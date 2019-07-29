«اقتحام قسم التبين وضرائب بوسي» أبرز محاكمات الإثنين

متهمو حركة حسم اعترفوا بمحاولة اغتيال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق بسبب هجومه على جماعة الإخوان وأعضائها إذ ترصدوا له بمحل سكنه عدة مرات حتى أطلقوا النار تجاهه

تحرير:سماح عوض الله ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٤ ص

بوسي- أرشيفية

يمر قطار المحاكمات اليوم الإثنين بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، على رأسها محاولة اغتيال النائب العام المساعد، التى تنظرها المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، ويُحاكم فيها 304 متهمين بالانضمام لحركة حسم الإرهابية، وعلى رأسهم الوزير الأسبق فى عهد الإخوان وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر وقيادات أخرى بالجماعة. وتشمل وقائع الاتهام 17 عملية إرهابية، أكد بعض المتهمين خلال التحقيقات أنهم انتهجوا مسلك العنف عن طريق ما سموه "العمليات النوعية" التي تستهدف المنشآت العامة والحيوية بالدولة والعاملين بها.

شهدت تحقيقات القضية اعتراف المتهمين بتفاصيل عمليتي التخطيط والتنفيذ لمحاولة اغتيال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، نظرا لما سموه بالتحقيقات "تعديه اللفظي الدائم على جماعة الإخوان وأعضائها، وإفتائه بجواز قتلهم وإهدار دمهم".. مشيرين إلى أنهم قاموا برصد محل سكنه عدة مرات، وتم الاتفاق على أن يكون