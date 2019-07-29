مثل هذا اليوم.. تتويج الملك فاروق ملكًا على عرش مصر

تحرير:التحرير ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٧ ص

الملك فاروق

في مثل هذا اليوم 29 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1870: وضع قانون دار الكتب المصرية الأول ولائحة نظامها، وبمقتضاه قامت دار الكتب، وبدأت صفحة جديدة من صفحات تاريخ مصر الفكري. في عام 1921: أدولف هتلر يتولى رئاسة حزب العمال القومي الاشتراكي. في عام 1937: تتويج الملك فاروق ملكًا على عرش مصر رسميًا وذلك بعد وصوله لسن الرشد. في عام 1957: تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

في عام 1958: إنشاء وكالة الفضاء الأمريكية - ناسا.في عام 1996: المعارضة العراقية تعلن فشل عملية لاغتيال الرئيس صدام حسين، وإعدام ثلاثة عسكريين قادوا المحاولة.في عام 2018: الإفراج عن الطفلة الفلسطينية عهد التميمي من السجون الإسرائيلية، بعد 8 شهور من اعتقالها بتهمة "إعاقة عمل جندي إسرائيلي، وإهانته".في