسم الجيزة، بحبس صديقة الفنانة شيرين سيف النصر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة مجوهرات من شقتها، واستمعت النيابة لأقوال "شيرين"، بعد سرقة مجوهرات ومشغولات ذهبية من داخل شقتها بدائرة قسم الجيزة. وكشفت في التحقيقات بأن المجوهرات المسروقة كانت بغرفة نومها، وعدم وجود كسر أو آثار عنف بمنافذ الشقة، ودلت في أقوالها، على هوية المترددين على شقتها.. فيما توصل فريق البحث إلى أن المتهمة تربطها علاقة صداقة بالفنانة، وترددها على منزلها بزعم زيارتها، إذ تسللت إلى غرفة نومها واستولت على مشغولات ذهبية تقدر قيمتها بـ400 ألف جنيه.

البداية كانت بتلقي مأمور قسم الجيزة بلاغا بسرقة شقة شيرين سيف النصر الكائنة بمحيط حديقة الحيوان.. ووجه اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، بانتقال فريق من رجال المباحث والأدلة الجنائية لمعاينة مداخل ومخارج الشقة، وتبين عدم وجود آثار كسر في الأبواب، وتم مراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة، ومطابقتها