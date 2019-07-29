إخماد حريق محدود بكنيسة الأنبا بولا في شبرا الخيمة

تحرير:محمد أبو زيد ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ ص

سيارة إطفاء - أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق محدود شب بكنيسة الأنبا بولا بشارع أحمد عرابي بمدينة بشبرا الخيمة. تلقى اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم حسين، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق محدود بكنيسة الأنبا بولا الكائنة بحارة محمد عفيفي المتفرع من شارع أحمد عرابي بمدينة شبرا الخيمة. وانتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتبين أن الحريق شب بحجرة إعداد الطعام بالكنيسة.

ودفعت قوات الحماية المدنية، بـ3 سيارات إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.وكشفت التحريات الأولية، أن الحريق شب بإحدى الحجرات في الدور الرابع والتي تحتوي على أخشاب، وذلك بسبب ماس كهربائي، وعلى الفور تم إبلاغ الحماية المدنية والتى دفعت