جريمة

وفاة نائب مأمور إطسا بالفيوم إثر إصابته بأزمة قلبية

تحرير:أسماء أبو السعود ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ ص
إسعاف - أرشيفية
إسعاف - أرشيفية
صدمة كبيرة وحالة من الحزن أصابت ضباط مديرية أمن الفيوم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، عقب وفاة المقدم محمد ممدوح نائب مأمور مركز إطسا، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أصابته أثناء عمله في مكتبه توفي على إثرها داخل مكتبه قبل نقله إلى أي مستشفى. تلقى اللواء عادل الطحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أسامة أبو الليل، مأمور مركز إطسا يفيد مصرع ضابط شرطة نائبه بالمركز داخل مكتبه فجأة إثر إصابته بأزمة قلبية، ولم يتمكن الضباط من إسعافه.
وعلى الفور أمر اللواء عادل الطحلاوي، مدير الأمن، بسرعة نقل الضابط المصاب إلى أقرب مستشفى لمحاولة إسعافه، فيما قام الضباط بنقله فورًا إلى مستشفى الفيوم الجامعي في محاولة منهم لإسعافه إلا أنّ الأطباء قرروا أنّه فارق الحياة إثر أزمة قلبية منذ وقت سابق في مكتبه قبل وصول جثمانه إلى المستشفى.تحرر عن ذلك المحضر
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جثة-طفل

لعدم قدرتها على الإنجاب.. سيدة تقتل طفلين بالبحيرة

تجردت ربة منزل بمحافظة البحيرة من كل مشاعر الإنسانية، حين أقدمت على قتل طفلى زوجها لعدم قدرتها على الإنجاب. البداية تعود إلى نحو 3 أشهر مضت، حين توفى ابن الزوج، دون أن يرتاب أحدهم فى وفاته، لكن وبعد مرور الأشهر الأربعة توفيت شقيقته هى الأخرى، وهو ما أثار شكوك الأب، التى أكدتها تحريات المباحث التى أثبتت أن زوجته هى المتهمة بقتل طفليه، وتم القبض عليها. وأمام الأجهزة الأمنية، اعترفت الزوجة «هناء. ط»، 26 سنة، بقتل طفلى زوجها «أنور. ع»، بعد زواجهما بنحو 4 أشهر، وذلك لمعاناتها من العقم، وعدم قدرتها على الإنجاب.
قضية-الرشوة (1)

بعد المشدد.. ننشر قائمة ممتلكات «اللبان» في قضية «الملايين»

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار علي الهواري، الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية الملايين»، والمتهم فيها جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، بتحقيق كسب غير مشروع، إذ عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة، مع إلزامه برد مبلغ 173 مليونًا و720 ألفًا، إذ أوضحت التحقيقات أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة فى ثروته بعد توليه الوظيفة العامة.
شهود-فى-محكمة (4)

تجديد حبس الصحفية شروق أمجد 45 يوما

قبلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، يوم الإثنين، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاستئناف المقدم من نيابة أمن الدولة، على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد بتدابير احترازية، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وجددت المحكمة حبسها 45 يوما جديدة، على خلفية الإتهامات الموجهة إليها.
حريق-في-وسط-البلد (1)

إخماد حريق هائل في شركة سياحة بوسط البلد (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الإثنين، على حريق نشب بشركة سياحية في شارع محمود بسيونى المتفرع من ميدان طلعت حرب بمنطقة وسط البلد، بعدما نجح رجال الإطفاء في محاصرة ألسنة اللهب التي ارتفعت إلى عنان السماء، فيما حرصت قوات الحماية المدنية بالتعاون من رجال مباحث القاهرة على إخلاء الشركة من العاملين بها، لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء، ضمانا لعدم إصابة أحدهم بأى اختناقات بسبب تصاعد الدخان، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحريق، وقررت ندب خبراء المعمل الجنائي لبيان أسبابه وحصر تلفيات الحريق.
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التموين -مصنع-حلوى جافة1

كيف تصدت الداخلية لمصانع بير السلم خلال 48 ساعة؟

التصدي لغش التجار وحماية محدودي الدخل شعار دائم لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية ممثلة في مباحث التموين؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية حملاتها المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام.
سرقة

خطة ماتخرش المية.. أغرب جريمة سرقة في الإسكندرية

«كل شيء مدروس ماتخافش» عبارة وسوس بها عامل تركيب دش، لصديقه في سبيل إقناعه بالاشتراك معه فى ارتكاب جريمة سرقة شقة مهندس مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة غرب محافظة الإسكندرية، وأخبر الأول صديقه أنه وضع المهندس صاحب الشقة، تحت المراقبة لفترة طويلة من الزمن «أنا مراقبه من فترة وحافظ مواعيده»، وراح يسرد عليه طريقة وتوقيت ارتكاب الواقعة: «عايزين نقب من على وش الأرض»، وشرح فني تركيب الدش لشريكه أنه اشترى أقنعة لإخفاء وجهيهما إمعانا في تأمين نفسيهما، وكذا استخدام مبيد حشري عند اللزوم واستعماله في تخدير أطفال المهندس الثلاثة إذا تصادف وجودهم بالشقة.
اعدام

إحالة قاتل «قهوجي» للجنايات: هرب 5 سنوات من الإعدام

قررت نيابة الدخيلة بغرب الإسكندرية، إحالة عاطل إلى محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار يسري عبد الرحمن، وعضوية المستشارين أحمد عبد الغني عمران وخالد قطب بدر الدين، وسكرتير الجنايات وليد محمد محب، لمحاكمته في القضية رقم 15548 لسنة 2012 جنايات قسم شرطة الدخيلة والصادر ضده فيها الحكم بالإعدام شنقا. تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام من القبض على هارب من حكم بالإعدام منذ 5 سنوات بدائرة قسم الدخيلة.
جثة-فى-شقة

قتل صديقه بمساعدة نجله لسرقته في الإسكندرية

"العشرة ماتهونش إلا على أولاد الحرام"، هذه العبارة تلخص نهاية حياة رجل في العقد الثامن من عمره، قتله صديقه بمساعدة نجله بهدف السرقة، إذ بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة برج العرب بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه الكائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص، تبين وجود جثة أحد الأشخاص، 75 عاما، بالمعاش، مسجاة على سرير غرفة النوم ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وبعثرة محتويات الشقة وعدم وجود متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول.
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