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3 قتلى في إطلاق نار قرب تولون جنوب فرنسا

تحرير:التحرير ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ ص
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
أفادت قناة "العربية"، بمقتل 3 أشخاص في إطلاق نار قرب تولون جنوب فرنسا، وفر الجاني إلى جهة مجهولة واستبعدت الشرطة شبهة الإرهاب، ورجحت أن يكون سبب الحادث الذي وقع في حدود الساعة 19:45 بتوقيت فرنسا، والذي تسبب في وفاة شخصين مستهدفين وامرأة ضحية جانبية، وجرح رجل آخر، تصفية حسابات. وقالت قناة BFMTV الفرنسية، إن المتهم بإطلاق النار تحصّن بالفرار، فيما لم يتم بعد الكشف عن أسباب الواقعة.
شهدت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، مقتل أشخاص بالرصاص وأصيب اثنان في إطلاق نار عبر أربعة أحياء، مما دفع الشرطة لبدء حملة ملاحقة استمرت 12 ساعة قبل أن تتمكن من إلقاء القبض على المسلح المشتبه به.وقال متحدث باسم شرطة المدينة، بحسب وكالة "رويترز"، إن المشتبه به يدعى جيري زاراجوزا (26 عاما) وإنه محتجز على
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المتهمين-الإسرائيليين 1 (2)

تفاصيل تبرئة 12 إسرائيليا من تهمة اغتصاب بريطانية

في الثامن عشر من شهر يوليو الجاري، ألقت السلطات القبرصية القبض على 12 مواطنا إسرائيليا تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا بتهمة اغتصاب امرأة في منتجع بالدولة المتوسطية. حيث قالت امرأة بريطانية تبلغ من العمر 19 عاما إن المتهمين اغتصبوها بشكل جماعي في غرفة فندق في بلدة منتجع "أيا نابا" بقبرص. إلا أن القضية التي أثارت نعرات قومية في إسرائيل، أخذت منحى غير متوقع أمس الأحد بعد إطلاق السلطات القبرصية سراح المتهمين، وألقت بالقبض على المرأة البريطانية، حيث أطلق سراح 5 من المشتبه بهم يوم الخميس، وأعيدوا إلى إسرائيل، فيما تم إطلاق سراح الآخرين يوم الأحد.
أعلام-اسكتلندا

فوز جونسون يهدد بانفصال أسكتلندا عن بريطانيا

وضعت روث ديفيدسون، رئيسة حزب المحافظين الأسكتلندي، نفسها في مسار تصادم مع بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بعد أن قالت إنها لن تدعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وقبل اجتماع بين الاثنين في أدنبرة في وقت لاحق اليوم، قالت ديفيدسون في مقال لها على موقع "سكوتيش ميل": "لا أعتقد أنه يجب على الحكومة متابعة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وإذا كان الأمر يتعلق بذلك، فأنا لن أدعمها". وأضافت: "لقد كتبت لأخبر رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، بذلك، العام الماضي، وأكدت موقفي لخليفها عندما تحدثت إليه الأسبوع الماضي".
ناقلة-نفط (1)

هل تقحم إيران الصين في أزمة مضيق هرمز؟

باتت التوترات في مضيق هرمز تنذر بمزيد من العواقب السياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في أعقاب التصعيد الأخير بين طهران ولندن بشأن الناقلة التي تحتجزها السلطات الإيرانية منذ أسبوعين تقريبا، الأمر الذي دفع بريطانيا لاتخاذ عدد من الإجراءات. وجاء على رأس تلك الإجراءات البريطانية، قرار زيادة الوجود العسكري للمملكة المتحدة في خليج هرمز، بما يسمح لها بمرافقة كل الناقلات التجارية والنفطية، وتقديم الحماية اللازمة لها ضد أي تجاوزات أو تهديدات في تلك المنطقة الحيوية.
دومينيك-راب

