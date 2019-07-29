«اقتحام قسم التبين وضرائب بوسي» أبرز محاكمات الإثنين

متهمو حركة حسم اعترفوا بمحاولة اغتيال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق بسبب هجومه على جماعة الإخوان وأعضائها إذ ترصدوا له بمحل سكنه عدة مرات حتى أطلقوا النار تجاهه
يمر قطار المحاكمات اليوم الإثنين بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، على رأسها محاولة اغتيال النائب العام المساعد، التى تنظرها المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، ويُحاكم فيها 304 متهمين بالانضمام لحركة حسم الإرهابية، وعلى رأسهم الوزير الأسبق فى عهد الإخوان وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر وقيادات أخرى بالجماعة. وتشمل وقائع الاتهام 17 عملية إرهابية، أكد بعض المتهمين خلال التحقيقات أنهم انتهجوا مسلك العنف عن طريق ما سموه "العمليات النوعية" التي تستهدف المنشآت العامة والحيوية بالدولة والعاملين بها.
شهدت تحقيقات القضية اعتراف المتهمين بتفاصيل عمليتي التخطيط والتنفيذ لمحاولة اغتيال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، نظرا لما سموه بالتحقيقات "تعديه اللفظي الدائم على جماعة الإخوان وأعضائها، وإفتائه بجواز قتلهم وإهدار دمهم".. مشيرين إلى أنهم قاموا برصد محل سكنه عدة مرات، وتم الاتفاق على أن يكون
شهدت تحقيقات القضية اعتراف المتهمين بتفاصيل عمليتي التخطيط والتنفيذ لمحاولة اغتيال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، نظرا لما سموه بالتحقيقات "تعديه اللفظي الدائم على جماعة الإخوان وأعضائها، وإفتائه بجواز قتلهم وإهدار دمهم".. مشيرين إلى أنهم قاموا برصد محل سكنه عدة مرات، وتم الاتفاق على أن يكون التنفيذ في 5 أغسطس 2016 من خلال إطلاق الرصاص عليه.
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وأشاروا إلى أنهم في يوم التنفيذ المتفق عليه تم توزيع الأسلحة النارية على العناصر المكلفة بإطلاق النيران على الدكتور علي جمعة، وفي غضون الساعة 12 ظهرا، ظهر الدكتور علي جمعة في مرمى المجموعتين الإجراميتين حال توجهه برفقة الحرس الخاص به من مسكنه مترجلين لمسجد "فاضل" لأداء صلاة الجمعة، وما إن أبصروه حتى ترجل عنصران مهرولين تجاهه، وأطلقا تجاهه وابلا من الأعيرة النارية من البنادق الآلية التي كانت بحوزتهم، قاصدين جميعا من ذلك قتله، غير أن تلك الأعيرة النارية لم تصبه لعدم إحكامهم التصويب.
اقتحام قسم شرطة التبين
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم طرة، محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة بـ"اقتحام قسم التبين"، بعدما كانت محكمة النقض، قضت في 5 يوليو 2018، بإلغاء أحكام السجن على 47 متهمًا وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة سكرتارية أحمد مصطفى.
تهرب بوسي
تواصل محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى، وسكرتارية وسام حنفى، نظر محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة "بوسى" بتهمة التهرب من سداد مليون و827,210 آلاف جنيه للضرائب.
كانت المحكمة قد قضت فى 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسى، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.
وأسندت النيابة للفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة "ببوسى"، تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات "وكالة الشافعى، والمتحدة، ومؤسسة فتوح"، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالى مبلغ مليون و827,210 آلاف جنيه.
قتل كويتي
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 6 متهمين لاتهامهم بقتل كويتي بمنطقة العجوزة وسرقته، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي بأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.
كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول للنيابة، أن الخادمة عزيزة إمبارك محمد، 32 سنة، ربة منزل، مكنت الذئاب البشرية "على رحيم"، 30 سنة "ميكانيكي سيارات"، وعبد الرحمن شعبان، 19 سنة، "عامل"، من دخول مسكن المجنى عليه وبحوزتهما أسلحة بيضاء وأدوات لشل مقاومة وحركة المجني عليه، وقاما بتقييده وطرحه أرضا واستوليا على المبالغ المالية.. حاول المجني عليه الاستغاثة فانقض عليه المتهمان كاتمين أنفاسه بقصد إزهاق روحه ليتمكنا من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات، حيث وجد باقى المتهمين بمحيط العقار محل الواقعة لحين إتمام المخطط الإجرامى.
مشادة انتهت بجريمة.. الصديق الخائن ذبح عجوز الحدائق
اعترف المتهمون تفصيلا بارتكابهم الواقعة وأجروا تمثيلا لجريمتهم بمسرح الحادث.