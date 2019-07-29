رئيس الزمالك يفجر مفاجأة حول صفقة «عواد» ويهاجم ناجي

تحرير:علي الزيني ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ ص

محمد عواد

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المفاوضات مع محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلي تعثرت، بسبب المطالب التعجيزية من إدارة الدراويش، مشيرًا إلى أنه نجح في التعاقد مع 6 لاعبين، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة المحور، قائلًا: "ليس لدي لاعبين للبيع إلا عماد السيد، ومحمد إبراهيم الذي عقد جلسة مع مسؤولي المقاصة للتفاوض معهم قبل مباراة الجونة الحاسمة مباشرة.. الإسماعيلي طلب المستحيل من أجل التخلي عن عواد، بعدما وقع على عقود انتقاله للقلعة البيضاء، في البداية طلبوا 35 مليون جنيه ووافقت، ثم بعدها طلبوا التعاقد مع مصطفى محمد والمبلغ فقلت لهم على جثتي".

وواصل حديثه، قائلًا: "الإسماعيلي طلب مصطفى محمد على سبيل البيع النهائي وهو ما أرفضه، فهو مستقبل نادي الزمالك ومنتخب مصر، وأقول لعواد أنني فعلت المستحيل للتعاقد معك لكن هناك مبالغة في مطالب الإسماعيلي". وتطرق: "الزمالك حصل على توقيع محمد أبو جبل حارس مرمى فريق سموحة، ومندوبي النادي السكندري، سيحصلون

وواصل حديثه، قائلًا: "الإسماعيلي طلب مصطفى محمد على سبيل البيع النهائي وهو ما أرفضه، فهو مستقبل نادي الزمالك ومنتخب مصر، وأقول لعواد أنني فعلت المستحيل للتعاقد معك لكن هناك مبالغة في مطالب الإسماعيلي".



وتطرق: "الزمالك حصل على توقيع محمد أبو جبل حارس مرمى فريق سموحة، ومندوبي النادي السكندري، سيحصلون على مقدم العقد غدًا، كما تعاقدنا مع محمد صبحي حارس فريق بتروجيت".



وأضاف: "تعاقدت مع ستة لاعبين، منهم إثنان أجانب وأربعة من مصر على أعلى مستوى، وسأعلن عن كافة التفاصيل في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء القادم".



واختتم: "أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب السابق، هو السبب في إصابة محمود جنش، وحرم الزمالك من خدماته في الدوري، وكان أحد أسباب ضياع اللقب من الفريق، بعدما لعبنا مباراة الجونة والإسماعيلي والأهلي بدون حارس مرمى".