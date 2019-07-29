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20 قتيلا و50 جريحا في هجوم على المرشح لمنصب نائب الرئيس الأفغاني

تحرير:رويترز ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٣٤ ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
أعلنت الحكومة الأفغانية، اليوم الإثنين، إن ما لا يقل عن 20 شخصا لقوا حتفهم كما أصيب 50 آخرون في انفجار قوي أعقبه هجوم بالأسلحة النارية على مكتب أمر الله صالح المرشح لمنصب نائب الرئيس في العاصمة كابول يوم الأحد. وأصيب صالح المرشح لمنصب النائب مع الرئيس أشرف غني بجروح طفيفة في الهجوم. وقالت وزارة الداخلية إن القوات الأفغانية قتلت أربعة مسلحين بالرصاص وأنقذت أكثر من 150 مدنيا خلال العملية التي استمرت 6 ساعات.
وفي 27 يوليو، أعلنت السلطات الأفعانية عن وقوع انفجار بسيارة مفخخة في حي آب باند في إقليم غازني بوسط البلاد. وذكرت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية أن الانفجار أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 15 شخصًا بجروح، غير أنها لم تذكر المزيد من التفاصيل. وكان تنظيم "داعش" الإرهابي قد أعلن مسؤوليته عن الانفجارين المتتابعين
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تفاصيل تبرئة 12 إسرائيليا من تهمة اغتصاب بريطانية

في الثامن عشر من شهر يوليو الجاري، ألقت السلطات القبرصية القبض على 12 مواطنا إسرائيليا تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا بتهمة اغتصاب امرأة في منتجع بالدولة المتوسطية. حيث قالت امرأة بريطانية تبلغ من العمر 19 عاما إن المتهمين اغتصبوها بشكل جماعي في غرفة فندق في بلدة منتجع "أيا نابا" بقبرص. إلا أن القضية التي أثارت نعرات قومية في إسرائيل، أخذت منحى غير متوقع أمس الأحد بعد إطلاق السلطات القبرصية سراح المتهمين، وألقت بالقبض على المرأة البريطانية، حيث أطلق سراح 5 من المشتبه بهم يوم الخميس، وأعيدوا إلى إسرائيل، فيما تم إطلاق سراح الآخرين يوم الأحد.
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فوز جونسون يهدد بانفصال أسكتلندا عن بريطانيا

وضعت روث ديفيدسون، رئيسة حزب المحافظين الأسكتلندي، نفسها في مسار تصادم مع بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بعد أن قالت إنها لن تدعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وقبل اجتماع بين الاثنين في أدنبرة في وقت لاحق اليوم، قالت ديفيدسون في مقال لها على موقع "سكوتيش ميل": "لا أعتقد أنه يجب على الحكومة متابعة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وإذا كان الأمر يتعلق بذلك، فأنا لن أدعمها". وأضافت: "لقد كتبت لأخبر رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، بذلك، العام الماضي، وأكدت موقفي لخليفها عندما تحدثت إليه الأسبوع الماضي".
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هل تقحم إيران الصين في أزمة مضيق هرمز؟

باتت التوترات في مضيق هرمز تنذر بمزيد من العواقب السياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في أعقاب التصعيد الأخير بين طهران ولندن بشأن الناقلة التي تحتجزها السلطات الإيرانية منذ أسبوعين تقريبا، الأمر الذي دفع بريطانيا لاتخاذ عدد من الإجراءات. وجاء على رأس تلك الإجراءات البريطانية، قرار زيادة الوجود العسكري للمملكة المتحدة في خليج هرمز، بما يسمح لها بمرافقة كل الناقلات التجارية والنفطية، وتقديم الحماية اللازمة لها ضد أي تجاوزات أو تهديدات في تلك المنطقة الحيوية.
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بريطانيا تحسم عرض تبادل الناقلات مع إيران

