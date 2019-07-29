«صيادلة الإسكندرية»: تصريحات وزيرة الصحة «مُهينة»

تحرير:محمد مجلي ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤٥ ص

وزيرة الصحة

وصفت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، تصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بمقر التأمين الصحي ببورسعيد، أول من أمس، بـ"المهينة" عن الصيادلة، والذى حاولت فيها التقليل من دور الصيدلى، مما تسبب فى أزمة كبرى فى المنظومة الصحية، واحتقان بالغ وهياج للرأى العام الصيدلى، وهو الأمر المستنكر من مسؤول دولة يجب أن يكون داعم لجميع القائمين على المنظومة الصحية، خاصة وأن الدولة بصدد استكمال مشروعات قومية تعنى بالصحة وخدمة المواطن وتحترم جميع القائمين على ذلك.

وطالبت النقابة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بالتدخل الفورى فيما أُثير وتسبب فى "هياج" للرأي العام وربع مليون صيدلى، فضلا عن حدوث حالة من الاحتقان بين أركان المنظومة الصحية، مؤكدًا أن تصريحات الوزيرة هى مسؤولية على الدولة وتعبير عن سياسات مؤسساتها، وأنه يجب أن يعى المسؤول ما يقول للحفاظ على هيبة