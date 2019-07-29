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4 قتلى في حفل زفاف «دموي» بلبنان بسبب موال غنائي

تحرير:التحرير ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ ص
الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
قُتل 4 أشخاص وأصيب آخرين، بعد انقلاب حفل زفاف في منطقة بعلبك في البقاع شرقي لبنان الى أشبه بمجزرة، على خلفية اشتباكات أدت إلى إطلاق نار. الصادم في القصة ان "موّالا غنائيا" كان سببا في اندلاع الاشتباك المسلح، فوفق معلومات محلية، بدأ الاشكال منتصف ليل السبت خلال حفل زفاف في بلدة يونين في منطقة بعلبك خلا تأدية فنان لموال غنائي استفز أحد المدعوين، ليتطور إلى تلاسن وإطلاق نار، وانتهى بمقتل الفنان و3 أشخاص اخرين. وعلى خلفية الحادث، شهدت منطقة بعلبك توتراً أمنيا كبيرا، واستمر إطلاق القذائف في الهواء طوال أمس الأحد في حي الشراونة.
ولم يسلم الجيش اللبناني الذي انتشر بكثافة في منطقة بعلبك من تداعيات "العرس الدموي"، إذ لفت الجيش في بيان أنه وأثناء تنفيذ دورية تابعة لع لتدابير أمنية بعد وقوع إشكال خلال حفل زفاف في بلدة شعت، تعرضت الدورية لإطلاق نار من قبل مجهولين، بحسب "سكاي نيوز عربية".وتابع البيان: "فردت الدورية على مصادر النيران
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إصابة 13 فلسطينيا في اشتباكات مع جيش الاحتلال بنابلس

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بطائرات مسيرة.. الحوثي تعلن قصف قاعدة الملك خالد بالسعودية

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وفاة والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

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ضربوها مع زوجها.. مسلحون يختطفون نائبة بالبرلمان الليبي

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