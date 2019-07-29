مصرع سيدة وابنها بالشرقية أثناء توجههما لمطار القاهرة لأداء الحج

تحرير:التحرير ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٥ ص

انقلاب سيارة - أرشيفية

لقيت سيدة وابنها مصرعهما، إثر وقوع انقلاب سيارة بمحافظة الشرقية أثناء توجهها إلى مطار القاهرة فى رحلتها لأداء فريضة الحج، حيث انقلبت سيارتهما الملاكي بطريق بلبيس القاهرة الصحراوي. واستقبل مستشفى بلبيس المركزي، جثتين للسيدة نجوي ونجلها يسري أكمل وثلاثة مصابين هم الابن الثاني والخالة والسائق محمد رفعت، جميعهم من قرية الزنكلون مركز الزقازيق على إثر انقلاب السيارة الملاكي التي تقلهم. وتوفي المصاب السائق محمد رفعت بعد نقله المستشفى أثناء محاولة إنقاذه، وبقية المصابين فى حالة خطرة.