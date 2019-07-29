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قتلى وجرحى في إطلاق نار بمعرض غدائي بكاليفورنيا

تحرير:التحرير ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣٣ ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
أطلق شخص مجهول النار في معرض للمواد الغذائية في ولاية كاليفورنيا، فيما قال متحدث باسم الشرطة إن هناك ضحايا قد وقعوا جراء الهجوم، حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية". ولم تتوافر تفاصيل تذكر حتى الآن، لكن محطة "إن.بي.سي باي إيريا" أوضحت أنه تم إبلاغ أطقم الإسعاف عن سقوط 11 شخصا بعد دوي إطلاق نار في مهرجان جيلروي جارليك السنوي في جيلروي جنوبي سان هوزيه. وعرضت مقاطع مصورة بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي رواد المهرجان يجرون بشكل مرتبك في شتى الاتجاهات في الوقت الذي كان يمكن فيه سماع صوت فرقعة عالية في الخلفية.
وسمع صوت امرأة في المقطع وهي تقول "ماذا يحدث؟ "من الذي يطلق النار في مهرجان جارليك".ويتضمن مهرجان جيلروي جارليك الذي تأسس عام 1979 موادا غذائية ومشروبات وعروضا فنية حية ومنافسات في مجال الطهي.ويقول المهرجان إن متطوعين يستضيفونه ويصف نفسه بأنه أكبر معرض غذائي صيفي في العالم.وشهدت بلدة بروكلين التابعة
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أحداث-11-سبتمبر

ترامب يوقع قانون تمديد الرعاية لضحايا 11 سبتمبر

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، مشروع قانون لرعاية رجال الإنقاذ الناجين من الهجمات الإرهابية في نيويورك في 11 سبتمبر 2001. وفي الأسبوع الماضي، صوّت مجلس الشيوخ على إعادة تمديد العمل بصندوق تعويضات ضحايا 11 سبتمبر لمدة 73 عامًا، بأغلبية ساحقة من 97 صوتا مقابل صوتين معارضين. فبعد سنوات من النزاعات داخل الكونجرس، صوت مجلس الشيوخ رسميا على إعادة تمديد العمل بصندوق تعويضات ضحايا الحادي عشر من سبتمبر، وتوفير الدعم المالي بشكل فعال للمساعدة في دفع فواتير الرعاية الصحية لآلاف رجال الإنقاذ والناجين من الهجمات.
دان كوتس

لماذا ترك رئيس الاستخبارات الأمريكية منصبه؟

لم تعرف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فترات طويلة من الاستقرار على مدى أكثر من عامين ونصف على الوجود في البيت الأبيض، حيث كانت الاستقالات موجودة بصفة دائمة على مكتب الرئيس الأمريكي خلال تلك الفترة التي قضاها على رأس قيادة البلاد سياسيًا. كان دان كوتس، وهو المسؤول الأول عن كل أجهزة الاستخبارات الوطنية في الولايات المتحدة، صاحب أحدث طلب للاستقالة خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة أنه أحد أكثر مسؤولي الإدارة الأمريكية الذين دخلوا في صدامات سياسية عنيفة مع الرئيس الأمريكي.
دونالد ترامب

«مثيرة للاشمئزاز».. اتهامات العنصرية تطارد ترامب

منذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منصبه في شهر يناير من عام 2017، وتطارده الاتهامات بالعنصرية، سواء ضد الأقليات العرقية أو المهاجرين، أو المسلمين. والآن يواجه ترامب، اتهامات جديدة بالعنصرية، بعد تصريحاته، يوم أمس السبت، التي هاجم فيها نائبا ديمقراطيا من أصول إفريقية، ووصف مدينة بالتيمور ذات الأغلبية السوداء بأنها "فوضى مثيرة للاشمئزاز". وجاءت تصريحات ترامب في سلسلة من التغريدات شديدة اللهجة التي استهدفت النائب الديمقراطي إيليا كامينجز، وهو من أبرز منتقدي إدارة ترامب، والنائب عن مدينة بالتيمور.
المناظرة الديمقراطية 1

