3 قتلى في إطلاق نار قرب تولون جنوب فرنسا

تحرير:التحرير ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ ص

الشرطة الفرنسية

أفادت قناة "العربية"، بمقتل 3 أشخاص في إطلاق نار قرب تولون جنوب فرنسا، وفر الجاني إلى جهة مجهولة واستبعدت الشرطة شبهة الإرهاب، ورجحت أن يكون سبب الحادث الذي وقع في حدود الساعة 19:45 بتوقيت فرنسا، والذي تسبب في وفاة شخصين مستهدفين وامرأة ضحية جانبية، وجرح رجل آخر، تصفية حسابات. وقالت قناة BFMTV الفرنسية، إن المتهم بإطلاق النار تحصّن بالفرار، فيما لم يتم بعد الكشف عن أسباب الواقعة.

شهدت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، مقتل أشخاص بالرصاص وأصيب اثنان في إطلاق نار عبر أربعة أحياء، مما دفع الشرطة لبدء حملة ملاحقة استمرت 12 ساعة قبل أن تتمكن من إلقاء القبض على المسلح المشتبه به.وقال متحدث باسم شرطة المدينة، بحسب وكالة "رويترز"، إن المشتبه به يدعى جيري زاراجوزا (26 عاما) وإنه محتجز على