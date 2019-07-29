دي بروين: 85 نقطة ستكون كافية للتتويج بالبريميرليج

٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٤ ص

كيفين دي بروين

يرى متوسط الميدان البلجيكي كيفين دي بروين، أن فريقه مانشستر سيتي ربما لا يحتاج إلى حصد عدد كبير من النقاط للفوز بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي، وجمع السيتي 198 نقطة في آخر موسمين، وتحيط بالفريق توقعات هائلة مرة أخرى قبل بداية الموسم الجديد، ومع ذلك يرى دي بروين بأن 85 نقطة قد تكون كافية للفوز بلقب الدوري الموسم المقبل، وقال دي بروين في هذا الشأن: "لا نحتاج إلى تحطيم أرقام آخر موسمين، 85 نقطة ستكون كافية للفوز باللقب"، وذلك حسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.

وأضاف البلجيكي: "الأمر لا يتعلق بالتطور، بل بالحفاظ على ثبات المستوى، ومحاولة الظهور بشكل جيد في كل مباراة والفوز بها، الأمر لا يتعلق بتقديم ما هو أفضل، ففي ببعض الأحيان لا يوجد أفضل مما تقدمه". وواصل دي بروين: "الفوز كل موسم بما فزنا به في آخر عامين أمر صعب للغاية، ولكن من الجيد وجودنا دائمًا للمنافسة". وعن

وأضاف البلجيكي: "الأمر لا يتعلق بالتطور، بل بالحفاظ على ثبات المستوى، ومحاولة الظهور بشكل جيد في كل مباراة والفوز بها، الأمر لا يتعلق بتقديم ما هو أفضل، ففي ببعض الأحيان لا يوجد أفضل مما تقدمه".



وواصل دي بروين: "الفوز كل موسم بما فزنا به في آخر عامين أمر صعب للغاية، ولكن من الجيد وجودنا دائمًا للمنافسة".



وعن إجازته في الصيف: "لم أفعل أي شيء على مدى 3 أسابيع سوى الابتعاد التام عن كرة القدم، فأنا ألعب لعامين متتاليين، وأردت الاستمتاع قليلًا، أشعر أنني في حالة بدنية جيدة، ولكن الأمر يتعلق بالجانب الذهني، فالأمر كان صعبًا أن تواصل اللعب لمدة عامين دون راحة".



وتابع: "كان من الضروري التهدئة ومن ثم العودة في الفترة الإعدادية، أملك الوقت الكافي الآن للتحضير لبداية الموسم الجديد".