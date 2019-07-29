مهاجمة قس وتقييده في مبنى كنسي غربي ألمانيا

تحرير:التحرير ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ ص

الشرطة الألمانية

شهدت مدينة بوخوم غربي ألمانيا، أمس الأحد، تعرض قس لهجوم وحشي أسفر عن إصابته بإصابات خطيرة داخل مبنى كنسي بالمدينة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وأوضحت الشرطة، أن مجهولا قام بالدخول عنوة إلى المبنى التابع للكنيسة، وبمجرد أن دخل القس 66 عامًا، إلى المبنى في وقت لاحق هاجمه اللص وأصابه وقيده. وسمع أحد المارة صوت استغاثة القس وأبلغ الشرطة التي اكتشفت أن اللص لاذ بالفرار ولم توضح الشرطة بعد المحتويات التي سرقها، وجرى نقل القس إلى المستشفى حيث يعاني من إصابات خطيرة.

على جانب آخر، أصيب 29 شخصا، بينهم 6 في حالة خطيرة، عندما سقط فرع شجرة كبير على الجمهور في مسرح في الهواء الطلق السبت الماضي في شمال ألمانيا، وفقا للشرطة الألمانية.وتوقف العرض في بلدة شفيرين وتم إعادة المشاهدين إلى منازلهم بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى، ولم تقدم الشرطة المزيد من التفاصيل، بحسب "د