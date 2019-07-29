رياضة

دي بروين: 85 نقطة ستكون كافية للتتويج بالبريميرليج

٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٤ ص
كيفين دي بروين
كيفين دي بروين
يرى متوسط الميدان البلجيكي كيفين دي بروين، أن فريقه مانشستر سيتي ربما لا يحتاج إلى حصد عدد كبير من النقاط للفوز بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي، وجمع السيتي 198 نقطة في آخر موسمين، وتحيط بالفريق توقعات هائلة مرة أخرى قبل بداية الموسم الجديد، ومع ذلك يرى دي بروين بأن 85 نقطة قد تكون كافية للفوز بلقب الدوري الموسم المقبل، وقال دي بروين في هذا الشأن: "لا نحتاج إلى تحطيم أرقام آخر موسمين، 85 نقطة ستكون كافية للفوز باللقب"، وذلك حسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
وأضاف البلجيكي: "الأمر لا يتعلق بالتطور، بل بالحفاظ على ثبات المستوى، ومحاولة الظهور بشكل جيد في كل مباراة والفوز بها، الأمر لا يتعلق بتقديم ما هو أفضل، ففي ببعض الأحيان لا يوجد أفضل مما تقدمه". وواصل دي بروين: "الفوز كل موسم بما فزنا به في آخر عامين أمر صعب للغاية، ولكن من الجيد وجودنا دائمًا للمنافسة". وعن
اقرأ المزيد
محمد-عواد-حارس-الوحدة-السعودي

عواد يوجه رسالة لإدارة الإسماعيلي: «سيبوني أمشي»

كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلى، عن رغبته القوية فى الانضمام لنادى الزمالك خلال الموسم القادم 2019 - 2020. جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، طالب خلالها إدارة الإسماعيلي بالموافقة على تحقيق رغبته فى تمثيل نادى الزمالك. وأشار عواد إلى أن نادى الزمالك بدأ التفاوض مع إدارة الإسماعيلي، التى وافقت بالفعل على الصفقة وأعطته تأشيرة الانتقال للفريق الأبيض، لكن حدث تعثر فى المفاوضات عند وضع اللمسات الأخيرة، مؤكدا أنه استلم بالفعل مقدم تعاقد عن انتقاله.
محمود-الخطيب (2)

الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، بعد الإساءة التي وجها الأخير لمسؤولي القلعة الحمراء. وأعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن مجلس الأهلي كلفه بتقديم ببلاغ للنائب العام، لافتًا إلى أنه سينفذ التكليف خلال الساعات المقبلة. وقال المستشار القانوني للقلعة الحمراء، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: «تم تكليفي من مجلس إدارة النادي الأهلي، بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك، وسأقوم بالتنفيذ خلال ساعات».
احمد-حسام-ميدو

ميدو: المقاصة حصل على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن حصول النادي الفيومي على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم لاعب الزمالك، موضحًا أنه أقنع اللاعب بالانتقال للفريق وأنه سيستفيد فنيا من هذه الخطوة وشدد ميدو على عدم تدخله في المفاوضات المادية بين إدارة المقاصة واللاعب؛ لأنها شأن خاص بالطرفين مؤكدًا أن المفاوضات حول قيمة العقد بين اللاعب والنادي لاتزال جارية حتى الآن وفي حالة الوصول لاتفاق سيتم الإعلان عن الصفقة وقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.
اقرأ المزيد من الأخبار
جوارديولا - كلوب (3)

جوارديولا يوجه تحذيرا شديد اللهجة لليفربول

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا رغبة لاعبيه في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بنجاح الموسم المقبل، وقال بيب في هذا الشأن: "يشعر اللاعبون بالجوع الشديد للتتويج بالمزيد من الألقاب، أنا أعرفهم جيدًا ولا أشكك أبدًا في ما يمكنهم فعله، ارتكبنا بعض الأخطاء في الفترة الإعدادية، ولكن هذا جيد حتى نعالج كل شيء، لا أشك في أن الفريق سيكون جاهزًا، وتنتظرنا مباراة صعبة أمام ليفربول في الدرع الخيرية ستمثل لنا اختبارا كبيرا قبل بداية الموسم"، وذلك حسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
رحيم سترلينج (2)

سترلينج: سعدت لفوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا

أشار رحيم سترلينج، نجم مانشستر سيتي، إلى سعادته لفوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي سيبقى الهدف الرئيسي لمانشستر سيتي في الموسم الجديد، ورحل سترلينج عن ليفربول في عام 2015 لينضم إلى السيتي، الذي نجح في الفوز معه بـ5 ألقاب، من بينها لقبان متتاليان في الدوري الإنجليزي تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا، وكان آخرها الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة فقط عن ليفربول، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
محمد-صلاح

صلاح يتصدر قائمة المراهنات للفوز بالحذاء الذهبي

يعد الفوز بالحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الإنجليزي، من أبرز الأسواق العالمية في كرة القدم التي يتم التراهن عليها قبل بداية كل موسم، وبعد فوز الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج بالحذاء الذهبي الموسم الماضي بتسجيل الثلاثي 22 هدفًا، يتصدر صلاح حاليًا قائمة المراهنات للفوز بالحذاء الذهبي للموسم الثالث على التوالي، خاصة أنه من المنتظر منافسة ليفربول بقوة على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، بعد خسارة سباق اللقب الموسم المنقضي بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، حسب موقع "جول" في نسخته العالمية.
فولهام- تشيلسي‎ (2)

عقوبة الفيفا أمل شباب تشيلسي في التألق

لا زالت محكمة التحكيم الرياضية تنظر في الطعن الذي تقدم به نادي تشيلسي الإنجليزي، بخصوص عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) التي تمنعه من ضم لاعبين جدد، وذلك بسب انتهاكه للوائح التعاقد مع لاعبين تحت سن الـ18 عاماً من خارج أوروبا، ويواجه النادي، الذي أنهى الموسم في المرتبة الثالثة بالدوري الإنجليزي خلف مانشستر سيتي وليفربول، غرامة قدرها 600 ألف فرنك سويسري، وهذه العقوبة التي أثارت حفيظة إدارة النادي اللندني، كانت بمثابة هدية بالنسبة للوجوه الشابة داخل الفريق، فهي فرصة ذهبية، بالنسبة لتامي أبراهام وهودسون أودي وروبين لوفتوس شيك، وغيرهم.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org