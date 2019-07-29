جريمة

إخماد حريق محدود بكنيسة الأنبا بولا في شبرا الخيمة

تحرير:محمد أبو زيد ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ ص
سيارة إطفاء - أرشيفية
سيارة إطفاء - أرشيفية
تمكنت قوات الحماية المدنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق محدود شب بكنيسة الأنبا بولا بشارع أحمد عرابي بمدينة بشبرا الخيمة. تلقى اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم حسين، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق محدود بكنيسة الأنبا بولا الكائنة بحارة محمد عفيفي المتفرع من شارع أحمد عرابي بمدينة شبرا الخيمة. وانتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتبين أن الحريق شب بحجرة إعداد الطعام بالكنيسة.
ودفعت قوات الحماية المدنية، بـ3 سيارات إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.وكشفت التحريات الأولية، أن الحريق شب بإحدى الحجرات في الدور الرابع والتي تحتوي على أخشاب، وذلك بسبب ماس كهربائي، وعلى الفور تم إبلاغ الحماية المدنية والتى دفعت
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لعدم قدرتها على الإنجاب.. سيدة تقتل طفلين بالبحيرة

تجردت ربة منزل بمحافظة البحيرة من كل مشاعر الإنسانية، حين أقدمت على قتل طفلى زوجها لعدم قدرتها على الإنجاب. البداية تعود إلى نحو 3 أشهر مضت، حين توفى ابن الزوج، دون أن يرتاب أحدهم فى وفاته، لكن وبعد مرور الأشهر الأربعة توفيت شقيقته هى الأخرى، وهو ما أثار شكوك الأب، التى أكدتها تحريات المباحث التى أثبتت أن زوجته هى المتهمة بقتل طفليه، وتم القبض عليها. وأمام الأجهزة الأمنية، اعترفت الزوجة «هناء. ط»، 26 سنة، بقتل طفلى زوجها «أنور. ع»، بعد زواجهما بنحو 4 أشهر، وذلك لمعاناتها من العقم، وعدم قدرتها على الإنجاب.
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بعد المشدد.. ننشر قائمة ممتلكات «اللبان» في قضية «الملايين»

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار علي الهواري، الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية الملايين»، والمتهم فيها جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، بتحقيق كسب غير مشروع، إذ عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة، مع إلزامه برد مبلغ 173 مليونًا و720 ألفًا، إذ أوضحت التحقيقات أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة فى ثروته بعد توليه الوظيفة العامة.
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تجديد حبس الصحفية شروق أمجد 45 يوما

قبلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، يوم الإثنين، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاستئناف المقدم من نيابة أمن الدولة، على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد بتدابير احترازية، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وجددت المحكمة حبسها 45 يوما جديدة، على خلفية الإتهامات الموجهة إليها.
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إخماد حريق هائل في شركة سياحة بوسط البلد (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الإثنين، على حريق نشب بشركة سياحية في شارع محمود بسيونى المتفرع من ميدان طلعت حرب بمنطقة وسط البلد، بعدما نجح رجال الإطفاء في محاصرة ألسنة اللهب التي ارتفعت إلى عنان السماء، فيما حرصت قوات الحماية المدنية بالتعاون من رجال مباحث القاهرة على إخلاء الشركة من العاملين بها، لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء، ضمانا لعدم إصابة أحدهم بأى اختناقات بسبب تصاعد الدخان، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحريق، وقررت ندب خبراء المعمل الجنائي لبيان أسبابه وحصر تلفيات الحريق.
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مشاجرة بالخرطوش في شبرا الخيمة.. وإصابة 3 أشخاص

شهدت منطقة الفرنواني بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، مشاجرة بالخرطوش بين طرفين بسبب خلافات مالية، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة، من بعض الأهالي بحدوث مشاجرة وسقوط مصابين، وبالانتقال تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول "إ.ع.ع- 25 عاما" موظف بشركة أدوية، وأصيب برش خرطوش بالقدم اليسرى، و"أ.ع.م- 18 عاما" طالب، وأصيب بجرح عميق بالأنف، وطرف ثان "ك.م.ع- 27 عاما" عامل، أصيب بجروح وكدمات بالوجه والقدم اليسرى، و"م.ب.م- 20 عاما"، عاطل وسابق اتهامه في قضية سلاح.
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بسبب تكييف.. السيطرة على حريق بعقار في الإسكندرية

شب حريق هائل فى شقة سكنية بمنطقة كامب شيزار بدائرة قسم شرطة باب شرقي فى محافظة الإسكندرية، وذلك فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حيث انتاب سكان العقار مقر اشتعال الحريق، حالة من الفزع الشديدة والقلق وغادر بعضهم مسكنه إلى الشارع وذلك تحسبا لامتداد الحريق إلى منازلهم، حيث شب الحريق فى الطابق الحادي عشر وذلك فى الوقت الذى هرعت فيه سيارات الشرطة والمطافئ ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحريق محل البلاغ فى محاولة للسيطرة على الحريق وانقاذ سكان العقار.
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نص اعترافات الممرضة المتهمة ببتر «عضو ذكري» طفل شبرا

واقعة قلبت الدنيا رأسا على عقب وكانت وما زالت حديث المواقع الإخبارية والسوشيال ميديا وهى اتهام مواطن يُدعى "أشرف حلمى" مقيم في منطقة منطى بشبرا الخيمة لممرضة بإجراء عملية طهارة بشكل خاطئ لابنه "م" البالغ من العمر، شهر، تسببت فى مضاعفات وحدوث غرغرينة تطلبت استئصال عضوه الذكري بالكامل والقضاء على ذكورته وعمل فتحة لمجرى البول أسفل البطن لإنقاذ حياته، وعلى الفور شكّلت مديرية الصحة لجنة لإجراء تحقيق واسع فى القضية وأحالت الموضوع برمته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ ما يلزم قانونا.
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قتيلان و11 مصابا في تصادم عربة إطفاء وميكروباص بالسويس

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 11 آخرين، في حادث تصادم ميكروباص مع سيارة إطفاء أول طريق كورنيش السويس الجديد. كان مرفق الاسعاف بالسويس، قد تلقى بلاغا من المواطنين بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة تابعة للحماية المدنية. وعلى الفور، انتقلت سيارات الاسعاف الى مكان الحادث ونقلت حالتين وفاة منهم سيدة تدعى "أشواق فكرى عباس" تبلغ من العمر 43 عاما وجارٍ التعرف على هوية الشخص الآخر.
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