أكد وزير الخارجية البريطاني الجديد، دومينيك راب، أنه لن يكون هناك تبادل للناقلات المحتجزة مع إيران، في أحدث تصريح بشأن التوتر المتزايد بين الدولتين مؤخرا، لافتًا إلى أن واشنطن تدعم مبادرة لأمن الخليج يقودها الاتحاد الأوروبي. ويأتي تصريح الوزير البريطاني، بعدما تحدثت مصادر لشبكة «سكاي نيوز» عن نية لندن إرسال مزيد من القوات إلى الخليج، حيث ستتمركز في البحرين، ضمن الجهود البريطانية لتأمين الملاحة البحرية التي تهددها اعتداءات إيران خلال الفترة الماضية.
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الجيش اللبناني

4 قتلى في حفل زفاف «دموي» بلبنان بسبب موال غنائي

قُتل 4 أشخاص وأصيب آخرين، بعد انقلاب حفل زفاف في منطقة بعلبك في البقاع شرقي لبنان الى أشبه بمجزرة، على خلفية اشتباكات أدت إلى إطلاق نار. الصادم في القصة ان "موّالا غنائيا" كان سببا في اندلاع الاشتباك المسلح، فوفق معلومات محلية، بدأ الاشكال منتصف ليل السبت خلال حفل زفاف في بلدة يونين في منطقة بعلبك خلا تأدية فنان لموال غنائي استفز أحد المدعوين، ليتطور إلى تلاسن وإطلاق نار، وانتهى بمقتل الفنان و3 أشخاص اخرين. وعلى خلفية الحادث، شهدت منطقة بعلبك توتراً أمنيا كبيرا، واستمر إطلاق القذائف في الهواء طوال أمس الأحد في حي الشراونة.
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إصابة 15 شخصًا في انفجار سيارة مفخخة وسط أفغانستان

أعلنت السلطات الأفعانية عن وقوع انفجار بسيارة مفخخة في حي آب باند في إقليم غازني بوسط البلاد في وقت مبكر من اليوم السبت. وذكرت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية أن الانفجار أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 15 شخصًا بجروح، غير أنها لم تذكر المزيد من التفاصيل. وكان تنظيم "داعش" الإرهابي قد أعلن مسؤوليته عن الانفجارين المتتابعين اللذين وقعا، الخميس الماضي، في العاصمة الأفغانية "كابول"، وذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية أمس الجمعة، أن التنظيم الإرهابي أعلن ذلك عبر وكالة "أعماق" التابعة له، حيث زعم داعش بأن هو المسؤول عن الانفجارات المتتالية.
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بعد مقتل 5 أشخاص.. 3 انفجارات تهز العاصمة الأفغانية

قال مسؤولون بالحكومة إن انفجارين وقعا في العاصمة الأفغانية كابول يوم الخميس بعد دقائق من انفجار قنبلة في حافلة تقل موظفين حكوميين مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص. وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية "وقع انفجار قرب موقع انفجار الحافلة والثاني في الجزء الشرقي من المدينة". كان مسؤولون قالوا في وقت سابق إن 5 أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب 10 عندما انفجرت قنبلة تم تثبيتها في الحافلة التي تقل موظفين بالحكومة. وقال شاهد، إن حافلة صغيرة اشتعلت فيها النيران وإنه رأى عددا من المصابين وبعض الجثث، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات.
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مقتل شخصين وفقدان 12 في انفجار مصنع غاز بالصين

وقع انفجار في مصنع للغاز بمدينة "ييما" بمقاطعة "خنان" وسط الصين، اليوم الجمعة، ما تسبب في مقتل شخصين، وفقدان 12 آخرين. وذكرت سلطات المقاطعة، في بيان اليوم, أن الانفجار وقع الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي لبكين في ورشة تابعة للمصنع، ما تسبب في سقوط ضحايا، إلى جانب تهشم النوافذ والأبواب ووقف خطوط الانتاج. وفي أول يوليو الجاري، أعلنت سلطات مقاطعة آنهوى شرقى الصين مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين فى انفجار وقع بمصنع للكيماويات فى مدينة "بنغبو" بالمقاطعة.
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