بريطانيا تحسم عرض تبادل الناقلات مع إيران

أكد وزير الخارجية البريطاني الجديد، دومينيك راب، أنه لن يكون هناك تبادل للناقلات المحتجزة مع إيران، في أحدث تصريح بشأن التوتر المتزايد بين الدولتين مؤخرا، لافتًا إلى أن واشنطن تدعم مبادرة لأمن الخليج يقودها الاتحاد الأوروبي. ويأتي تصريح الوزير البريطاني، بعدما تحدثت مصادر لشبكة «سكاي نيوز» عن نية لندن إرسال مزيد من القوات إلى الخليج، حيث ستتمركز في البحرين، ضمن الجهود البريطانية لتأمين الملاحة البحرية التي تهددها اعتداءات إيران خلال الفترة الماضية.
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ماكرون-وترامب

ترامب يهين ماكرون ويهدده: غبي.. وسيدفع الثمن من «النبيذ»

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بطريقة? مهينة، إذ ألصق يه صفة "الغباء"، تعليقا على فرض ضريبة فرنسية على شركات الإنترنت العملاقة، مهددا بفرض ضريبة مماثلة على النبيذ الفرنسي، إذ كتب ترامب، اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "فرضت فرنسا لتوها ضريبة رقمية على شركاتنا الأمريكية التكنولوجية الكبرى. إذا كان ثمة طرف ينبغي أن يفرض ضريبة عليها، فهو البلد الأم، الولايات المتحدة"، مضيفا: "سنرد قريبا بالمثل، بعد غباء ماكرون. لقد قلت دائما إن النبيذ الأمريكي أفضل من النبيذ الفرنسي".
الشرطة-الأمريكية

مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية

شهدت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، مقتل أشخاص بالرصاص وأصيب اثنان في إطلاق نار عبر أربعة أحياء، مما دفع الشرطة لبدء حملة ملاحقة استمرت 12 ساعة قبل أن تتمكن من إلقاء القبض على المسلح المشتبه به. وقال متحدث باسم شرطة المدينة، بحسب وكالة "رويترز"، إن المشتبه به يدعى جيري زاراجوزا (26 عاما) وإنه محتجز على ذمة اتهامات بالقتل فيما يتعلق بقتل والده وشقيقه وإصابة والدته بطلق ناري. ولم يذكر المتحدث أسماء الضحايا، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك".
التغلب-على-حر-الصيف

أوروبا على خط الاستواء.. 6 دول تستقبل موجة حارة

قالت كلير نوليس المتحدثة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن أجزاء كبيرة من أوروبا سوف تشهد موجة حارة أخرى هذا الأسبوع، مع توقع بأن يتم تسجيل أرقام جديدة"، إذ أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في أجزاء من ألمانيا ودول البنلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج)، وذلك في ذروة الموجة، غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، مشيرة إلى أن فرنسا سجلت الليلة الماضية عددا من سجلات درجات الحرارة الدنيا في الجنوب الغربي بما في ذلك 24.8 في (بوردو) و24.6 في (تولوز).
احتجاجات-حركة-السترات-الصفراء-فى-فرنسا (3)

في يوم الباستيل.. اعتقال 152 من «السترات الصفراء»

اندلعت اشتباكات عنيفة مصحوبة بالغاز المسيل للدموع بين الشرطة الفرنسية وحركة السترات الصفراء فى ذكرى احتفال البلاد بالعيد الوطني "يوم الباستيل"، بحسب "رويترز". وذكرت وكالة الأنباء أن الشرطة الفرنسية فرقت تجمعًا لمتظاهرى السترات الصفراء فى حى الشانزيليزيه، بينما رشق المتظاهرون الشرطة بمقذوفات متنوعة. وأضافت أن مجموعات أخري من المتظاهرين المقنعين بدأت اقتحام الحى مجددا والإشتباك مع الشرطة. وتابعت "رويترز" نقلًا عن مصادر أمنية وقضائية أن الشرطة اعتقلت 152 من السترات الصفراء لاشتراكهم في الاشتباكات.
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