قبل ثاني مناظرة.. اشتعال انتخابات الحزب الديمقراطي

يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، سيكون الناخبون الأمريكيون على موعد مع الجولة الثانية من المناظرات الرئاسية التي تسبق الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، لاختيار مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. ويدخل جو بايدن، نائب الرئيس السابق باراك أوباما، هذه الانتخابات متخليا عن عقود من مناصرة التعامل الحازم مع الجريمة، للترشح تحت لواء إصلاح العدالة الجنائية. وفي الوقت نفسه اقترحت المدعي العام السابق كامالا هاريس، إلغاء تجريم "الحشيش"، كما كشف بيت بوتيجيج، الذي لا يلقى تأييدا من الناخبين ذوي الأصول الإفريقية، عن خطة للتصدي للعنصرية.
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الشرطة-الفرنسية (3)

3 قتلى في إطلاق نار قرب تولون جنوب فرنسا

أفادت قناة "العربية"، بمقتل 3 أشخاص في إطلاق نار قرب تولون جنوب فرنسا، وفر الجاني إلى جهة مجهولة واستبعدت الشرطة شبهة الإرهاب، ورجحت أن يكون سبب الحادث الذي وقع في حدود الساعة 19:45 بتوقيت فرنسا، والذي تسبب في وفاة شخصين مستهدفين وامرأة ضحية جانبية، وجرح رجل آخر، تصفية حسابات. وقالت قناة BFMTV الفرنسية، إن المتهم بإطلاق النار تحصّن بالفرار، فيما لم يتم بعد الكشف عن أسباب الواقعة.
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في إطلاق نار بنيويورك

شهدت بلدة بروكلين التابعة لمدينة نيويورك الأمريكية، أمس السبت، مقتل شخص وإصابة 11 آخرين على الأقل في إطلاق نار على تجمع كبير في ملعب بالهواء الطلق، بحسب "د ب أ" وكالة الأنباء الألمانية. وقالت الشرطة إن الناس تدافعوا مذعورين من مكان الحادث بعد اندلاع إطلاق النار قبل الساعة 11 مساءً بالتوقيت المحلي. وذكر موقع "نيويورك ديلي نيوز" الإخباري الأمريكي أن مصدرا بالشرطة قال إن شخصا قتل في مكان الحادث، وقالت مصادر أخرى إن طفلاً واحدًا على الأقل كان من بين المصابين.
الشرطة-الأمريكية

مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية

شهدت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، مقتل أشخاص بالرصاص وأصيب اثنان في إطلاق نار عبر أربعة أحياء، مما دفع الشرطة لبدء حملة ملاحقة استمرت 12 ساعة قبل أن تتمكن من إلقاء القبض على المسلح المشتبه به. وقال متحدث باسم شرطة المدينة، بحسب وكالة "رويترز"، إن المشتبه به يدعى جيري زاراجوزا (26 عاما) وإنه محتجز على ذمة اتهامات بالقتل فيما يتعلق بقتل والده وشقيقه وإصابة والدته بطلق ناري. ولم يذكر المتحدث أسماء الضحايا، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك".
الظلام يكسو مانهاتن في نيويورك

مانهاتن بلا كهرباء.. قلب نيويورك يغرق في ظلام دامس

شهد قطاع كبير من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأمريكية ظلاما دامسا، السبت، بعد انفجار محول مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مترو الأنفاق والمتاجر ومسارح برودواي. وحرم نحو 42 ألف شخص من الكهرباء عند حلول المساء، في غرب مانهاتن، بحسب شركة «كون إديسون»، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية». وبحسب وكالة «فرانس برس»، عاد التيار الكهربائي بعد الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت جرينتش). ونشر العشرات من مستخدمي الإنترنت صورًا على شبكات التواصل الاجتماعي لمحطّات المترو وقد عمها الظلام الدامس بسبب انقطاع الكهرباء.
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