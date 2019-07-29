20 قتيلا و50 جريحا في هجوم على المرشح لمنصب نائب الرئيس الأفغاني

تحرير:رويترز ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٣٤ ص

انفجار - أرشيفية

أعلنت الحكومة الأفغانية، اليوم الإثنين، إن ما لا يقل عن 20 شخصا لقوا حتفهم كما أصيب 50 آخرون في انفجار قوي أعقبه هجوم بالأسلحة النارية على مكتب أمر الله صالح المرشح لمنصب نائب الرئيس في العاصمة كابول يوم الأحد. وأصيب صالح المرشح لمنصب النائب مع الرئيس أشرف غني بجروح طفيفة في الهجوم. وقالت وزارة الداخلية إن القوات الأفغانية قتلت أربعة مسلحين بالرصاص وأنقذت أكثر من 150 مدنيا خلال العملية التي استمرت 6 ساعات.

وفي 27 يوليو، أعلنت السلطات الأفعانية عن وقوع انفجار بسيارة مفخخة في حي آب باند في إقليم غازني بوسط البلاد. وذكرت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية أن الانفجار أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 15 شخصًا بجروح، غير أنها لم تذكر المزيد من التفاصيل. وكان تنظيم "داعش" الإرهابي قد أعلن مسؤوليته عن الانفجارين المتتابعين