طارق سليمان: الشناوي أفضل حارس وأتعرض لحملة ممنهجة

٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ ص

محمد الشناوي

أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي أن محمد الشناوي قدم مستويات متميزة في المباريات التي شارك فيها هذا الموسم، موضحاً أن الشناوي وزملائه كانوا في أفضل حالاتهم سواء عندما شارك شريف إكرامي في المباريات أو على لطفي. وتابع في تصريحاته لقناة أون سبورت عقب مباراة القمة قائلاً:" الجهاز الفني ومجلس الإدارة واللاعبين تعرضوا لانتقادات حادة وصل إلى حد التشكيك لكن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً، وأكبر دليل على ذلك أن الفريق نجح في العودة بقوة على المستوى المحلي، واستطاع التتويج بلقب بطولة الدوري بعد الخسارة والخروج المفاجئ من بطولة دوري ابطال افريقيا".

وبسؤاله عن رأيه في ارتفاع مستوى الشناوي عقب مشاركته في كأس الأمم الإفريقية، رد مدرب حراس الأهلي قائلاً:" الشناوي مستواه متميز من بداية الموسم، ومن غير المنطقي أن يتم تلخيص ما قدمه حارس مرمى الأهلي فيما بعد مشاركاته مع المنتخب الوطني في كأس الأمم، أتعرض لحملات موجهة وانتقادات بدون مبرر ولن أرد على مثل