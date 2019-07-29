رياضة

طارق سليمان: الشناوي أفضل حارس وأتعرض لحملة ممنهجة

٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ ص
محمد الشناوي
محمد الشناوي
أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي أن محمد الشناوي قدم مستويات متميزة في المباريات التي شارك فيها هذا الموسم، موضحاً أن الشناوي وزملائه كانوا في أفضل حالاتهم سواء عندما شارك شريف إكرامي في المباريات أو على لطفي. وتابع في تصريحاته لقناة أون سبورت عقب مباراة القمة قائلاً:" الجهاز الفني ومجلس الإدارة واللاعبين تعرضوا لانتقادات حادة وصل إلى حد التشكيك لكن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً، وأكبر دليل على ذلك أن الفريق نجح في العودة بقوة على المستوى المحلي، واستطاع التتويج بلقب بطولة الدوري بعد الخسارة والخروج المفاجئ من بطولة دوري ابطال افريقيا".
وبسؤاله عن رأيه في ارتفاع مستوى الشناوي عقب مشاركته في كأس الأمم الإفريقية، رد مدرب حراس الأهلي قائلاً:" الشناوي مستواه متميز من بداية الموسم، ومن غير المنطقي أن يتم تلخيص ما قدمه حارس مرمى الأهلي فيما بعد مشاركاته مع المنتخب الوطني في كأس الأمم، أتعرض لحملات موجهة وانتقادات بدون مبرر ولن أرد على مثل
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عواد يوجه رسالة لإدارة الإسماعيلي: «سيبوني أمشي»

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الشناوي: الفوز بـ«القمة» دفعة معنوية للموسم الجديد

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمنتخب الوطني، أن الفريق يستحق التحية بعد الفوز على الزمالك بهدف علي معلول في ختام مسابقة الدوري الممتاز التي توج النادي الأهلي بلقبها للمرة الـ41 في تاريخه. وقال الشناوي: «الأهلي فريق بطل، والفوز بالقمة كان مهمًّا لتعزيز عدد النقاط، والتأكيد على تفوّق وشخصية الفريق، معبرًا عن سعادته بما قدمه مع الفريق خلال الموسم الحالي، ومشددا على أن الجميع وراء هذا الفوز، وأن الفريق يعمل على قلب رجل واحد».
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كشف أيمن يونس أن غياب محمود جنش حارس مرمى الزمالك كان أحد أسباب خسارة الفريق بطولة الدوري الممتاز والأمر نفسه تكرر في مباراة القمة بعد خسارة اللقاء نتيجة خطأ من عماد السيد حارس مرمى الزمالك الذي ساهم في إعادة تسديدة وليد سليمان داخل الملعب لينجح علي معلول في الوصول إلى الكرة وتسديدها داخل المرمى محرزًا هدف اللقاء. وحقق الأهلي فوزا ثمينًا على نظيره الزمالك، في قمة الدوري المصري، بهدف نظيف، سجله علي معلول، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري.
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الأهلي يحسم الجدل نهائيا حول رحيل لاسارتي

كشف مصدر بالنادي الأهلي عن أن تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بلقب مسابقة الدوري الممتاز (2018- 2019)، أغلق تماما أي حديث أو تفكير في إمكانية تغيير الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم السبت، أنه ليس من المعقول الكلام عن مصير جهاز فني فاز بمسابقة كانت أقرب للخسارة منها للمكسب، كما أن هناك حالة اقتناع ورضا عن ما يقدمه المدرب الأوروجوياني مع الفريق، وهناك تطور واضح في أداء الأهلي، خاصة في القدرات الهجومية.
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رمضان صبحي: تحملنا الكثير لإسعاد الجماهير الحمراء

احتفل لاعبو الأهلي بالتتويج بلقب الدوري الممتاز موسم (2018-2019)، للموسم الرابع على التوالي، وللمرة 41 في تاريخ القلعة الحمراء، ورقص لاعبو المارد الأحمر، احتفالاً بلقب الدوري، كما حملوا حسام عاشور قائد الفريق، على الأعناق، وذلك بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من المسابقة، ليرفع الأهلي رصيده إلى 77 نقطة، في صدارة جدول الترتيب، ليحصد اللقب، وذلك بعدما أصبح الفارق بينه وبين الزمالك، صاحب المركز الثاني، 5 نقاط قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة، ستشهد مواجهة القطبين الأحد المقبل.
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