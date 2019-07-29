وفاة نائب مأمور إطسا بالفيوم إثر إصابته بأزمة قلبية

تحرير:أسماء أبو السعود ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ ص

إسعاف - أرشيفية

صدمة كبيرة وحالة من الحزن أصابت ضباط مديرية أمن الفيوم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، عقب وفاة المقدم محمد ممدوح نائب مأمور مركز إطسا، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أصابته أثناء عمله في مكتبه توفي على إثرها داخل مكتبه قبل نقله إلى أي مستشفى. تلقى اللواء عادل الطحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أسامة أبو الليل، مأمور مركز إطسا يفيد مصرع ضابط شرطة نائبه بالمركز داخل مكتبه فجأة إثر إصابته بأزمة قلبية، ولم يتمكن الضباط من إسعافه.

وعلى الفور أمر اللواء عادل الطحلاوي، مدير الأمن، بسرعة نقل الضابط المصاب إلى أقرب مستشفى لمحاولة إسعافه، فيما قام الضباط بنقله فورًا إلى مستشفى الفيوم الجامعي في محاولة منهم لإسعافه إلا أنّ الأطباء قرروا أنّه فارق الحياة إثر أزمة قلبية منذ وقت سابق في مكتبه قبل وصول جثمانه إلى المستشفى.تحرر عن ذلك المحضر